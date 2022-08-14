刀具監測促進以終為始

[作者 陳念舜]

基於工業4.0理念近年來已逐步落實於產業鏈，對於影響切削加工品質和生產力最前端的刀具監測者，除了End user之外，也陸續向上延伸到系統整合（SI）、工具機製造（Maker）廠商。尤其是未來新興產品朝向個性化、客製化訂製方向發展，相關製程也須不斷進行工序整合、高度自動化，帶動車銑複合加工機和零組件、周邊自動化設備需求水漲船高。

根據國際工具機大廠DMG MORI曾分析現今製造業市場趨勢，認為除了受到少子高齡化社會影響，將導致勞動人力短缺，加速機械人工智慧化（AI）之外，此也有助於解決過去因為量產汽車、馬達轉軸等零組件生產型態多元，必須結合車、銑與鑽削等多站機台和工序分離（Process Segregation）模式加工，每日產能約達到100~1,000件，卻造成占地空間太大等問題，而開始轉型為高效率智慧製造生產。

改用車銑複合加工機來分別因應未來航太與醫療產業，若採取工序整合（Process Integration）模式來提高生產效率，以每日產能約1~10件生產多樣少量、客製化產品。或是如汽車與3C產業，仰賴高度自動化（Hyper Automation）與智慧管理模組，可在極短交期內，每日批量高效生產5,000件以上產品，從而提升整廠產能的兩極化方向發展。

精機中心AI刀具智慧管理系統 整合刀倉與刀塔自動換刀

精密機械研究發展中心（PMC）也趁勢協助業界，轉型智慧製造生產，透過科專計畫協助開發能同時完成單機多道工序整合、高度自動化加工的斜背式多刀塔車銑複合加工機，得以減少加工站數量；進而整合自動化與智慧管理模組，執行高效生產解決方案，來實現24/7不間斷自動化加工。

其中，有別於傳統動力刀塔，最多僅能裝配16把刀或4刀塔的64把刀，常導致依序加工使用的刀具常受限於備用品不足，或磨耗過度後須停機換刀。PMC智慧機械設計部經理林成興指出，雖然現今台灣一般市售車銑複合加工機均有搭配伺服動力刀塔，卻不具備自動鬆/拉刀把的功能，導致所有刀具的上下替換皆須仰賴人力，而影響生產效能，有必要開發一套具備鬆/拉刀把機構，可自動換刀的動力刀塔設計模組，讓使用者選擇搭配外部刀倉與自動換刀機構的連結作動，快速替換刀具。

PMC便為此開發AI刀具智慧管理系統，整合刀具資訊並控制機台和刀倉換刀，進行高效率生產刀具管理。可在使用者導入自動刀倉系統後，視需求增加放置20把刀以上加工或備用刀具。並在刀具取放處設計安裝RFID讀取天線，當取放刀把入/出庫時，系統可同步讀取刀把資訊即時管理；採用模組化刀架設計，也可替換單一刀具，能有效降低維護成本。

圖2 : PMC為此開發AI刀具智慧管理系統，整合刀具資訊並控制機台和刀倉換刀，進行高效率生產刀具管理。（source：PMC）

經由上位AI刀倉智慧管理系統通過實體I/O交握通訊，整合車銑複合加工機在自動刀倉、動力刀塔的刀具位置等資訊，更有效率應用產線上的所有刀具。進而按照產線排單生產需求，透過不同演算法運算、規劃排程工序，即時反應今日排程、工件是否無誤，並調配刀具使用。

林成興表示，透過線上監控有效管理其刀具履歷、刀具佔用率、空閒率、替換率，記錄刀具磨耗狀態，並利用類神經網路LSTM精確估測智慧刀具壽命可用率等相關資訊，倘若無法用到下一次工序時，須及時替換或遞補更新備用刀。藉此軟硬整合手段，將有效提高刀具使用率、減少停機，讓產線達到24/7不間斷生產，為客戶提升設備整體稼動率OEE等價值。

且為此開發車銑複合機換刀系統，具備自動鬆/拉刀把功能，同時整合BMT介面動力刀塔系統與鬆、拉刀機構設計，與刀塔高度整合，利用切削主軸馬達提供鬆刀動力，以進行刀把自動取放、裝卸的專利動力刀塔系統，避免額外裝置鬆刀用油壓缸，減少空間干涉，且軸承無需承受油壓缸推力；以及HSK介面可換刀動力刀座、拉刀機構設計等，來實現外部刀倉的自動刀把交換功能，將大幅擴充刀具用數量。

透過高效率自動換刀作業，搭配外部刀倉系統的刀具，與自動換刀機構的連結作動，讓加工用的刀具不受限於刀塔端，從而減少人員換刀時間，毋須仰賴人工作業。無論新舊車銑複合加工機都能實現不間斷自動排程換刀生產，執行彈性多樣的工序加工和連續生產目標。

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