線性傳動元件成長後勢可期

[作者 陳念舜]

受惠新興科技及數位轉型商機挹注，以及台灣廠商產能持續擴增，均有助於機械業即使在疫情期間，外銷接單及製造業生產穩定成長。但因為後續供應鏈瓶頸、通膨因素，加以中國大陸動態清零調控，造成今年五月出口首次下滑，關鍵線性傳動元件更是首當其衝，所幸隨著下半年刺激經濟政策將陸續出台，成長後勢可期。

根據TrendForce資料顯示，2021年全球智慧製造市場規模為3,050億美元，預計2025年將突破至5,400億美元，2021至2025年複合成長率達15.35%。依經濟部最新統計，台灣機械設備業也以出口為導向，直接外銷比率約占6成，2021年受惠於終端需求回溫，自動化與智慧化需求逐漸增加下，一改前2年負成長，機械出口金額達到278億美元，年增27.0%創歷年新高，為2011年以來最大增幅。

其中機械出口前三大品項為生產半導體等機械、工具機、滾珠軸承及傳動軸、手提工具皆年增逾2成，2021年各占機械總出口17.4%、10.0%、9.1%，為推升台灣機械出口之主要貢獻品項。2021年台灣滾珠軸承及傳動軸出口達25.4億美元，年增41.7%創歷年新高；又以大陸及香港為大宗，占比逾5成（54.6%），相較於前4大出口國德國、大陸、日本、美國，2021年出口額皆達80億美元以上，台灣則排名第七出口大國。

然而，由於俄烏戰爭引發高通膨話題、大陸疫情封城控管，導致廠商出貨放緩，供應鏈大亂，促使全球景氣轉趨保守，企業對機械設備投資未如先前積極、零組件庫存攀升等，間接影響台灣傳動元件系統和氣動元件廠商四～五月大陸接單或出貨；加上去年同期墊高比較基期下，由機械公會（TAMI）最新公布台灣今年五月機械設備出口金額，在連續20個月屢創新高之後首度下滑為28.8億美元，年減1.1%。

加上五月機械設備銷大陸年減17.9%，已連續3個月出口呈現兩位數衰退、前5月年減10.2%；對美國出口年增幅12%，不如前4個月年增幅46.7%。因此使得大陸再度超車美國，前5月是台灣機械出口最大市場，美國退居第二。倘若大陸市場解封及刺激政策的需求復甦遜於預期，且有美國通膨隱憂仍在、日圓持續貶值，研判供應商下半年訂單動能將會趨緩，即將面臨陣痛期。

所幸隨著深圳、上海及昆山等大城陸續解封，業者出貨慢慢恢復正常，大陸為了刺激經濟成長，將加大投入基礎建設力道，帶頭民間投資採購設備，最快7月起發揮效益。自動化設備廠生產需要用到使用滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件、氣動元件，包括直得、上銀、全球傳動，以及亞德客-KY及氣立等指標廠商後勢可期。

全球傳動改善營銷模式 提升競爭力

全球傳動（TBI）身為傳動元件專業製造商，強調包括半導體、3C、醫療等領域向來是該公司的持續開拓的產業，也與世界各國知名設備製造商有著密切的合作關係；同時持續研發和精進微型線性滑軌、微型高導程滾珠螺桿等產品，以滿足未來高速精微化的市場及客製化等需求，將會持續朝高效率、節能環保、智能、高精密的產品導向發展，以提昇整體企業效能及競爭力。

在2021年榮獲第30屆台灣精品獎的「SFYA1632高導程螺桿組」，設計理念便有別於傳統滾珠螺桿，率先採用薄而有彈性的材質，強化刮刷效果；循環結構中增加高剛性及高速化功能，以達到高DN值、高速度、高剛性、強化防塵結構等特性，使產品壽命整體提升5%、運轉速度高於舊款2倍，更適合用於高速化工具機、自動化機械等產業。

且在超高導程的最大限速度可達到24,000rpm及壽命的整體提升5%，運轉速度相較於舊款兩倍導程高，更合適應用於高速化工具機、自動化機械等產業。螺桿上螺帽每轉一次可移動的行程越遠也快速，減省搭配的馬達功率、尺寸大小及成本。

值得一提的是，全球傳動集團為了未來多元化的發展，以及提供客戶更完善的銷售服務與體驗，已於2022年成立子公司「全傳智能科技股份公司」負責對外營銷布局，以強化銷售管道，拉近與海外客戶的距離。

除了將銷售集團母公司生產的滾珠螺桿、線性滑軌、滾珠花鍵、旋轉螺帽花鍵、單軸機器人等五大核心產品為出發點，提高原有市場產品佔有率。在半導體、3C、元宇宙等新興產業應用領域中，現階段自動化及新能源相關需求依然非常旺盛，營銷團隊也持續拓展出新客戶，未來將對原有市場強化滲透。

同時開發新市場，發掘出更多客戶對於其他傳動產品以及元件的需求，以提供更多元選擇。且對於垂直或水平整合的策略結盟已有規劃並持續推動中，全傳智能將與客戶築起全方位合作的橋樑。

即使五月遭逢上海封城，造成陸運、物流配送及工廠上班方式都已延長或改變，但因為大陸客戶仍正常下單和拉貨，只是拉長陸運時間和交期，所幸當地子公司在封城前曾備貨庫存，對成本尚無重大影響，成為四月營收成長的主因。五月大陸陸運時間雖因上海等城市封城而拉長，也墊高運費成本，但部分運費由客戶負擔，使得當月營收、出貨可望優於四月，卻未必能超越去年同期3.1億元，且隨著大陸逐步解封而恢復正常。

且受惠於近年來大陸自動化設備、電動車及鋰電池等新能源應用需求帶動，傳動系統元件廠全球傳動首季獲利亮眼，目前產能持續滿載、營收持穩。卻苦於缺工、原物料價格及運費飆漲等難題困擾，尤其是缺工問題更為嚴峻，導致產能遲遲無法拉升。預估到年底前每月都會增補人力，並隨著新進移工拉升學習曲線，下半年可望為營收帶來明顯助益；同時會持續透過TPS精實管理和自動化生產方式，優化改善產品設計及生產流程，藉此降低對於人力的依賴程度和生產成本。

從長遠來看，全球傳動透過上下產業鏈及學界合作，共同培育人才模式也有所成。若過往已順利舉辦6屆的智能自動化競賽，已成為全球傳動集團年度盛事之一，今年活動也已開始進行宣傳和報名等相關作業。

為了讓更多相關上下游的廠商參與盛事，以及讓各大專院校學子能更了解自動化產業，並將所學投入實作，擴大產學合作效益。自第六屆起，已將主辦學校及競賽評審會場由北部移師到中部辦理，未來還會繼續到南部舉行；贊助廠商也由原先9家增至11家，未來也會持續增加，共同致力於產學合作、培育人才及實作傳承。

進而在招募人才時，讓學生們更能了解全球傳動的產品及理念，有效提昇了學生就業意願，近期也順利錄取了多位在學生時期曾參與過本競賽的同仁，有效減短新人教育的銜接期，快速成為公司的即戰力。於業務推廣上，促成不少客戶是因為曾參與本競賽，而在投入職場後選擇使用全球傳動及相關贊助商產品。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2022 年7 月第 82 期】