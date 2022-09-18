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新加坡SIRI智慧製造指數將對亞洲製造業帶來什麼影響？

聯合新聞網／ 智動化
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[作者 蘇翰揚]

近來，在地緣政治風險巨變，加上疫情與通膨壓力下，許多製造業者積極投入智慧製造與重新部署供應鏈，這給了新加坡一定的機會：東南亞是許多國際製造業者的佈局重點之一，而新加坡除成為製造業進入東協市場的入口，也朝向發展高階智慧製造中心邁進。.

若以國家規模而言，新加坡並非大國，但該國政府善用地理位置優勢，透過前瞻技術研發與高質量人才，將自身轉變為全球貨運中心與金融重鎮，進而成為外商在亞洲設立總部的選擇之一。近來，在地緣政治風險巨變，加上疫情與通膨壓力下，許多製造業者積極投入智慧製造與重新部署供應鏈，期望能趨吉避凶，由於中國本身供應鏈聚落完善，業者在搬遷時尚需時間佈局，這給了新加坡一定的機會：東南亞是許多國際製造業者的佈局重點之一，而新加坡除成為製造業進入東協市場的入口，也朝向發展高階智慧製造中心邁進。

跟隨趨勢對於小國而言並非安全，而是應要走在趨勢之前，甚至制定標準，引導趨勢才能讓大國刮目相看。自從2016年美中貿易衝突以來，各國政府的重點從服務業轉向製造業，鼓勵在地生產與供應，美、中、德、日、韓皆具備完整的腹地與基礎建設，業者回到當地設廠並無大礙，但對新加坡而言又是另番光景，雖然具備完整基礎建設，加上製造業佔該國GDP比重21%，但受限於領土狹小，不易吸引國際製造業大規模設廠，為突破此一困境，除了成立「東南亞製造聯盟」，整合馬來西亞與印尼的龐大腹地吸引業者進駐外，也推出國際化的「SIRI智慧製造指數」，供企業衡量自身數位轉型的概況，這對製造業而言將會產生什麼影響？

新加坡成為區域智慧製造中心的條件字

相較於其他製造業大國，新加坡缺乏重型工業，多以輕型製造業為主，因此相當仰賴數位技術，特別是積層製造（3D列印）、機器人，與數位分身協助製造業進行客製化、少量多樣的生產。積層製造（Additive Manufacturing；AM）為透過數位化加法製造方式，將3D設計資料進行2D離散化，再將此離散資料分層製造堆疊成3D元件。

由於當前企業對於複雜外型、網格形狀、內部孔道等設計需求提升，傳統加工製程方法無法一次加工完成，需藉由拆解成多件元件設計，分別進行加工後，再予組裝，導致工時冗長，且結構設計強度可能不若預期。

當前積層製造技術在使用材料、陶瓷、金屬及複合材料，可應用在汽車、航太零件、橡塑膠模具，大幅提高競爭優勢。常見的積層製造技術如粉床熔融成型（Powder Bed Fusion）、黏著劑噴塗成型技術（Binder Jetting）、疊層製造成型技術（Sheet Lamination）、直接能量沉積技術（Directed Energy Deposition）等。

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