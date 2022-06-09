發揮共同價值 ESG打開科技產業價值鏈

[作者 王岫晨]

ESG（Environmental、Social、Governance）的意涵，在於企業追求發展的同時，兼顧對環境、社會與公司治理的追求，並發揮其影響力，善盡企業社會責任，讓這個世界變得更美好。

打開科技製造業價值鏈

在生態系中，沒有一家廠商可以獨自生存，必須要整個價值鏈中的所有合作夥伴都共同成長才有意義。

不論是科技產業，或者電子廠商，在明緯集團永續長王憲政的眼中，這些都屬於科技製造業。而科技製造業本身強調的是產品的製程與品質。這幾年由於疫情的影響，使得市場也出現了巨幅的變化，產業鏈也受到了影響。由於整個產業鏈的生態系統是動態的，彼此間會相互影響，因此，疫情使得產業鏈出現新的挑戰，最明顯的就是缺料，以及人力匱乏等問題。

事實上，整體產業鏈應該被視為是一個網狀的概念，在這個貨物供給的價值鏈中，不能只求自身的順遂，而是必須整體產業鏈的合作夥伴共同進步與成長。王憲政指出，在早期，企業推動的都是CSR的概念，但這樣的作法並不具備永續經營的理念，這也讓企業開始思考，該怎麼做才能達到永續經營的目標。隨著永續經營的議題逐漸發酵，企業紛紛開始加快腳步邁向永續經營，並發揮更大的效益與價值。

王憲政說，ESG的理念，就是發揮自己原有的力量，再加上既有的合作夥伴、供應商、協力廠商等，一起活絡市場並創新價值。在這樣的過程中，就會一直不斷地與合作夥伴進行結合。因此，ESG真正的意義，就在於結合產業生態鏈中，擁有共同理念，並創造共同價值的夥伴們一起參與，一起發展永續的經營理念。

而發展ESG，若沒有這樣的群體共同努力，整個價值鏈的規模就會逐漸縮小，沒辦法形成一個完整的產業生態圈。透過ESG的結合，才能打開整個產業的價值鏈，讓廠商彼此形成一個像網狀般緊密結合的生態圈，而不再是一個個單打獨鬥的個體。

這次的疫情，也使得ESG的執行更具有意義。透過ESG計畫，讓明緯能透過關懷合作夥伴，提供穩定的力量，來加速促進整體產業的復原。因為在這個生態系中，沒有一家廠商可以獨自生存，必須要整個價值鏈中的所有合作夥伴都共同成長才有意義。特別是疫情所帶來的考驗，更讓所有廠商驚覺到，不能單獨靠著自己的力量，而是必須透過整個網狀的價值鏈，才有機會推動永續經營的機制與運作。

永續報告書發揮價值

明緯自2013年首次出版企業社會責任報告書，並於2021年更名為永續發展報告書。永續報告書依ESG分為環境、社會、企業三大面向作為基礎架構，並結合聯合國永續發展目標的其中9項，呈現明緯在企業社會責任的努力與成果，其內容涵蓋了企業營運、環境保護、員工關係及社會關懷等領域之執行成果與未來規劃，以利加深與企業利害關係人彼此的了解與信任。

明緯集團企劃專員洪嬿婷指出，永續報告書把明緯過去默默執行的事項，用更有系統、更有組織的方式展現出來。透過永續報告書，除了可以知道還有哪些部分可以做得更好，哪些可以更精進，並與外部的合作夥伴及企業互相學習交流外，在撰寫過程中，更能提升內部同仁對永續發展的認知及共識，對於明緯在永續發展的道路上，有莫大的進程與幫助。

圖二 : SDG集團永續發展團隊。

更重要的是，永續報告書還能與利害關係人互相溝通，讓對方更清楚企業做了哪些事情。近年來，客戶會希望知道企業的CSR策略，這已經成為一個主流的趨勢。在這樣的情況下，永續報告書就可以發揮很大的作用。

永續長王憲政表示未來永續發展的議題將會持續發酵，透過永續報告書，更容易讓企業員工瞭解企業永續的經營內容。例如: 什麼是溫室氣體、什麼是碳足跡等，這會使得企業ESG計畫更容易推廣與運作，並讓員工提前理解執行過程中會遇到的問題。

ESG推廣計畫

明緯集團投資經理呂元隆也說明了ESG推廣計畫的細節。基本上，ESG的投資遵循了責任投資的原則，從供應鏈到經銷商，再到客戶，透過彼此的連結，讓力量能發揮到最大。透過每半年一次的說明會，進行短、中、長期的宣導推廣，讓更多合作夥伴都能更明白ESG投資的細節與想法。

在ESG計畫的積極推廣之下，未來整個生態鏈將會進一步納入發展包括磁件、沖壓、線材、自動化解決方案等，讓生態鏈中的經銷商將有更多的商品可供銷售。而目前加入ESG投資計畫的夥伴企業，也可以在各地進行合作，透過全球在地化的概念，讓解決方案與供應鏈能更趨緊密與完整，達成一個自給自足的生態系統是最終的目標。目前明緯與合作夥伴陸續簽訂了協議書，這些合作夥伴包括了電裝、機構、自動化、沖壓、精密儀器、線材與綠能等不同領域廠商，未來勢必還會再進一步擴增更多的夥伴，一起壯大整個生態體系。

呂元隆指出，以精密沖壓為例，許多都是客製化的商品。而客製化的商品對於全球永續來說，並不是一件好事。因為客製化的成分越多，共通的材料與設計就越少，這將會耗用更多資源。此外，越是客製化的方案，要打入全球化市場的難度也會越高。也因此，明緯透過ESG計畫，開始針對每個產業適用的沖壓、精密機具或零組件，進行標準化的規格制訂。

【欲閱讀更豐富的完整的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2022 年第 81 期6 月號】