軸承助台廠布局新興減碳產業

[作者 陳念舜]

面對國際淨零碳排趨勢已成，促使電動車、再生能源等產業崛起，更不能忽視軸承在其中扮演傳動的關鍵零組件角色，除了要求能安裝於工業機械設備上，協助其持續穩定運轉不殆，現也透過其新一代材料及技術變革、創新商業模式，進而導入新興減碳產業應用。

基於近年來各國陸續提出禁售2025~2040燃油車政策，引發電動車快速普及帶來的龐大商機，促使傳統汽車製造業紛紛啟動大規模轉型應變，值得搶占全球車市3兆美元商機。預估2040年電動車在全球新車銷售量占比將高達70%，成長近40倍，就連在2021年Q4仍堅持發展油電混合、氫能車的豐田汽車（Toyota），也在今年Q1不得不提出，到了2030年將有70%以上產品線轉換為電動車目標。

惟依台灣電動智能自行車協會秘書長蘇雍翔進一步指出，根據該協會調查台灣電動車市場，最適合的還是電動二輪車型式。不僅因為現今在台灣登記在案的燃油機車多達1,500萬台，每輛價值約N.T.4~5萬的電動化需求，所以即使目前Gogoro仍然虧損，還是吸引到金融市場投資者；同時建議業者先從電動自行車切入，將是台灣未來有機會發展產業。

看好後疫時期微移動商機 帶動電動自行車產業成長

尤其受到COVID-19疫情影響，促成個人輕鬆出行、智慧化生活及環保等趨勢，加上中國大陸分別與歐美陷入貿易戰，導致許多客戶轉單台灣生產，得以充分發揮台灣擁有完整的自行車，以及電子、資通訊產業鏈優勢。

未來電動自行車在ESG應用，將包括以「個人」為單位的綠色出行，打造低污染或零污染運輸環境。勢必借助自行車的電動化及智慧化，使之能適用於更遠、更艱難的路程；進而透過記錄騎乘哩數，可以在未來換算成碳權，以備進一步交易。目前也已看到有許多四輪乘用車開始加入電動自行車設計，以實現「微移動（Micro mobility）」最後一哩（Last）或最初一哩（First）的通勤需求，提高交通效率，免於塞車加劇空氣移動污染源。

據統計2020年台灣電動自行車產值已達到N.T.245億元、銷售450萬輛，已占整體自行車銷量約20%；預估今（2022）年台灣電動自行車出口金額將會正式超過傳統自行車，出現黃金交叉點；2030年約占整體出口銷量50%，也就是業者每年賣出兩輛自行車中，就會有一輛是電動自行車。

甫於日前落幕的台北國際自行車展（Taipei cycle）期間，巨大集團（GIANT）也宣示2021年電動車已占集團營收31%，未來可望每年成長5%，預估2022年營收達雙位數成長；美利達（MERIDA）同期外銷歐美的電動車占營收比例約36%，今年首季已衝高到50%，預估今年在訂單達交率提高之後，電動車產銷量看增30%以上，料將帶動台灣自行車及零組件產業龐大商機。

圖2 : 預估2022年台灣電動自行車出口金額將會正式超過傳統自行車，出現黃金交叉點，甫於日前落幕的台北國際自行車展，已可看到零組件產業潛在龐大商機。（攝影：陳念舜）

國內外大廠引領技術變革 支援自行車軸承創新應用

包括在自行車上不可或缺的滾動軸承，一般由內圈、外圈、滾動體及保持架組成，滾動體在內、外圈的軌道上滾動並支撐負荷，並透過保持架來維持彼此間的相對位置。其中依滾動體的種類可分為滾珠軸承與滾子軸承，以及根據材質、製造方式與接觸面形式不同，而分為沖壓軸承與滑動軸承。

至於在滾珠軸承品項裡應用最為廣泛的便是深溝球軸承結構，由於尺寸已有國際標準化、規格化，不同品牌具有高度互換性。透過將軸承內、外圈加工成為圓弧深溝狀軌道後，讓滾動的鋼珠在其中旋轉運動，可同時承受一定程度的徑向與軸向負荷，且經正確選用油脂在高、低溫條件下使用，適用於高轉速、低噪音等場域。

台灣專業設計製造軸承廠永興軸承公司（TTN），則除了已在中國大陸建立生產基地，致力於提供兩岸三地更直接、完善的服務，也持續自主研發創新產品。包括因看好陶瓷具備耐高溫、高硬度、低密度、耐腐蝕、防磁等特性，已廣泛應用於航太、醫療器械、科研和國防領域，已是非常普遍應用的材質，價格也更親民，越來越被市場接受。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2022 年第 79 期4 月號】