燈塔工廠的關鍵技術與布局

[作者 季平]

達成淨零排放的關鍵除了能源轉型，還包含減少產品「製造」，透過產品、零組件及材料循環運用，可以有效降低碳排，或者透過「提供服務」的方式創造產品價值。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）公布的氣候變遷報告（AR6）指出，全球約有33-36億人生活在極易受氣候變遷影響的環境中。溫度上升攝氏2度，全球約30億人將經歷「長期缺水」，18%的陸地物種將面臨滅絕風險；升溫攝氏4度，約50%的物種生命將受威脅。第26屆聯合國氣候變遷大會(COP26)強調，實現《巴黎氣候協定》，守住升溫臨界值攝氏1.5度，有助減緩碳排量，不過，減緩碳排只能延緩氣候變遷帶來傷害，零碳排才是根本之道。

智慧製造再升級，產線、營運都變綠了！

全球碳排量約55%來自能源生產及使用，45%來自工業、農業等製造加工過程。為響應《巴黎氣候協定》，全球產業積極推動2030年及2025年淨零碳排，如蘋果(Apple)宣佈，2030年起蘋果供應鏈淨零碳排到位，並已協助逾200家供應鏈業者改以再生能源運作，包含台灣的台積電、和碩、日月光、仁寶等業者；Google早在2007年已達成碳中和，2017年100%使用再生能源，2020年已抵銷所有碳足跡，並承諾2030年全天候使用零排放能源（carbon-free energy）；半導體業者愛德華先進科技在2021年便積極設立SBTi目標，透過環境減排技術協助企業及客戶減少碳排；亞馬遜（Amazon）制定新計畫，計畫於2040年達成碳中和。

除了電，製造業是溫室氣體產生的大宗，特別是鋼材、混凝土及塑膠等材料，約佔總體的1/3。對於製造業來說，達成淨零排放的關鍵除了能源轉型，還包含減少產品「製造」，透過產品、零組件及材料循環運用，可以有效降低碳排，或者透過「提供服務」的方式創造產品價值，這兩種方式對製造業來說都是從工業3.5到工業4.0的「綠色轉型」。循環台灣基金會呼籲，「減少製造、提高資源循環運用」才是製造業因應 2050淨零排放的關鍵策略，建議企業積極投入循環經濟，發展低碳商業模式。

零碳排需要生產與供應鏈全面改造，不只蘋果、Google，微軟、Amazon、Meta等科技巨擘都陸續宣布加入碳中和與淨零碳排行列，台灣業者也積極響應綠色轉型，如台灣第四大碳排大戶台積電宣佈2050年內達成淨零碳排，未來30年，每年減少1000萬噸碳排；日月光、鴻海宣布2050年實現100%碳中和；台達電承諾100%使用再生能源，2030年推動碳中和；宏碁、華碩將在2035年達成碳中和。

全球產業加入碳中和、零碳排等「綠色轉型」行列，「智慧製造」與「智慧工廠」蔚為風潮，「燈塔工廠」應運而生，台灣政府也將智慧機械列入五加二重點產業，推動智慧製造轉型。

綠色浪潮席捲製造業 燈塔工廠成標竿

「智慧工廠」是第四次工業革命(4IR)製造業轉型的新產物，不少工業先進國家加速推動綠色製造，英國就將淨零轉型視為「綠色工業革命」。技術世界經濟論壇與麥肯錫自2018年起評比全球智慧工廠，將表現最出色的智慧工廠評選為「全球燈塔工廠（Global Lighthouse Network）」，評選標準包含自動化、數位化、大數據分析、工業物聯網、5G等數位科技建置以及運用成熟度，這些數位科技是工廠中廣泛使用的工業4.0領先技術。

截至2021年，已有90家企業入選全球燈塔工廠，如2021年入選全球燈塔工廠的友達台中Fab 3廠、群創高雄8.5+8.6代廠，鴻海集團鄭州廠區及武漢廠區也雙雙入選，是繼深圳、成都廠區後入選的鴻海新廠區。值得一提的是，入選燈塔工廠的企業並非完全以機器取代人工，而是透過數位化技術帶來創新，提高產能與效能，多數工廠不僅產量提升，也成功創造產品價值，找到新的營收來源。

以友達光電來說，自2015年啟動智慧製造2.0後，即針對智慧製造、綠色製造和人才培育進行轉型，並深化4IR技術，如運輸自動化、機器學習與電腦視覺自動檢查及維修產品、IoT架構結合自動清潔、AI應用程式整合系統等。為因應智慧工廠綠色轉型，各廠區的管理模式也隨之調整，結合場域知識與資料科學技術，從過去的反應式管理改變成預測式管理。2018至2020年三年內，燈塔工廠整體產能上升32%、先進製造良率提升60%。

圖2 : 友達台中廠獲選全球燈塔工廠;自行開發水電氣即時監測模組。(Source：友達)

除了4IR技術，友達也透過AIoT企業策略結盟方式，與關企友達數位、友達智匯、友達宇沛等合作，提供專業顧問諮詢服務，內容包含永續生產製造專業知識、軟硬體解決方案、AI系統與場域應用相互結合的一體化解決方案等。

群創光電總經理楊柱祥指出，智慧製造與智慧營運勢必同時並進，才能創造最有韌性的經營體質與核心競爭力，智能管理不僅可以強化精準設計、智?生產及智慧檢測，智能引擎還可以取代人工檢核，改善工作環境與效率。

群創高雄廠區透過自動化、數據化及智能化，實現群創XYZ數位轉型策略，該廠也投資自動化、物聯網和分析技術以提升製程、品質和問題解決能力，產品最終不良率因此降低33%，利基產品比重則增加22%，品質偵查時間減少90%，總體產能增加10%，成功建立完整生態系，同時提升整體競爭力。

鴻海董事長劉揚偉則表示，數位轉型是集團自「勞力密集」轉型為「腦力密集」的重要階段。截至2021年，鴻海集團約有20餘座廠房符合燈塔工廠標準，其中有11座獲選為「燈塔工廠」。在生產線流程優化方面，鴻海武漢廠區利用先進分析技術、柔性自動化技術重新設計製造系統，提高86%勞動生產率、減少38%品質缺陷，訂單交貨周期縮短29%(降至48小時)。

鄭州廠區則提高102%勞動生產率，減少38%品質缺陷，整體設備效率提高27%。面對快速的業務需求但技術熟練工人不足等問題，鴻海採用混合實境、人工智慧和物聯網等技術，提高200%勞動效率，整體設備效率則提高17%。

【欲閱讀更豐富的完整的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2022 年第 81 期6 月號】