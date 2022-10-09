機器視覺平台落實AI+AOI技術願景

[作者 陳念舜]

面對現今消費電子產品極力朝向輕、薄趨勢發展，上中游印刷電路板（PCB）、面板、晶片等核心元件也須隨之整合，並採取一體化設計；在製程階段，則將要求品質應通過全檢、24/7不間斷連續生產。如今不僅導入自動化光學檢測（AOI）解決方案已是標配，還須加入人工智慧（AI）以2D/3D圖像分析為核心的機器學習技術，強化影像辨識功能。

回顧過去AI因為受到高速運算技術限制，CPU無力執行機器學習（Machine learning）演算法，直到約7~8年前NVIDIA正式跨足AI並加速深度學習（Deep learning）演算法之後，才促使AI能真正蓬勃發展，並深入影響人類社會各層面生活，接下來甚至還會持續向雲端cloud、5G，或地端的自駕車、機器人等領域滲透。

尤其是在工業製造應用場域可導入4大項目，包括：Design階段，例如IC/PCB設計與分析；Manufacture，針對產品或製造過程中的工件進行瑕疵檢查；Supply chain，確保料件能及時滿足生產線上需求；Service，執行預測診斷故障及維護營運等。

等到目前邊緣運算產品（Edge AI）完成改變工業物聯網（IIoT）環境之後，預估未來市場規模可望達到4.8兆（Trillion）元規模，又以製造（Manufacturing）、倉儲物流（Logistics）產業應用各占2T的規模最大。隨著IC晶片整合程度越來越高，Edge AI Device功能也會越來越豐富，如NVIDIA提供TAO Toolkit等套裝工具，即可協助使用者快速上手AI應用。

工業電腦大廠善用GPU算力 支援視覺檢測複雜瑕疵

工業電腦（IPC）大廠宸耀科技也從製造業硬體供應商的角度來看，認為AI現已無所不在，分散在工廠各個可見或不可見的場域，例如透過傳感器蒐集大量工廠和機台數據，再利用Deep learning進行自動排程最佳化及預防性維護；結合強化學習（Reinforcement Learning）訓練機器人自動規劃、產生移動路徑，以進行更複雜的Pick & Place作業。

以及在自主搬運機器人結合不同傳感器與AI感知，以協助規劃路徑、定位、避障，減少人為失誤的風險；不必擔心光源不足或相機功能，就能透過深度學習來增加讀取OCR/Bar code，在快速移動的流水線上讀取的正確率；或者利用深度學習的卷積網路（Convolution Neural Network；CNN）模型來自動產生特徵，藉此為各式物件分類或檢測不規則瑕疵，就不必再耗時設計許多不同特徵。

「惟仍需要選擇適合的Edge AI平台，才能滿足所有從低到高端應用需求。」宸耀指出，目前製造業AI邊緣運算平台遭遇的設計和挑戰，在於其嚴苛環境不如傳統建構大量伺服器、GPU的資料中心（Data Center），可處於舒適恆溫的冷氣房，利用龐大頻寬執行高速運算。

反之，為了支援在廠內GPU強大算力與操作時的寬溫差，Edge AI平台必須採取專利機構設計，以保持進/排氣最佳效率散熱，在高溫環境下還能維持100%GPU效能。且因為在功耗與電源設計上，廠房也不像Data Center可以有充足穩定的電源，所以必須採用低功耗、接收高可靠度寬壓直流輸入設計，讓仰賴DC電池供電更簡單，AGV/AMR才能跑得更快更遠。

可承受若安裝於自動導引搬運車（AGV）、工業機器人上的震動與衝擊，而分別因應低頻振動的緊固與高頻振動的減震等專利機構設計，鎖固I/O接頭、纜線，即使在3Grms振動下仍維持可靠運行。進而與傳感器或PLC/運動控制卡/Field bus等週邊設備整合控制，如搭配工業相機輸入各類資料來源，並搭配各式各樣模型和演算法，進行更複雜檢測。

進一步落實於視覺檢測應用時，包含在「倉儲物流」場域使用工業相機擷取多面影像，再經過Deep learning模型辨識條碼/形狀大小不同物件分類，並導入不同倉儲位置。宸耀也因應客戶對於高可靠度、24/7運行要求，提供可大量部署、高性價比平台，搭配最新第十二代中階GPU，以提升CPU/GPU算力倍增，用較少部電腦更快速、有效率介入物流系統。

導入於「物料分檢/備料Pick & Place」應用時，則為了透過工業機器人針對一堆雜亂物件分類與夾取，須由6~8支工業相機從不同視角觀察並輸入影像，並使用強化學習（Reinforcement learning）不斷訓練，而自動產生機器人控制夾取類型和角度等策略；轉移學習（transfer learning）重複利用現有模型，加速自有樣本的訓練。宸耀提供的平台則須具備多支相機輸入介面、中高階GPU、與機器人通訊介面卡。

但在針對以視覺檢測較為複雜的面板或晶圓等產品的紋理/刮痕等瑕疵時，則建議採用卷積網路（CNN），適合檢測品項多樣且表面複雜的形狀/瑕疵不規則產品。透過專業機器視覺廠商提供深度學習視覺檢測軟體，在同一環境裡取像、標記、訓練、推論，讓使用者僅需少量瑕疵影像標記，即可在產線上檢測出撕裂、污漬等瑕疵；平台再搭配單支或多支相機輸入介面、單張或多張中/高階GPU提高算力，並善用模型量化（quantization）與剪裁（pruning），支援提高訓練與推論（inference）的速度、可整合I/O或運動控制卡24/7運行。

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