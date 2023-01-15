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智慧邊緣逐步成形 工業製造加速轉型浪潮

聯合新聞網／ 智動化
圖1 : 導入智慧邊緣讓自動化轉型加速，可提高產能、改變勞動力架構。（source：施耐德電機）
圖1 : 導入智慧邊緣讓自動化轉型加速，可提高產能、改變勞動力架構。（source：施耐德電機）

[作者 王岫晨]

工業4.0時代來臨，設備及產線的自動化將為製造業帶來全新樣貌。

工業物聯網加速佈建，智慧邊緣逐漸成形，製造業面臨數位轉型浪潮。

如何有效率進行智慧邊緣的管理，也成為當務之急。

工業4.0時代來臨，設備及產線的數位自動化將為製造業帶來全新樣貌。由於工業自動化無法全然取代人力，但了解並學習相關知識與技能將有助於佈局轉型隨著工業4.0的驅動，工業物聯網（IIoT）也加速佈建，智慧邊緣逐漸成形，製造業正面臨數位轉型浪潮。施耐德電機指出，接下來工業自動化轉型的三大方向，將包含：工業自動化大幅提高產能、改變勞動力架構，以及對環境更友善等趨勢。

提高產能

隨著全球工業市場面臨少子化與勞力市場人力短缺等挑戰，人工成本已成為企業的龐大負擔。自動化系統能大幅降低人為操作之誤差及變數，加速生產流程並提升效率，釋放人力轉向更能創造附加價值的工作，有效降低勞動成本。而數位轉型及工業物聯網（IIoT）的出現，也意味著機器能更有效地運作和維護，減少停機時間且能根據臨時需求彈性調整。

改變勞動力架構

全球疫情影響除了讓製造業現場人員難以復工外，連帶造成斷鏈、缺工等危機，迫使製造業轉型意識抬頭，加速步入自動化。遠端工作模式成為後疫情時代的關鍵趨勢，同時也突顯數位化工具和技術的重要性。疫情帶來的新常態讓數位化需求漸增，數位化解決方案使員工能從遠端安全地監控、操作和維修機械設備；管理人員也能輕鬆透過數據製定或調整相關決策，提高整體營運效率。此外，多元高科技人才正是工業自動化的重要推手，因此若能將自動化技能納入教育培訓，也是轉型重要的一環。

對環境更友善

台灣能源高度倚賴進口，政府近年也積極推動能源轉型。自動化解決方案能幫助製造業減少其能源消耗以及溫室氣體排放，藉由工業物聯網連結設備和產線，實時監測多個站點及其運營數據，進而高效率管理生產流程，將有助於優化整體設備的生產效率。

自動化應用加速

隨著通膨與經濟低迷的影響，全球有過半的企業正面臨嚴重的人才與技術缺口。在此同時，企業也正面臨營運成本增加的壓力。IDC預測，自動化將成為企業解決壓力的重要投資。而企業的自動化應用，目前仍面臨AI應用擴展及協同串接的難題，且目前單模態的AI應用已不足以滿足企業在即時決策、預測能力的需求。未來，能夠同步處理文本、視覺影像、音訊等應用的多模態AI，將有機會協助企業解決這些難題，提供更精準的自動化性能，以跨越企業內各種業務流程的決策串流障礙。

也由於企業數位轉型與升級浪潮的驅動，使得物聯網裝置增加，資料量也大增，加上雲端與邊緣運算技術量能的提升，數位雙生（Digital Twin）也已經開始跳脫過去集中於國防、航太、能源、政府應用等產業，開始跨入大型製造業、倉儲物流與產業供應鏈。過去市場普遍認為，數位雙生的部署需要一次性的大量資金與平台技術轉換，但隨著企業在數位轉型、自動化需求的增加，以及物聯網、人工智慧、機器學習、5G通訊、AR擴增實境等裝置與技術的輔助，企業也開始思考如何利用小規模或客製化的應用，來進行數位雙生相關的導入。IDC預測，2023年開始數位雙生的部署將更多

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2023.1月(第88期)工業智慧邊緣
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