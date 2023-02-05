綠色機械突破碳稅費重圍

[作者 陳念舜]

回顧2022年機械業發展，雖受惠於跨國商務實體活動陸續恢復、半導體設備需求擴散效應，台灣機械業仍維持競爭力，出口金額更首度突破兆元。但工具機則受俄烏戰火波及，加劇各國通膨及美國緊縮貨幣政策影響，成長未如預期。距離國內外碳費/稅關隘更近一年，業界應循數位減碳路徑兔脫，以維持永續成長。

根據台灣機械工業同業公會（TAMI）最新整理海關進出口數據顯示，2022年台灣全年總出口值為4,795.2億美元，相較於上年同期增加331.5億美元，成長7.4%；以新台幣計價142,215億元，較上年同期增加13.8%。尤以機械設備出口值達到348.13億美元，較上年同期增加5.1%，以新台幣計價約10,323.68億元，較上年同期增加11.2%，且首度突破兆元最為可貴。

TAMI認為，即使因為2022年俄烏戰爭爆發之後，加劇各國通膨及美國緊縮貨幣政策影響，衝擊全球經濟景氣表現普遍不佳，上半年景氣熱絡，下半年則明顯需求下滑，截至12月機械出口值已連續5個月衰退。

但台灣機械業受惠於出口暢旺，電子、檢量測設備合計占全年出口比重28.7%、金額達100.03億美元且不斷成長，出口值仍首度突破兆元新台幣、產值達1.45 兆元，雙雙創下歷史新高紀錄，顯示台灣半導體產業的堅強實力已逐漸擴散到相關設備，具有堅強韌性與國際競爭力。

工具機產業峰迴路轉 2023年可望微幅成長

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）新任TMBA理事長的永進機械總經理陳伯佳也指出，2022年工具機產業宛如置身在顛簸難行的山谷之中，上半年因延續2021年的市況，受惠於疫後各國經濟重啟，製造業生產與投資活動熱絡，帶動對工具機設備需求。

但到了下半年卻受到中國大陸對疫情持續封控、俄烏戰爭長期化等因素影響，國際原物料價格不斷攀升，各國紛紛面臨到通膨上行的壓力，歐洲甚至還有能源問題待解決，造成不少企業遞延投資計畫或縮減資本支出，使得2022年工具機市場需求的成長幅度有所收斂。

另推測全球市場景氣衰退，將會在2023年Q2觸底反彈，製造業需求也有復甦的可能。而臨近台灣的東南亞市場，將受惠於疫後供應鏈分散效應提升對於工具機消費需求，預估2023年台灣工具機產值與出口金額將微幅成長，分別達到40億美元、32億美元。

圖2 : 預估2023年全球市場景氣將會在Q2觸底反彈，台灣工具機產值與出口金額將微幅成長，分別達到40億美元、32億美元。（source：TMBA）

碳稅費關隘迎面而來 產業應循減碳路徑兔脫

然而，即使近年來面臨俄烏戰火造成的能源危機，歐盟仍宣告將自2023年10月起，正式針對進口鋼鐵與水泥等高污染產品課徵「碳邊境調整機制」（CBAM）關稅；加上美國審議中的《清潔競爭法案》（Clean Competition Act，簡稱CCA）一旦通過生效，最快甚至將從2024年起課徵碳稅，衝擊兩地合計占台灣直接出口21.8%、金額逾千億美元損失。

台灣立法院也在近期三讀通過《氣候變遷因應法》，將2050淨零碳排明確入法，雖未涉及碳稅，卻將在未來半年內逐步訂定碳費徵收、溫管基金收支辦法、碳盤查等12項子法。預計自2024年首波徵收碳費對象將會由大至小，先針對年排放量逾2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e）的排碳大戶開始，包含鋼鐵、石油煉製、水泥、半導體、電力業等，約287家直接排碳大戶、高用電量間接排放約250家開徵碳費。

然而，條文中明訂，倘若碳費徵收對象因轉換低碳燃料、採行負排放技術、使用再生能源等措施，能有效改善溫室氣體排放量，事業及政府可提出「自主減量計畫」，向主管機關申請核定碳費優惠費率；並可申請帳戶，將減量額度移轉交易或拍賣。

另依國發會先前宣示淨零轉型階段目標及行動，已將2030年國家自訂貢獻（NDC）強化目標設定為24%+/-1%，並預估2023~2030年將投入4兆元，透過12項關鍵戰略技術，創造5.9兆元產值。經濟部次長陳正祺則點名3產業最有潛力，可在淨零目標下成功發展供應鏈。

圖3 : 因應國內外碳費/稅關隘迎面逼近，國發會先前已宣示淨零轉型階段目標及行動，經濟部也點名可協助「產業生產低碳化」的供應鏈，將在淨零目標下成功發展。

首先是「再生能源相關電力設備」，經由政策推動再生能源投資最大化，提升在地供應廠商產能，進而切入國際能源產業鏈。其次是「智慧生活應用」，利用台灣半導體技術優勢，投入研發未來淨零生活模式所需的前瞻技術晶片或應用模組，例如電動車、自動駕駛系統等產品服務。最後是「產業生產低碳化」，運用物聯網、人工智慧、大數據、雲端運算來監測能源，並進行最佳化調度使用，減少高耗能設備使用待機和空轉的電力，協助台廠減碳及促進減碳產品行銷國際。

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