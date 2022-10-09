揮別傳統檢測 AI電腦視覺為工業產線加值

[作者 王岫晨]

在自動化生產過程中，以人力進行檢測十分耗費成本與資源。

透過AI光學檢測技術的導入，可以大幅改善傳統人工檢測的缺點，

縮短整體檢測時間與成本，進而提高整體產線的效率。

工廠的智能化、智動化是全球趨勢，但台灣產業現行的自動化，除了製程端的高階生產設備外，檢測端的工作站多半仍依賴大量人力目檢，特別在近年料工雙漲、人力短缺的環境下，組裝、檢測、包裝線的智動化規劃已成為業界的重要課題。透過AI智慧檢測與自動化，才能為產線帶來更大的效能提升。

電腦視覺的重要性

AI光學檢測是一種整合了高速度與精準度的光學影像系統，這種系統是以電腦視覺來作為檢測的基礎，透過不同感測器來取代人類的眼睛、耳朵、大腦、手部等知覺與動作，透過背後的AI數據分析，就可以達到自動化生產中高速精準檢測的目的。一般來說，AI光學檢測技術包含了量測鏡頭技術、光學照明技術、定位量測技術、電子電路測試技術、影像處理技術，以及自動化技術等不同層面的技術整合。目的在於改善傳統人力造成的缺點，通常可以透過光學儀器來取得產線或產品的狀態，再以電腦進行影像處理，檢測產品的異常狀態與瑕疵，再進行後續的處理。

電腦視覺是人工智慧的一個分支，能夠讓電腦和系統從數位影像、視訊和其它的視覺輸入資料中提取有意義的資訊，並根據這些資訊採取行動或提出建議。而在電腦視覺系統中，也涉及了很多重要的技術整合，其中最重要的是要讓電腦能夠看見，電腦的眼睛也就是電腦視覺，這些應用會使用到全域快門感測器的技術。

電腦視覺之所以對於工業市場如此重要，特別是在機器人與工業控制，例如在生產過程中需要避免相撞，所以要有物體偵測和情境分析能力，而這些都需要使用全域快門感測器。而例如條碼辨識也屬於工業控制中的電腦視覺應用。全域快門的原理完全不同，一次拍攝整幅影像，且拍攝時間非常短。只要拍攝物件不是快速移動的物體，成像效果非常準確，因此完全可以用於電腦視覺。

全域快門感測器優勢

全域快門在工業上現行的應用，可以舉兩個應用非常普遍的例子。例如在工廠的生產線上，可以發現很多全域快門感測器進行高速偵測。除此之外，還可以看到利用感測器掃描條碼。這在生產過程中非常重要，因為產線需要追蹤產品、裝配狀態和其他狀態。而在其他工業領域，如機器人、AGV或掃地機器人，也可以使用全域快門感測器來避免碰撞和同步定位及地圖創建（SLAM）應用。此外，還可以將其用於物體辨識和存取控制。因此，這些都是全域快門感測器最常見的工業應用。

一般來說，機器視覺應用於車規跟工規，會有些許的差異，最主要的差異是基於安全性的差異上面。車子是快速移動的物體，所以特別側重的是安全問題。舉例來說，溫度就是一個明顯的例子，工規環境經常室溫些許高於室溫，而車規是要適應任何自然的環境，在負40度到125度之間，元件都要能夠正常操作。另外，基於這個條件，在常見的測試上面，就是可靠性的測試，它們的要求也相對是2倍、3倍甚至5倍的嚴苛。這些具體的量化規範，都在一個國際的標準AEC Q100上面，所以不論是在工規或車規，都必須要符合不同應用規範的設計原則。

機器人與電腦視覺

在工廠產線中，機器視覺能夠進行生產線上的檢驗、機器手臂的分辨物件，這對於製造業是非常重要的應用。

光學感測器的應用，並非只有全域快門一種，另外還有十分普遍的捲簾式快門。這兩種技術各有很多應用情境。在主動光源的應用情境上，全域快門影像感測器有絕對的優勢。最顯著的就是取像的時間是非常短的，在極短的時間擷取畫面，它的影像除了在今日的條件之下達到很高的精準度以外，發光源所需要的功耗能量也大幅下降。因此除了省電以外，整個視覺擷取效果也是非常顯著的。而在今日，讓全域快門產品普及化與效能提升，也是這種光學感測器的發展關鍵。

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