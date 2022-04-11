智慧軸承掌握工具機動態

[作者 陳念舜]

為了協助終端加工業者提升整體設備總合效率（OEE），達到零停機（Zero Downtime）的理想狀態，近年來工具機製造廠商不僅分別透過自製，或結合關鍵零組件廠商進行異常狀態示警，以達到聯網化、可視化、透明化，即時維修更新之外；也開始加入內嵌式感測器，以長期監控實現預測化、智慧化願景，而與刀具、機台最接近的軸承勢將扮演最關鍵地位！

工具機大廠東台集團也在今年TIMTOS x TMTS以「智慧製造」為核心，整合集團資源展出「五化兩新」等7大面向技術，共涵括了：智慧化、自動化、聯網化、複合化、服務化、新產業及新製程，解決客戶的痛點，進而協助客戶進入智慧製造領域，發展包含多樣自製感測器、物聯網、大數據、人工智慧、智慧APP及數位管理等，來建構單機、整線生產系統之零件智慧加工平台。

綜觀東台提出的智慧解決方案中，即主要聚焦於製造執行系統（MES）以下領域，包括SCADA、CNC工具機硬軟體、智慧感測器等，其中的智慧感測器包括：智慧刀把、加速規、電子水平儀、功率計、機上盒等，又以加速規最為重要，待掌握之後才能真正實現後續應用。

目前在東台TIMS整機健康監控過程裡的「機台預兆保全」裡，共分為5大健檢項目：主軸軸承檢測、結構水平檢測、智慧夾放刀檢測、控制單元檢測、周邊工站檢測等，進而建立AI溫升模型，得知形變、主軸伸長量後，進行熱溫升補償來提高精度，自動持續生產良品。

但苦於傳統加速規的價格較為昂貴，即使近來引進半導體技術的微機電（MEMS）型感測器較為便宜，卻還須加入後續更貴的高速工業電腦（IPC）板卡、轉換分析軟體等，可能總體價格更高達數萬元。東台則將之整合為單一MEMS元件，以監測3軸資訊並壓低成本，實現所有80餘種智慧化功能，才能承受大規模長期監測、蒐集，並輸出多項溫度與振動資訊，從智慧製造底層開始練功。

產研自主開發內嵌感測器 為工具機主軸檢測加值

為了解決現今台廠從國外進口工業感測器比例高達90%的困境，經濟部也自2021年起透過科專計畫，由工研院微系統中心開發力覺、振動、視覺等關鍵感測器技術，補強台廠在技術的缺口。現今研發出的高解析度力感測器，可即時判斷機台異常與刀具磨耗等情況，相較於國際產品具備尺寸小、剛性高，售價約為一半等優勢，已經有超過10家工具機廠商將之導入應用於高階工具機以及關鍵零組件等設備，年產量超過百台，產值超過20億元。

包括可透過工研院開發具高剛性、薄型化以及高感測特性的力感測器，易整合於五軸加工機等設備內，直接偵測設備加工時的力量特徵並監測設備狀態，可應用於軸承、主軸狀態監控與健康預診，提升設備可靠度與穩定性，協助台灣五軸工具機廠商智慧升級。

以主軸健康預診系統量測主軸動態預壓力，並搭配溫度與振動特徵訊號擷取，建立線上量測、觀察主軸軸承受力狀態；透過智能診斷訊號鑑別技術，以可視化呈現主軸健康狀態，提供使用者掌握主軸狀態，即時偵測主軸異常狀態，降低非預期停機損失，提升機台稼動率。量測結果更可作為未來主軸開發之可靠度升級之重要依據，打破過往主軸預壓確認的常規方式無法量化之痛點。

圖2 : 為了解決現今台廠從國外進口工業感測器比例高達90%的困境，透過工研院開發具高剛性、薄型化以及高感測特性的力感測器，可應用於軸承、主軸狀態監控與健康預診（攝影：陳念舜）

台灣軸承專業製造廠東培工業（TPI）在今年TIMTOS x TMTS 2022也展出領先業界，自主開發的獨家軸承失效判斷系統，其搭載主軸用內嵌式感測環，係對外採購市面上新一代半導體製程MEMS感測元件，得以有效大幅降低成本。

再搭配東培自製高可靠度主軸精密軸承，構成智慧工具機關鍵核心元件，安裝在距離軸承、刀把最近的端蓋位置。可藉此直觀取得較佳整合溫度、振動等訊號品質，避免受到外在加工環境高溫、油污及碰損，落實主軸預防保養與預知診斷。

此優於傳統外接盒量測異常方式，將有助於客戶長期監控、採集資訊，判斷軸承受損位置；落實主軸預防保養與預知診斷、建立軸承健康指標，進而提前備料更換零組件，減少廢料。

東培認為，當少子化社會已成為未來趨勢，新一代年輕員工轉型投入產業學習時間倍受壓縮，很難再像過去苦學3年才出師。感測器則可扮演輔助整合資訊數位化的角色，將老師傅累積數十年的經驗知識快速壓縮量化，成為可供演算的邏輯程式，讓使用者不必費心思考Raw Data從何得來的始末，就能快速實現數位轉型。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2022 年第 79 期4 月號】