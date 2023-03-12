數位轉型下的工具機發展趨勢

[作者 季平]

製造業的數位能力變強、體質變佳，就能連帶提升供應鏈韌性。對於工具機產業來說，正好趁此機會透過數位轉型提升營運效能，加速布局差異化產品，以維持競爭優勢，靜待寒冬過去。

疫情未歇，2022年在俄烏戰爭、通膨、原物料上漲、升息等黑天鵝的干擾下， 原來預估可成長20%的台灣工具機銷售量從第三季開始逐步下修，成長幅度僅剩9%。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長、永進機械總經理陳伯佳指出，2023年全球工具機預估產值約841億美元，消費額約794億美元，年減3%-6%；台灣工具機產值與出口預估額分別為40億美元及32億美元。2023年全球工具機產值下滑，即使台灣整體呈微幅上升，幅度也僅約5%。

「衰退」是2023年全球產業代表字。不只工具機產業喊出「寒冬至」，2022年下半年起半導體、面板、記憶體等科技產業早已成為重災區，為庫存去化問題傷神，就連台積電總裁魏哲家也在法說會中指出，2023年全年記憶體之外的半導體產業下滑4%，晶圓代工產業則下滑3%；半導體分析師陸行之認為，今年晶圓代工除台積電外，多數公司衰退幅度可能在8%-12%。

寒冬下如何維持競爭力？數位轉型找出路！

除了景氣下行，另有一股趨勢加速進行中。疫情引爆供應鏈危機，加速疫後全球供應鏈重組腳步，為壓低成本，製造業多年來拉長供應鏈策略逐漸朝短鏈模式邁進，連帶影響研發、產銷、庫存、物流，而長鏈到短鍊得以成功過渡，需仰賴科技與數位化。換言之，製造業的數位能力變強、體質變佳，就能連帶提升供應鏈韌性。雖然景氣冷，對於工具機產業來說，正好趁此機會透過數位轉型提升營運效能，加速布局差異化產品，以維持競爭優勢，蹲低為跳遠，靜待寒冬過去。

事實上，數位轉型-智慧製造也是製造業前進工業4.0的必經之路，業者必須跳脫大規模、低成本的製造思維，從客製化、高附加價值甚至少量多樣高單價著手，不論是運營模式或製造現場都要導入數位思維與做法，才能走在正確的趨勢上，維持競爭動能。

台灣工具機暨零組件公會（TMBA）從2021年起與精機中心（PMC）及軟體服務業者、會員廠商合作，推廣智慧製造SaaS微服務，將單一應用程式劃分為多個獨立的小型服務程序，藉由雲端智慧模組提供加值服務，協助金屬加工業者克服系統整合、軟體開發能量不足等問題。SaaS微服務是數位轉型的精緻化表現，具備敏捷、滾動式更新和無限彈性擴充等特性，利用應用程式介面

（Application Programming Interface；API）進行溝通，容易分解與組合，快速堆疊所需情境，各廠商可以跨平台整合與溝通，因此能有效解決生產現場最常發生的設備故障診斷與生產最佳化等問題，協助企業落實智慧製造及數位轉型。

此外，「TIMTOS x TMTS 2022工具機展」中，工研院與經濟部等多家法人聯合展出高智能國產五軸加工控制解決方案、五軸加工機主軸動態負載感測方案、智慧機械雲、減速機智慧化動力組件與先進雷射應用技術等28項技術成果，提供台灣工具機產業多種數位轉型解決方案，從控制器、減速機、感測方案到雲平台，力促「製造業服務化」。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023.3月(第89期)綠色X數位x工具機智動化Smart Auto雜誌】