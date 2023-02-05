快訊

咖啡該怎麼喝？科學家曝喝咖啡最佳時間、杯數及睡前多久別喝

學生為何放棄國文？會考、學測作文每年上千人抱蛋交白卷

王鴻薇：竹科管理局確定提告林智堅 「我鄭重請他向全國道歉」

綠色機械突破碳稅費重圍

聯合新聞網／ 智動化
圖1 : 台灣機械設備2022年出口值達到348.13億美元，首度突破兆元。（source：TAMI）
圖1 : 台灣機械設備2022年出口值達到348.13億美元，首度突破兆元。（source：TAMI）

[作者 陳念舜]

回顧2022年機械業發展，雖受惠於跨國商務實體活動陸續恢復、半導體設備需求擴散效應，台灣機械業仍維持競爭力，出口金額更首度突破兆元。但工具機則受俄烏戰火波及，加劇各國通膨及美國緊縮貨幣政策影響，成長未如預期。距離國內外碳費/稅關隘更近一年，業界應循數位減碳路徑兔脫，以維持永續成長。

根據台灣機械工業同業公會（TAMI）最新整理海關進出口數據顯示，2022年台灣全年總出口值為4,795.2億美元，相較於上年同期增加331.5億美元，成長7.4%；以新台幣計價142,215億元，較上年同期增加13.8%。尤以機械設備出口值達到348.13億美元，較上年同期增加5.1%，以新台幣計價約10,323.68億元，較上年同期增加11.2%，且首度突破兆元最為可貴。

TAMI認為，即使因為2022年俄烏戰爭爆發之後，加劇各國通膨及美國緊縮貨幣政策影響，衝擊全球經濟景氣表現普遍不佳，上半年景氣熱絡，下半年則明顯需求下滑，截至12月機械出口值已連續5個月衰退。

但台灣機械業受惠於出口暢旺，電子、檢量測設備合計占全年出口比重28.7%、金額達100.03億美元且不斷成長，出口值仍首度突破兆元新台幣、產值達1.45 兆元，雙雙創下歷史新高紀錄，顯示台灣半導體產業的堅強實力已逐漸擴散到相關設備，具有堅強韌性與國際競爭力。

工具機產業峰迴路轉2023年可望微幅成長

台灣工具機暨零組件工業同業公會（TMBA）新任TMBA理事長的永進機械總經理陳伯佳也指出，2022年工具機產業宛如置身在顛簸難行的山谷之中，上半年因延續2021年的市況，受惠於疫後各國經濟重啟，製造業生產與投資活動熱絡，帶動對工具機設備需求。

但到了下半年卻受到中國大陸對疫情持續封控、俄烏戰爭長期化等因素影響，國際原物料價格不斷攀升，各國紛紛面臨到通膨上行的壓力，歐洲甚至還有能源問題待解決，造成不少企業遞延投資計畫或縮減資本支出，使得2022年工具機市場需求的成長幅度有所收斂。

另推測全球市場景氣衰退，將會在2023年Q2觸底反彈，製造業需求也有復甦的可能。而臨近台灣的東南亞市場，將受惠於疫後供應鏈分散效應提升對於工具機消費需求，預估2023年台灣工具機產值與出口金額將微幅成長，分別達到40億美元、32億美元。

圖2 : 預估2023年全球市場景氣將會在Q2觸底反彈，台灣工具機產值與出口金額將微幅成長，分別達到40億美元、32億美元。（source：TMBA）
圖2 : 預估2023年全球市場景氣將會在Q2觸底反彈，台灣工具機產值與出口金額將微幅成長，分別達到40億美元、32億美元。（source：TMBA）

碳稅費關隘迎面而來　產業應循減碳路徑兔脫

然而，即使近年來面臨俄烏戰火造成的能源危機，歐盟仍宣告將自2023年10月起，正式針對進口鋼鐵與水泥等高污染產品課徵「碳邊境調整機制」（CBAM）關稅；加上美國審議中的《清潔競爭法案》（Clean Competition Act，簡稱CCA）一旦通過生效，最快甚至將從2024年起課徵碳稅，衝擊兩地合計占台灣直接出口21.8%、金額逾千億美元損失。

台灣立法院也在近期三讀通過《氣候變遷因應法》，將2050淨零碳排明確入法，雖未涉及碳稅，卻將在未來半年內逐步訂定碳費徵收、溫管基金收支辦法、碳盤查等12項子法。預計自2024年首波徵收碳費對象將會由大至小，先針對年排放量逾2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e）的排碳大戶開始，包含鋼鐵、石油煉製、水泥、半導體、電力業等，約287家直接排碳大戶、高用電量間接排放約250家開徵碳費。

然而，條文中明訂，倘若碳費徵收對象因轉換低碳燃料、採行負排放技術、使用再生能源等措施，能有效改善溫室氣體排放量，事業及政府可提出「自主減量計畫」，向主管機關申請核定碳費優惠費率；並可申請帳戶，將減量額度移轉交易或拍賣。

另依國發會先前宣示淨零轉型階段目標及行動，已將2030年國家自訂貢獻（NDC）強化目標設定為24%+/-1%，並預估2023~2030年將投入4兆元，透過12項關鍵戰略技術，創造5.9兆元產值。經濟部次長陳正祺則點名3產業最有潛力，可在淨零目標下成功發展供應鏈。

圖3 : 因應國內外碳費/稅關隘迎面逼近，國發會先前已宣示淨零轉型階段目標及行動，經濟部也點名可協助「產業生產低碳化」的供應鏈，將在淨零目標下成功發展。
圖3 : 因應國內外碳費/稅關隘迎面逼近，國發會先前已宣示淨零轉型階段目標及行動，經濟部也點名可協助「產業生產低碳化」的供應鏈，將在淨零目標下成功發展。

首先是「再生能源相關電力設備」，經由政策推動再生能源投資最大化，提升在地供應廠商產能，進而切入國際能源產業鏈。其次是「智慧生活應用」，利用台灣半導體技術優勢，投入研發未來淨零生活模式所需的前瞻技術晶片或應用模組，例如電動車、自動駕駛系統等產品服務。最後是「產業生產低碳化」，運用物聯網、人工智慧、大數據、雲端運算來監測能源，並進行最佳化調度使用，減少高耗能設備使用待機和空轉的電力，協助台廠減碳及促進減碳產品行銷國際。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2023智動化年鑑(採購指南)智動化Smart Auto雜誌

2023智動化年鑑(採購指南)
2023智動化年鑑(採購指南)

延伸閱讀

歐盟將課碳稅 產官找對策

歐元區綜合PMI 七個月最高

布林肯北京之行能否重新調整美中關係？學者這樣看

The Glocal 週報／烏克蘭的反貪腐掃蕩，贏回歐美盟友的信任？

相關新聞

綠色機械突破碳稅費重圍

回顧2022年機械業發展，雖受惠於跨國商務實體活動陸續恢復、半導體設備需求擴散效應，台灣機械業仍維持競爭力，出口金額更首度突破兆元。但工具機則受俄烏戰火波及，加劇各國通膨及美國緊縮貨幣政策影響，成長未如預期。距離國內外碳費/稅關隘更近一年，業界應循數位減碳路徑兔脫，以維持永續成長。

製造業的ESG永續策略

台灣企業逾90%為中小企業，對於疫後才積極「數位轉型」的業者來說，剛拉近「零與一的距離」又得馬不停蹄地追趕永續ESG腳步，尤其製造業在工業4.0、綠色製造、綠色燈塔等浪潮下，有不得不綠的壓力。

雷射銲接溯源擴大應用

因應近年來3C、電動車新品需求逐年普及，促使有色金屬和大功率雷射加工等相關應用隨之成長，造就其中核心的光纖/半導體雷射源及模組架構不斷推陳出新。但台廠技術能量與成本競爭力仍有落差，如今則可望迎接國際節能減碳的潮流而帶來轉機。

雷射加工業內需帶動成長

基於歐盟已在2022年12月正式宣告針對鋼鐵、水泥產品課徵碳邊境關稅，勢將成為面向這波海嘯衝擊的產業第一排。目前在台灣推行淨零碳棑路徑的主要機關經濟部，也適逢在該產業所處的南部重鎮，率先展出5大領域創新技術，其中與電動車、半導體等次世代產品相關的先進雷射加工技術、設備及雷射源更是關注焦點。

智慧邊緣逐步成形 工業製造加速轉型浪潮

工業4.0時代來臨，設備及產線的自動化將為製造業帶來全新樣貌。 工業物聯網加速佈建，智慧邊緣逐漸成形，製造業面臨數位轉型浪潮。 如何有效率進行智慧邊緣的管理，也成為當務之急。

智慧邊緣當道為工業電腦加值

回顧2022年在台積電赴美設廠的機台進廠典禮上，因為創辦人張忠謀直言：「全球化已死」，等於掀開了全球供應鏈重組及調適過程的壓力鍋蓋，包括產官方皆必須重新布局雲、地端（邊緣）的基礎建設，進而妥善管理各地紛紛林立的智慧工廠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。