厚植台製CNC軟硬實力

[作者 陳念舜]

即使近年來國內外經濟環境先後面臨俄烏戰火、Omicron疫情衝擊，但根據最新統計今年1~3月台灣出口產業傳統淡季，機械業仍較去年成長15.4%。唯一成為隱憂的是，由於國際經濟仍受通膨、供應鏈瓶頸等因素干擾，恐將不利於高度仰賴進口CNC數控系統的工具機產業長遠獲利，更該趁此時厚植軟硬體實力、培育人才，化危機為轉機。

根據台灣機械工業同業公會（TAMI）最新公布今（2022）年1~3月出口值名列前茅機種，除了前3名仍依序為電子設備、檢量測設備、動力傳動件、工具機之外，最特別的是今年3月台灣控制器出口金額達1.86億美元排名第五，成長184.4%；1~3月控制器累計出口4.67億美元，成長達179.1%，持續表現亮眼，顯示目前控制器交期雖久，但產業搶貨與備貨期拉長的情勢不變。

且因為俄烏戰爭持續影響全球經濟，包括能源與原物料價格因此劇烈上揚，帶動全球通貨膨脹情形更為嚴重。新台幣匯率雖然受到美元轉強影響回貶，卻仍不及日圓貶幅，恐將不利於台灣工具機產業進口CNC數控系統組裝，再出口到國際市場競爭力。

機械公會秘書長許文通便指出：「目前台灣控制器廠商主要受惠於現今全球製造業爆發缺料、漲價潮，為原本非一線大廠帶來許多商機。加上零組件廠商競爭力又相對優於供應鏈漫長的整機製造廠商，日後若能厚植軟硬體實力、培育人才而站穩市場，將可望化危機為轉機。」

圖1 : 今年1~3月台灣出口傳統淡季的控制器出口金額持續表現亮眼，顯示目前控制器交期雖久，但產業搶貨與備貨期拉長的情勢不變。（source:TAMI）

台達整合雲地互聯 促進智造無限

在今年TIMTOS x TMTS 2022期間，台達因為觀察到現今工具機產業朝向智能製造發展的趨勢，也發揮自身工控產品涵蓋軟、硬體的優勢，以「雲地互聯 智造無限」為主題，分別聚焦於「智能加工解決方案x設備聯網」、「CNC行業應用x相關應用」、「智能機台」3大主題範疇，展現未來智能加工樣貌。

其中在「智能加工解決方案x設備聯網」展區，為了協助製造業者提高生產力，或實現少量多樣的生產模式，而整合物聯網、大數據與虛實整合系統（Cyber-physical System；CPS）與精益管理等智能技術，一站打造具備CNC智能產線架構的智能加工解決方案，貫穿地端設備、邊緣資料收集到雲端監控與分析系統，賦予設備智能化的能力。

透過台達工業級網管型乙太網路交換器DVS系列，組建具高階高速多環網備援技術ONE RING PLUS的環狀網路，將地端的智能車床、加工中心機與磨床等，經由設備聯網平台DIALink串連至IT層，再結合製造管理平台DIAMMP、能源管理平台DIAEnergie與廠務管理平台DIAView，提供管理者圖像化，且可助於決策制定的有用資訊。

同時結合台達在工具機領域深耕逾10載的豐碩經驗與客戶回饋，從行業實際應用出發，針對進階加工高精高速、一機多工以及五軸加工的成長需求，首度公開硬體架構與運算能力全面升級，兼備自主整合多軸多通道、旋轉刀具尖點控制（Rotation Tool Center Point；RTCP）技術的全新高性能泛用型NC5系列CNC控制器，布局完整架構的產品解決方案，可為用戶實現高精、高速、高光潔表面加工，滿足關鍵品質指標。

台達機電事業群總經理劉佳容表示：「CNC數控系統是精密製造的關鍵核心之一，近年來伴隨智能製造概念興起，工具機領域也紛紛將目光投向智能機械，帶動機台聯網成為大勢所趨。」

台達也趁機展示該如何利用軟體定義硬體價值，整合工具機產業專用3D CAD/CAM軟體，於NC5系列簡化繁複操作，加速用戶導入並降低人員培訓資源。針對工業機器人整合方案，則可搭配機器人模擬整合平台DRASimuCAD，事前模擬評估並自動生成加工路徑，縮短編程時間，提高效益。針對遠端連線需求，NC5系列現也支援VNC與FTP協議，可使用手機、平版等行動裝置遠端操控或傳輸檔案，隨時隨地管理加工作業。

進而推出「多通道智能工具機解決方案」，採用控制響應、前瞻預覽與運算性能全面升級的新品OPEN CNC控制器NC50E，藉此實現車床、鑽孔/攻牙、雕銑與機器人四工位同時控制，藉著「一機多工」自主整合能力，滿足智造趨勢下的進階應用與需求。針對基礎需求的客戶，台達則提供NC3系列CNC控制器，基於DMCNET高速通訊運動控制串聯，並以Remote I/O整合高速串聯光耦合型I/O NC-EIO。 <待續>

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2022 年第 80期5 月號】