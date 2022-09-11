智慧減速機橫跨製造及電動車產業

[作者 陳念舜]

有別於馬達屬於基礎電機設備之一，與之緊密相連的減速機向來被視為被動元件。直到近10年來受惠於工業4.0、工業物聯網（IIoT）造就無人工廠趨勢，才促使國際品牌大廠逐漸推陳出新智慧減速機，進而滿足於電動車生產及組裝階段追求節能減碳需求。

過去在傳統製造業使用的減速機，雖然都與機台上的馬達、螺桿、連軸器等傳動元件緊密連結，卻唯獨少了智慧監測功能。一旦出現異常、發生未預期的損壞時，仍必須停機整組更換，額外增加維修時間與成本，且將影響產能而蒙受更大損失。

但在目前追求工業4.0趨勢下，台灣仍缺乏自主整合軟、硬體的產品，業者只能選擇透過傳統外掛加速規等感測器，來蒐集減速機振動、溫度訊號。卻容易受限於現今要求高度彈性、嚴苛限制生產線空間的環境裡，設備與感測器若遭遇繞線問題，恐難以發揮效能；加上業界仍缺乏無線監測機制，所以必須保留足夠空間，才能供感測器24hrs長期監控與傳輸數據，未必適用於所有機台設備。

工研院也在近年來配合經濟部技術科專計畫，開始發掘產業對於智慧減速機需求，進而積極整合振動感測器、智能診斷演算法及高精度減速機設計能量，成功發表內嵌式無線量測智慧減速機系統。強調可透過WiFi傳輸感/量測數據，再經過人工智慧（AI）分析，預測元件壽命；同時提供NVH振噪分析、CNC加工齒形修整與異形曲面研磨分析等相關技術服務。

工研院打造設計驗證平台 確保減速機符合產業需求

目前旗下機械與機電系統所團隊自研發航太等級齒輪起家，經過逐步克服其繁瑣製程與嚴格規範限制後，迄今已累積長達30年以上的設計與開發經驗。近年來也配合政策，積極投入發展重車和電動車所需精密車用傳動系統、工業級減速機等，並將智慧傳動機構技術目標分為硬體設計、智能診斷驗證兩類。

前者係針對行星齒輪機產品採取正向CAD設計，透過模擬分析選用的齒輪參數及軸承，並預估其耐久與壽命，在常用範圍3,100rpm、負載81Nm情境下，可達到20萬運轉小時數。接著透過有限元素分析（Finite Element Analysis；FEA）技術，在主要接觸齒面加密齒部網格化模型，以提升分析準確率，測試齒輪安全係數>1.2、在最大扭力下軸承損傷<14%。

後者則利用廠內現有測試設備，打造高精度傳動系統測試驗證平台，經過傳動模組動態分析技術比對，來提升傳動效率達97%以上；並導入齒形修整與系統模擬分析，提高傳動精度達到背隙<4arcmin；同時搭配其UI介面，以即時量測時域頻率訊號、RMS值等數據，規劃驗證智慧傳動機構、次系統零組件的診斷可靠性及壽命耐久性分析，確保符合產業需求。

同時經過動態分析最佳響應點，才在減速機內部埋設溫度、三軸加速規等感測器。其振動感應測試實際用於測台上提高輸入軸轉速，再換算成頻率（Hz）訊號，可供即時偵測與儲存，讓使用者監測初始和運轉一段時間過後的狀態。除了可用於內部設計外，現也能對外提供測試服務項目，包含：傳動效率、背隙、扭轉剛性、傳動精度、空載阻力、最高轉速、最大扭力等，在減速機輸入/出端皆安裝高精度感測器。

在驗證發展規劃（DVP）與測試技術服務項目中，包含機構、振噪NVH、效率、耐久、油溫等，並搭配不同測試台與分析服務，引進結構強度/模態分析功能；導入高精度研磨加工技術服務，藉以開發高精度和高效率傳動模組。工研院為了滿足精密零組件加工需求，現也引進美國MOORE TOOLS的工模磨床（JG）、瑞士HAUSER的座標搪床與Studer的萬能內外圓磨床和測台，追求更高品質的精密加工精度，執行異型研磨工作。

圖2 : 工研院現也利用廠內現有測試設備，打造高精度傳動系統測試驗證平台，透過傳動模組動態分析技術來提升傳動效率、精度及可靠度，確保符合產業需求。（source：工研院）

業者導入無線監測與服務 協助產業設備升級加值

另經由工研院開發的迴轉機械設備預兆診斷演算法，結合內嵌式振動感測器用於減速機上，分析其使用紀錄數據，找出內齒輪磨耗與斷齒等故障樣態，實現監測即時化、維護預測化、診斷智能化等功能。從而優化齒輪設計，將大幅提升傳動效率達98%以上等相關技術，可協助台灣齒輪減速機廠自主開發中高階智慧減速機，應用於機械設備上，將有助提升自我檢修維護能力，預防非預期停機，提高產品附加價值。

工研院強調在減速機設計開發過程中，須務求符合ISO、AGMA、DIN、JIS國際標準規範，以及Wittenstein、Neuqart等市場上歐日系同級產品技術。除了現已推出一般和台灣首見的智慧（PG/IG）兩款減速機，具備低扭轉背隙（≦4arc-min）、高精度與高效率特性（>95%），搭配不同馬達型式、框號；並採取嵌入式感測元件設計，可透過WiFi無線傳訊，執行快速、高採集率測量。且持續投入研發、設計製造RV減速機，經過量測確保高精度達到背隙≦60arc-min（1弧分），並將擺線型少齒差減速機用於自動導引車（AGV）。

因為可透過Wi-Fi連網PC隨插隨用，優於現今國際減速機品牌僅以有線通訊協定Profinet傳訊，或通過IO-link與PLC/PC溝通，將難以實現一對多監控，且在台灣難以改機。如今，業者已可透過無線傳輸、溫度、三軸振動分析、齒輪與軸承異常診斷，方便即時監測傳動鏈狀態，從而瞭解減速機實際運行狀況，以提前保養與維修，滿足工業機器人、加工設備等需求，並已導入場域驗證。

再利用自主開發符合IoT4.0規範的資產管理資訊模型，可望提供設備製造商、使用手冊、出廠規範和時間等資訊紀錄，通過Wi-Fi傳輸即時資訊，經由手機設定ID接收、儲存運轉資訊。進而利用加速規，自動判斷其是否運轉，以及計算當日/周間運轉與總時間；搭配智能診斷演算法，自我定義異常上下限的警告訊息，來判斷、評價其運轉健康狀態，或者可能磨耗、斷齒等項目的損壞機率，實現一對多無人管理模式。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱2022.9月(第84期)馬達與減速機驅動 節能減碳上路智動化SmartAuto雜誌】