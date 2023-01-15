智慧邊緣當道為工業電腦加值

[作者 陳念舜]

回顧2022年在台積電赴美設廠的機台進廠典禮上，因為創辦人張忠謀直言：「全球化已死」，等於掀開了全球供應鏈重組及調適過程的壓力鍋蓋，包括產官方皆必須重新布局雲、地端（邊緣）的基礎建設，進而妥善管理各地紛紛林立的智慧工廠。

除了張忠謀已率先表明：「地緣政治已經大幅改變晶片製造業者面臨的局勢，全球化和自由貿易幾乎已死。許多人仍希望它們會回來，但我不認為它們將回來。」在全球擁有58座工廠的金寶電子總經理陳威昌也對此回應：「即使當下確實有企業正享受紅利，但長期而言，投資這麼多廠區，勢必增加許多成本，必須讓客戶知道；且在需求起伏下，管理眾多工廠，妥善配置訂單產能變得很複雜，也未必是好事。」

這不僅意味著企業如今將面臨更多有形和無形的成本，加劇世界各地面臨的通膨壓力、缺工問題，甚至是日新月異的資安危機等，該如何在內部建立更智慧且有韌性的供應鏈、生態系，已成為業界刻不容緩的議題。

在過去10年來工業4.0趨勢催化下，邊緣運算（Edge Computing）得以具備資料篩選與處理的能力，並經過持續擷取現場有意義及高品質的OT數據串連與整合，再交由上層IT和資料科學團隊分析、處理，最終用來優化工廠的製程與排程。

目前工廠除了從傳統機台的製造執行系統（MES）中擷取資料，也會在既有設備中加上更多智慧化感測器，可以預警異常現象，也能用來收集更多數據供資料小組處理及分析，OT端為此也必須要面對來自不同感測器收集的異質資料與專業語言。

但因為傳統OT需要的算力不強，只要滿足產線穩定、可靠的需求即可，如今則必須要克服如何能取到有意義或品質良好的數據，導致三方實際合作的狀況，遠比單純在IT領域的雲端執行資料科學的工作更為複雜，團隊溝通與資料整合都是工業邊緣運算正在面臨的挑戰。

邊緣運算當立 猶待溝通與整合資料挑戰

在去年舉行的「NXP 2022 TAIPEI TECHNOLOGY FORUM」論壇上，恩智浦半導體全球銷售執行副總裁Ron Martino也指出：「如今運算與儲存與原本的大型主機相同，但彈性更大，才能適應我們所處的世界，也就是行銷上所談到的雲端及運算等，由許多裝置收集使用者在地端產生的大量數據，並搭載安全連結的邊緣智慧運算，推動及執行有意義的任務。」

「此估計每天可以創造64ZB數據量，到了2030年將從現今約5,000億美元市場成長至3~4兆美元，涉及超過750億個智慧型裝置。」Ron Martino表示，其中包括讓邊緣與雲端運算相結合，得以最佳化方式管理現今所有能源生產、儲存、配送與使用活動，並改由本地或預處理，將減少所有資料都要上雲端消耗的大量能源；同時解決現今工廠約有一半以上的浪費，其實可歸咎於製造效率不彰，浪費6,500 億美元成本。

圖2 : 企業該如何利用有效的方式讓系統彼此配合、最佳化，藉智慧邊緣提高勞動力、擴大產能等，滿足企業所需及真正安全的資訊都是問題。（source：NXP）

然而，因為傳統IT與OT系統難以無縫配合、系統架構也不同，該如何利用有效的方式讓系統彼此配合、最佳化，從而監控、除錯並協助改善人力效率；藉智慧邊緣提高勞動力、擴大產能等，滿足企業所需及真正安全的資訊都是問題。

Ron Martino直言：「我們面對的挑戰是，隨著添加新的裝置進來，必須多加閘道，變成閘道囤積症。再來是應用上，拿出智慧手機來要透過開啟20個應用程式才能執行任務，使用介面與應用程式數量過多也是問題。」

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