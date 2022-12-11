未來機器手臂：輕薄短小、智能高效

[作者 季平]

數據顯示，2025年全球機器人市場規模將成長2.5倍，達267億美元規模。今年8月舉辦的「2022台灣機器人與智慧自動化展（TAIROS）」中，經濟部技術處展出12項最新智慧機器人科技，包含可同時控制3個機器人協作的全球最多軸機器人控制器，透過單一系統整合多手臂應用，可提升50%以上的產能。

經濟部技術處處長邱求慧指出，受疫情影響，自動化、高彈性的製造業需求快速成長，歐美日等國已啟動新一代工業革命，結合物聯網、機器人推動智慧製造，未來台灣機器人產業布局將朝多機化、智慧化與系統化等方向發展。

機器手臂的創新應用

回顧疫情壟罩的三年，製造業積極導入自動化生產或努力轉型走向智慧製造，生產線或工作場域中出現愈來愈多機器人、機器手臂應用場景，取代人類操作儀器設備或其他人力作業。隨著AI快速導入機器手臂，傳統機器手臂開始擁有自主學習能力，生產效率大為提升。

AI機器人不僅可以控制機器手臂的速度、力道與精準度，還能透過感測、數位孿生等高階技術與各種數據連結，降低錯誤率。機器手臂不僅能運用於製造業生產線及倉儲物流，智慧醫療、智慧生活等場域中也能看到各種機器手臂協作案例。

如Skyline Robotics開發Ozmo系統執行自動化清洗外牆任務。Ozmo集結AI、機器學習、KUKA的KR AGILUS小型機器人、電腦輔助影像處理系統等優勢，只需1名工作人員控制作業平台、電源、水源供給與起重機，由機器手臂負責清洗玻璃外牆即可。過去需要花3-4個月時間，動用3-4名工作人員執行的清潔工作不到50%的時間內就可以完成，省時，而且安全。

智慧醫療方面，臺大癌醫中心及新竹臺大分院設有「機器手臂微創手術」系統，迄今已完成超過5,000例機器手臂輔助手術。相較於傳統手術，外科醫師可以透過3D立體高解析度視覺影像、仿人類手腕關節的手術器械搭配精準的操作系統，大幅提高手術品質。機器手臂協助下，可以減少手術失血量、降低術後併發症，大幅縮短患者住院時間，而且預後效果更好。

AI讓機器手臂朝智慧化、輕量化、小型化方向發展，協作型機器手臂甚至可以包攬日常庶務，如採摘水果、泡茶、逗弄寵物，還有協助摺疊衣物的機器人，如伯克利人工智能（BAIR）實驗室調教原型機器人BRETT，利用兩隻機器手臂與紅外線掃瞄技術摺疊毛巾，幾經修正後，現在只要90秒就能完成摺疊T恤的工作，摺衣機器人被命名為SpeedFolding。研究員Yahav Avigal指出，SpeedFolding系統採用神經網路BiManual Manipulation Network學習4,300 次撫平和摺疊動作，每小時可撫平、摺疊30-40件衣物，成功率達93%，唯一的小缺點是速度仍不夠快、衣物表面仍有小皺褶，還有進步空間。

圖2 : SpeedFolding摺衣機器人利用兩隻機器手臂與紅外線掃瞄技術，90秒就能摺疊T恤。(source：Griffig)

協作型機器人及機器手臂需要仰賴感知、視覺感知及計算能力，才能確認是否需要因應外在環境變化而減緩或停止運動，視覺雷達可以協助判斷距離是否安全、機械手臂是否需要減速，而計算能力則是藉由軟體演算前述感知數據，進一步下達正確指令或反饋。由於3D視覺、自主路徑規劃、AI識別等技術日益精進，加速協作型機器人及機器手臂的智慧化進程。鑑於協作型機器人與機器手臂具有極高的成本效益，靈活、安全、易於使用，傳統的工業機器人四大巨頭瑞士ABB、日本發那科（FANUC）、德國庫卡（KUKA）及日本安川電機（YASKAWA）也開始佈局相關業務。

工業機器人、服務型機器人不再涇渭分明

相較於智慧醫療與智慧生活場域中的協作型機器人與機器手臂，智慧製造場域中相關應用同樣發展快速，2021-2022年台北國際自動化工業大展及2022年德國漢諾威工業展(Hannover MESSE)中可以看出產業發展趨勢。

以2021年台北國際自動化工業大展為例，ABB機器人與華碩智慧物聯網（ASUS IoT）、友達光電（AUO）、達詳自動化（DSA）、碁仕科技（G4）、新台通商（SINTAI）合作，展出多項機器人智慧彈性製造方案及應用技術。自主移動機器人智慧移載方案整合速度較同級協作型機器人更快、重複精度更高的ABB GoFa CRB 15000協作型機器人，具備全向移動、AI智慧避障等功能，AMR可以穿梭於狹小走道、左右橫移，提升半導體製程的順暢度；AI智慧檢測彈性自動化方案則結合高生產彈性的ABB IRB 1200小型機器手臂與ASUS AISVision，僅需改動機器手臂的檢測流程並搭配不同AI模型，就能快速調整產線的檢測能力。

達明機器人於2022年台北國際自動化工業大展中展示全方位智慧協作機器人AI Cobot—以原生AI引擎結合智慧視覺和協作機器手臂，以及快速整合AI智慧堆棧及瑕疵檢測應用方案、焊接機器人案例；全面升級的AI Cobot S軟硬體可以整合更智慧的視覺與周邊軟體及更直覺操作的人機介面，有助提升自動化生產效能，全面落實AI加值智慧製造。

AI Cobot搭配達明自行研發的智慧視覺解決方案TM AI+，內建智慧視覺系統，涵蓋傳統機器視覺與先進AI視覺能力，能輕鬆找出難以辨識的瑕疵，可廣泛應用於製造業、汽車業及食品業。AI Robot S系列中的高負載手臂則適用於AMR移動式機器人搬運大重量的晶圓盒，而且更為強化人機協同的工作安全性。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2022.12月(第87期)小型機器手臂智動化Smart Auto雜誌】