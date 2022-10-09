AOI+AI+3D 檢測鐵三角成形

[作者 季平]

疫情突顯產業供應鏈中斷和製造業缺工問題，加上少量多樣需求成趨勢，迫使製造業快速轉型，走向更自動化、數位化的智慧化方向。因此，各產業對自動光學檢測(AOI)技術的需求更為殷切。

疫情突顯產業供應鏈中斷和製造業缺工問題，加上少量多樣需求成趨勢，迫使製造業快速轉型，走向更自動化、數位化的智慧化方向。導入自動化及AI的過程中，傳統人力逐漸被取代，也改變產線人員配置的傳統生態，其中，可以確保產線及產品品質的自動檢測儀器不僅發揮精準有效的優勢，還能針對缺陷或瑕疵及時修復、捨棄，降低不必要的時間成本與人力成本，快速穩定且一致的檢測結果大幅提高製程的完整性及正確性，因此，各產業對自動光學檢測(Automatic Optical Inspection；AOI)技術的需求更為殷切。

傳統AOI需要再進化

AOI是高速、高精度光學影像檢測系統，以機器視覺做為檢測標準技術，改善傳統人力使用光學儀器執行檢測的缺點，常見應用範疇包含高科技產業研發、製造業品管等，電力、機器人控制、生物醫學、醫療、衛星遙測、宇宙探測、國防、汽車工業、半導體、環保等領域也能看到AOI的諸多應用。

非接觸AOI技術是利用光學儀器取得成品樣態，透過電腦影像處理技術檢查出異常或瑕疵，技術領域包含光學照明技術、量測鏡頭技術、定位量測技術、影像處理技術、自動化技術、電子電路測試技術等，透過光學照明(如CCD攝影機、光學鏡頭)、機器人介面與驅動裝置(如機器手臂)、電控系統(如PC Base控制主機)、視覺軟體(如演算法、影像處理軟體)的串聯，取得自動光學檢測結果。藉由AOI針對缺陷或瑕疵的及時修復、調整或捨棄，大幅降低不必要的成本支出。

不過，傳統AOI品檢容易產生過篩率偏高、上線時間長、不夠彈性、無法解決光學光影干擾等問題。舊式的光學檢測是透過沒有學習功能的傳統演算法進行，過篩率非常高，業者需要額外花費時間進行二次人工篩檢分類，無形中提高成本支出。傳統AOI系統在每一次上線時要不斷調整設定，無法彈性調整生產內容，難以滿足彈性化、客製化生產需求。

此外，AOI檢測只能以設定好的參數標準進行判斷，須要先行定義瑕疵樣本，再透過樣本進行篩檢。如果能導入AI，可以大幅改善AOI的不足，如優化AOI影像判讀，降低誤判率，不僅可以提高AOI品檢的可靠性，還能減少二次人工檢驗成本；智慧目視檢測可以自動判斷產品外觀，結合影像資料劃分重點檢查區；產線可視化可以提供機台即時監控，記錄影像資料。

以金屬工件檢測為例，因為物件表面會反光，檢測時要反覆轉動，檢驗人員容易疲累，效率難以提升，加上人員素質與主觀認知等差異，導致過篩率偏高；汽機車零組件的煞車碟盤常有刮痕、裂痕、撞傷、污漬等細微瑕疵，透過機器視覺加上AI演算，很容易檢測出瑕疵。

AOI導入AI趨勢不可擋

未來，AOI導入AI智慧製造是企業生存關鍵，預估2024年全球智慧製造市場規模上看4,000億美元，年複合成長率達10.1%，在此趨勢下，製造業更需要智慧化的檢測系統，應用AI技術輔助AOI設備進行後續篩檢優化即為一例。工研院產科國際所數據指出，2022年全球AOI檢測系統市場規模預測達10億美元，2020年至2025年間的年複合成長率達17.7%。在工業4.0及智慧製造潮流驅動下，愈來愈多製造領域採用AOI搭配AI的整合應用，其中以半導體領域最為積極。

雖然生產過程中可以透過物聯網（IoT）和數位系統軟體工具結合OT與IT，達到蒐集數據、即時人機協作等目的，但是，人力目視檢測進料、檢驗、成品組裝、入庫、出貨檢驗等流程容易產生缺點，需要AOI搭配AI智慧影像辨識改善這些缺點。除了缺工、工作人員老化等問題，人工檢測常因個人經驗的良莠不齊(如手感差異、標準不一)導致品質與產量不均，長時間用眼容易疲勞，很難維持長期的標準化和數據化統一，容易影響產能輸出，此外，以人工記錄生產產量、檢驗狀況也容易產生疏漏及資訊延遲等現象，增加客訴率、品質不良率與成本耗損率。

至於傳統的AOI檢測設備需要控制環境、光源及拍攝角度等細節，量測目標特徵也要相當明確，才能發揮AOI機器篩檢的品質，一旦檢測新設計或新產品時，自動光學檢測流程需要重新設置，相對耗費成本。

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