聚焦永續世代的工具機技術與應用

[作者 陳念舜]

眼見2050淨零排碳的時程正步步進逼，國內外碳價（稅）措施也即將在今年陸續啟動。未來任何一家未在時限前達標的製造業者，恐將都難有立錐之地。唯有及早入手低功耗，有助於節能減碳的高效自動化機器設備、零配件，以收釜底抽薪之效。

展望今（2023）年工具機產業能否實現微幅成長的變數，包括歐盟已宣告將自今年10月起，正式針對進口鋼鐵與水泥等高污染產品課徵「碳邊境調整機制」（CBAM）關稅；以及美國審議中的《清潔競爭法案》（Clean Competition Act，簡稱CCA）一旦通過生效，最快甚至將從2024年起課徵碳稅，直接衝擊兩地合占台灣出口市場21.8%、逾千億美元營收。

立法院也在近期三讀通過《氣候變遷因應法》，將自2024年開始，先針對年排放量逾2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e）的直接或間接（用電）排碳大戶，包含鋼鐵、石油煉製、水泥、半導體、電力業等，徵收首波碳費。

依國發會早前宣示淨零轉型階段目標及行動，預估將在2023~2030年投入4兆元，透過發展12項關鍵戰略技術及供應鏈，成功創造5.9兆元產值。其中即包括「「產業生產低碳化」，係透過物聯網、人工智慧、大數據、雲端運算來監測能源，並進行最佳化調度使用，以減少高耗能設備使用待機和空轉的電力，協助台廠減碳及促進減碳產品行銷國際。

工具機擴大排碳應用市場 發揮供應鏈差異化優勢

工具機暨零組件產業同業公會（TMBA）為了及早因應碳管理的議題，利用「數位轉型」與「綠色節能」為主軸，透過旗下委員會會專業分工、專責推動的方式，來建構讓會員廠商信任的永續創值智慧製造平台。由一家中心廠帶動供應鏈約20家衛星協力廠的「以大帶小」策略，建構減碳、智慧智造能力，以達成產品高值化；並透過普遍化引用產業規範，提升產業競爭力等具體作法，來因應產業內外的挑戰與考驗，落實工具機暨零組件產業的永續智造。

東台集團董事長嚴瑞雄進一步指出，雖然近期台灣工具機產業出口仍面臨美國為抑制通膨而緊縮貨幣，造成日、韓貨幣競貶下的壓力。但個別地區或景氣起伏是常態，除了短期內開源節流之外，還要為中長期打底布局，未來台廠仍須善用於供應鏈的韌性優勢，聚焦在交通運輸領域的航太、電動車，以及風力發電、氫能燃料電池等再生能源產業，擴大終端減碳應用市場，找出可充份發揮差異化優勢的空間。

榮田迎接航太起風商機 斬獲台灣精品金質獎

例如近期東台旗下的工具機大廠榮田精機，便頻頻反應其來自風力發電產業所帶動的大型、高價金屬加工設備需求，簡直可以用「瘋」了來形容！尤其隨著風機系統採購成本持續降低，與產品更迭速度加快的狀況下，可獲利的市場規模門檻顯著提升，促使風機業者勢必調整營運架構以應變，台灣也有政府全力扶植風力發電產業，並維持供應鏈本土化策略。

榮田因為長期專注於開發立式車床，且與不同產業保持密切聯繫，透過直接拜訪客戶銷售高階機種，與歐日系大廠短兵相接，而非僅止於紅海競爭。所以雖然自2019年底COVID-19疫情爆發後，原來由航太製造業訂單貢獻約30%營收戛然而止，卻看到各國因競推再生能源政策，趁勢掌握龐大商機。

基於未來風力發電機本體和零組件體積，將隨著裝置發電量（MW）從現今10MW不斷成長到15MW，甚至向20MW以上發展，造成巨型離岸風機零件加工蔚為趨勢。包括風機鑄件大廠永冠能源科技集團便決定返台，與其重要客戶Siemens Gamesa結盟投資，在台中港設廠生產風機鑄件。

廠內加工設備也從起初指定採購義大利PAMA品牌工具機，到了2021年永冠與榮田合作後，因肯定其製造與服務能力，可同時提供單機性價比優於歐系機種的立式車床、車銑複合加工機，以及更完整Turnkey工程服務。包括建議客戶採取以車代磨、線上量（檢）測風機軸承等大型工件所需工法；以及首度在徑寬達3.5m、6m大轉盤機種，引進智慧化自適應切削、數位分身（Digital Twins）轉型成果與碳中和能源管理系統，皆是對客戶最有價值的功能，並在過程中逐步培養雙方信任，買方自然也會持續添購設備，榮田也藉此，加快自身在產業轉型升級的腳步。

到了2022年榮田來自風力電機產業收入，已貢獻營收達50%，且將廠內所有產線均轉型成專用於生產其精密零組件所需的大型立式車床，同時提供多年來於航太等不同產業累積的專業知識Domain knowledge，才有機會將成果效益繼續衍生發展，進而突破受歐系品牌壟斷市況，成為推動台灣成為全球高階製造中心亞洲據點的一大助益。

近期已成功接獲來自工具機、風力發電機結構件及大型軸承、半導體設備的腔體零件、流體機械、齒輪與特殊閥門等行業用戶的大量訂單，其中首度接獲的超大型閥門訂單，其加工體直徑長達5m、重量約35公噸，讓榮田躋身南部少數能加工超大型工件的精密機械加工廠。

圖2 : 工具機大廠榮田精機，頻頻反應其來自風力發電產業所帶動的大型、高價金屬加工設備需求，簡直可以用「瘋」了來形容！（攝影：陳念舜）

另隨著近年來全球航太產業逐漸復甦跡象，加上油價高漲及淨零碳排目標在前，航空公司要想提高獲利，首要解決節省油料問題。榮田則為了高效加工航空業新一代LEAP節能引擎零件，特別帶領5人技術團隊進駐客戶工廠，逐一找出所有痛點並著手優化，進而開發出智能化CNC立式車床VL-100CA，也首度獲得2023台灣精品金質獎肯定。

其除了配置可達350bar的高壓出水系統及刀具，解決難切削加工材料不易斷屑問題；並搭載榮田自主開發的同把刀多刀位CAPTO自動換刀系統、超大型40刀位刀庫，克服刀具壽命極短，須頻繁停機卸載刀具的痛點，大幅減少25%換刀時間；以及利用雙工作台自動交換系統來提升機台稼動率，毋須停機即可上下料而優化效能，協助客戶降低成本，提高競爭力。

再經由單機智慧化的應用，導入RFID刀具檢測系統、即時刀具檢測與補正系統、TLM產線監控系統、軸向多段溫升熱補償系統及能耗監測等蒐集資訊，來提供改善生產效率及參數的依據，實現產能效率最大化。

搭配自主開發的「一鍵故障排除」功能，可及時將機台復原至穩定運行的狀態，讓客戶不必仰賴專業工程師，也能快速排除故障。不僅讓客戶過去所遭遇的各種加工痛點迎刃而解，也大幅提升了廠內整體設備使用效率（OEE），並獲得法國航太產業Tier 1供應商肯定並選用。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.3月(第89期)綠色X數位x工具機智動化Smart Auto雜誌】