人機協作風潮正起 小型機器手臂提昇工作效率

[作者 王岫晨]

機器人可持續工作，帶來可預測可重複的結果，並提高工作效率和產量。

在消費市場長期需求的推動下，機器人和其他自動化系統將被快速採用。

而協作機器人方興未艾，正大舉進軍製造業與其他商業場合。

我們正處於一個機器人為生活帶來巨大優勢的歷史轉捩點。根據日本市調機構富士經濟（Fuji Keizai）指出，全球工業機器人市場規模至2025年產值估計高達267億美元，約為目前2.5倍。而經濟部技術處副處長林德生也表示，在後疫情時代，智慧製造的導入將是產業的生存保衛戰。未來智慧製造發展將具有三個特點：

第一是數位化與自動化結合，透過軟體將老師傅的經驗進行數位化後，移轉給機器人進行自動化生產，如金屬鈑件摺邊機器人系統生產線的工藝技術可以傳承，將能更大幅地縮短鈑件打樣流程，在今日下單打樣，隔天即可取樣。

第二是機器人的功能精細度將大幅提升，從早期的單一功能機器手臂生產，變成多軸自由度，可以更類似人類的雙手，動作更加靈活，如雙臂機器人將具有先進的觸覺感測，抓取形狀不規則的物件，並能從事多元化的工作。

第三則是成為產業外銷的利器，由於疫情造成供應鏈的大幅移動，因此透過沉浸式協同工程及高資安防護來進行海外產線佈建的經驗，有助於加速智慧製造整合系統服務的輸出與外銷，還能進一步將相關經驗運用到各種產業，讓智慧製造的相關應用可以加速導入到不同產業，協助產業轉型，並搶攻智慧製造商機。

加速自動化部署

根據IFR（International Federation of Robotics）統計，台灣在2021年導入機器人的數量為全球排名前十，比起前一年成長了31％，這也顯示了在疫情趨緩和台商回流後，產線上的人力需求持續高漲。最近發佈的一份Korn Ferry報告顯示，估計到了2030年，全球熟練的勞動力短缺將達8500萬個人力，相當於8.5兆美元。其中許多人力短缺都將出現在工業與服務產業，在這兩個產業中，新冠疫情暴露了全球供應鏈和勞動力儲備的弱點。而許多的自動化無人工具，例如無人機和機器人等，都可為原本需要高度人力投入的任務，實現高效率與自動化，進而可緩解人力缺乏的這種情況。

Vicor應用工程高級總監Tom Curatolo指出，隨著全球經濟的一體化和相互依賴性越來越高，對消費品和耐用品的需求正在呈指數級成長。由於這種爆炸式的需求，今天的工廠發現很難及時採購、生產和交付貨物。這就是使用機器人服務的意義所在。機器人擅於在決策有限時選擇任務路徑。機器人也可以持續工作數週，帶來可預測、可重複的結果，並可以進一步顯著提高工作效率和產量。在消費者長期需求的推動下，機器人和其他自動化系統將被快速採用。

以台灣市場為例，近幾年來缺工問題也非常嚴重。Universal Robots大中華區總裁蘇璧凱也進一步指出，缺工問題讓中小企業逐漸意識到自動化部署的迫切性，近年來加速導入自動化設備的臺灣企業，從較常見的電子、金屬加工、汽車，延伸至食品、醫療、工具機等領域。

特別是以外銷為導向的台灣製造業，對於自動化設備的導入需求仍有提升，尤其塑膠射出等傳統產業更希望藉成本輕省、部署彈性的協作型機器人，提升對市場風險的靈活應變能力。這些不同產業透過更為輕巧、編程簡易的協作型機器人，可以釋放產線人力，並讓員工從事附加價值更高的工作，在動盪的疫情之下讓產線不中斷，員工更能在保持社交距離的安全環境下完成任務。

人機協作方興未艾

機械手臂是一種能夠靈活代替人類手和臂工作的機器，通常用以按固定程序抓取、搬運物件或操作工具的自動操作裝置。隨著機器視覺、AI等技術的不斷突破，智能機械手臂的發展也日益壯大。特別是自動化的腳步加速，機器人在過去十年之間大大影響了製造業，這些發展並沒有出現逆轉或放緩的跡象。在應用上，機器手臂也針對不同領域出現了不同的類型。

重型機器手臂可以保持工作流程平穩運行，防止人為疲勞或拉傷造成的意外傷害，常見於大型自動化工廠，例如汽車工廠中。然而除了大型自動化工廠之外，許多產業對於機器人的依賴度也逐漸攀高。例如製造業的工作人員習慣於集體協同工作，因此機器手臂可與工作人員一起工作的協作機器人（cobots）也正大舉進軍製造業與其他商業場合。

這種協作機器人透過更為小巧的機器手臂，在工作上兼具輕巧和安全，也使得運作過程能提供更高的效率。也由於小型機器手臂可以提供更簡易的編程，因為應用領域也跨出製造業，在更廣泛的應用領域都可以見到其身影。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2022.12月(第87期)小型機器手臂智動化Smart Auto雜誌】