滾珠螺桿貫通精微與模組化

[作者 陳念舜]

回顧近年來受到俄烏戰火與中國大陸封控影響，導致工具機與零組件產業景氣低迷，對於關鍵零組件之一的滾珠螺桿業者，更是首當其衝。大多數廠商除了更專注於垂直整合精微、智慧化，協助上下游業者加強節能減碳競爭力；同時推進模組化發展，橫向跨足生醫、電動車等新興產業應用。

根據台灣工具機暨零組件公會（TMBA）最新統計顯示，基於近年來工具機最大消費市場的中國大陸，勵行防疫封控措施，造成內需大幅降溫、製造產業鏈中斷，市場預期經濟下行壓力極大；第二大市場美國，也受到俄烏戰火及供應鏈受擾情況下，承受極大通膨壓力；歐洲經濟更因此陷入能源危機、使之經濟表現不如預期，加重台灣工具機暨零組件產業競爭壓力。

TMBA理事長許文憲表示，目前台灣工具機廠及零組件廠商，都已感受到大陸客戶下單趨緩、歐美市場訂單盛況不如去年至今年首季的表現。加上新台幣貶值得不是時候，日廠因為掌握日圓貶值幅度更大與數控系統自製優勢，將對於台灣零組件廠商搶單產生殺傷力，雖然出口金額成長，卻被匯率抵消獲利。預估工具機產業今年Q3新接訂單年減30%~40%、Q4接單也會非常嚴苛的挑戰，公會已將今年初預估工具機出口值年成長20%~25%，下修為力保年成長15%。

滾珠螺桿等傳動元件/系統大廠上銀科技董事長卓文恆也指出，因應整體工具機產業暨零組件受到大陸疫情封控與限電衝擊，目前接單量較去年同期減少20%~30%，已有許多自動化零組件廠商開始降價搶單。加上美國為降低通膨，催生貨幣緊縮政策挽救經濟，導致日、韓等亞洲各國連帶受災，日本工具機接單也明顯冷卻；歐洲到了今年冬天，又有能源危機未解，勢必影響Q4台灣出口產業傳統旺季景氣，恐怕到了2023年都不容樂觀。

目前工具機公會正積極推動產業共同規範，分別透過「普惠，建立共通性介面」與「卓越，追求產品精度及品質長效」兩大原則，落實工具機產業發展目標。一開始先從設計和品質規範著手，將零組件標準化，並應用於產品上解決客戶痛點；組件模組化，得以減少庫存及成本、縮短開發時程，達到產品樣式簡化減量目標。建議當國際經濟局勢一夕數變，就應該蹲好馬步，因應市場風險。

進而將介面標準化，統一資料格式，將有助於後續組立維修服務及提升品質。可將品質規範落實於生產製程中，包括各工站、工序或事件執行的標準作業步驟、相關工具要求的作業規範；正確執行產品的檢查、量測、試驗要求及步驟的指導文件，收集和追蹤生產及檢測數據，達到產品溯源管理目標。

在今年剛落幕的台北機器人與智慧自動化展會期間，也可見到台灣關鍵傳動元件大廠如全球傳動、銀泰、精浚等，除了積極擴廠練兵，加強掌控一條龍式生產、智慧化能力，務求令自身及客戶皆符合節能減碳標準，避免更受到碳關稅衝擊；同時延續近年來螺桿等傳動元件產品，紛紛投入精微化、模組化主流，跨足生醫、電動車等新興產業。

前者因為過去滾珠螺桿生產採取減法製程，當移除材料時會有耗電等問題，如今則有大廠開始改用ESG新型製程工法，包括：金屬射出、精密鑄造及3D列印等，減少移除材料而有效減少供應商排碳量與材料加工耗電量。後者則主要利用傳統單軸機器人模組，開發出車用滾珠螺桿，並陸續量產切入大陸、歐系汽車零組件Tire 1供應鏈。

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