COM-HPC整合IPMI 提升邊緣伺服器服務品質

[作者 康佳特]

PICMG發表針對嵌入式系統平台管理的COM-HPC介面規範，目的為協助邊緣伺服器工程師遠端管理系統。例如當系統當機時，IT管理員可按下重置按鈕，發揮與親臨車間或其他場所相同的效果。該規範專為以COM-HPC嵌入式電腦模組為基礎的邊緣電腦而設計，旨在簡化維護及提升服務品質。

對IT管理員來說，其標準功能涵蓋了頻外管理的遠端管理能力，其中包括在無須親臨伺服器機房的情況下，即可監控系統功能、安裝更新與修補程式以及故障排除。

大多數IT服務提供業者的標準做法，是遠端存取客戶本地伺服器或進行雲端託管。隨著新的PICMG COM-HPC介面規範問世，支援這項行之有年做法的遠端管理功能，將延伸至邊緣伺服器與閘道伺服層技術。邊緣伺服器與閘道伺服層技術實現了數位化及工業物聯網（IIoT），但需要遠端管理功能彌補商業級IT與工業級營運科技（OT）間的落差。

而以嵌入式電腦模組為基礎去設計邊緣層平台的工程師，通常會希望透過客製化滿足特定需求，進而執行這些功能。PICMG特別針對這項需求，推出了適用於系統管理的COM-HPC子規範，且為了不造成重工，部分子規範將使用智慧型平台管理介面（IPMI）規格。接下來讓我們更深入探究系統管理介面專用的COM-HPC子規範，瞭解其規範對COM-HPC設計有何幫助吧。

這項工作之所以以IPMI為基礎，是因為IPMI自1998年提出後，經過2001年與2004年的陸續改版後達到穩健狀態，而受到廣大使用者接納。PICMG小組委員會也採用了以表現層狀態轉換（RESTful）API為基礎的Redfish規範，並持續發表新功能。

長久性與穩定性至關重要

IPMI規範定義了監控管理電腦子系統的協定、介面與架構，對描述底層硬體以及從板載管理控制器（BMC）接收和傳送訊息的格式進行了標準化。 IPMI訊息可透過網路傳送至遠端系統BMC，或從BMC傳送至電源等本機子系統。這種傳送IPMI訊息的靈活性，使其可將複雜的管理任務劃分為數個子區域。訊息可查詢硬體當前狀態，或命令BMC行動，如指示提升系統散熱效果、要求系統重開機，或讀取感測器。將管理任務卸載至專用實體硬體元件，可減少主機硬體與操作系統負擔。IPMI規範也將系統管理與主要平台脫鉤，即使在主要平台停機時，仍可執行系統管理功能。上述功能讓IPMI規範成為管理伺服器硬體的真實標準。規範開發人員刻意將必要的命令簡潔化，以避免誤解的可能性，進而確保規範的長久可用性。

IPMI規範的彈性框架可在原有強制及選擇性命令之外，新增新的網路功能（NetFn）與指令。這種自由度已讓許多產業工作團體受益，使其得以定義自身特定網路功能及命令，應對在制定規範時未曾想到的技術與功能。

圖2 : IPMI呼叫可透過網路傳送至遠端系統或本機子系統。於大多數情況下，系統模組化是為了將IPMI功能延伸至子系統（如嵌入式電腦模組）。

各種遠端管理選項

對嵌入式電腦模組系統而言，彈性框架讓新增遠端管理所需的調整更為簡單。一項關於COM-HPC嵌入式EEPROM（EEEP）的調整，EEEP包含供應商資訊、記憶體插槽、連網功能等，這些資訊大致與IPMI現場替換單元（FRU）中所儲存的資訊相同。為避免複製本資料，COM-HPC遠端管理功能也涵蓋了IPMI裝置如何將EEEP裝置中，儲存資訊植入FRU的相關建議。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2022 年第 79 期4 月號】