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COM-HPC整合IPMI 提升邊緣伺服器服務品質

聯合新聞網 / 智動化
圖1 : COM-HPC標準專為全新邊緣運算層設計，採用分散式架構，因此這項全新IT層級服務，提供了業者需要具備類似分散式本地或雲端設備的全方位遠端管理功能。
圖1 : COM-HPC標準專為全新邊緣運算層設計，採用分散式架構，因此這項全新IT層級服務，提供了業者需要具備類似分散式本地或雲端設備的全方位遠端管理功能。

[作者 康佳特]

PICMG發表針對嵌入式系統平台管理的COM-HPC介面規範，目的為協助邊緣伺服器工程師遠端管理系統。例如當系統當機時，IT管理員可按下重置按鈕，發揮與親臨車間或其他場所相同的效果。該規範專為以COM-HPC嵌入式電腦模組為基礎的邊緣電腦而設計，旨在簡化維護及提升服務品質。

對IT管理員來說，其標準功能涵蓋了頻外管理的遠端管理能力，其中包括在無須親臨伺服器機房的情況下，即可監控系統功能、安裝更新與修補程式以及故障排除。

大多數IT服務提供業者的標準做法，是遠端存取客戶本地伺服器或進行雲端託管。隨著新的PICMG COM-HPC介面規範問世，支援這項行之有年做法的遠端管理功能，將延伸至邊緣伺服器與閘道伺服層技術。邊緣伺服器與閘道伺服層技術實現了數位化及工業物聯網（IIoT），但需要遠端管理功能彌補商業級IT與工業級營運科技（OT）間的落差。

而以嵌入式電腦模組為基礎去設計邊緣層平台的工程師，通常會希望透過客製化滿足特定需求，進而執行這些功能。PICMG特別針對這項需求，推出了適用於系統管理的COM-HPC子規範，且為了不造成重工，部分子規範將使用智慧型平台管理介面（IPMI）規格。接下來讓我們更深入探究系統管理介面專用的COM-HPC子規範，瞭解其規範對COM-HPC設計有何幫助吧。

這項工作之所以以IPMI為基礎，是因為IPMI自1998年提出後，經過2001年與2004年的陸續改版後達到穩健狀態，而受到廣大使用者接納。PICMG小組委員會也採用了以表現層狀態轉換（RESTful）API為基礎的Redfish規範，並持續發表新功能。

長久性與穩定性至關重要

IPMI規範定義了監控管理電腦子系統的協定、介面與架構，對描述底層硬體以及從板載管理控制器（BMC）接收和傳送訊息的格式進行了標準化。 IPMI訊息可透過網路傳送至遠端系統BMC，或從BMC傳送至電源等本機子系統。這種傳送IPMI訊息的靈活性，使其可將複雜的管理任務劃分為數個子區域。訊息可查詢硬體當前狀態，或命令BMC行動，如指示提升系統散熱效果、要求系統重開機，或讀取感測器。將管理任務卸載至專用實體硬體元件，可減少主機硬體與操作系統負擔。IPMI規範也將系統管理與主要平台脫鉤，即使在主要平台停機時，仍可執行系統管理功能。上述功能讓IPMI規範成為管理伺服器硬體的真實標準。規範開發人員刻意將必要的命令簡潔化，以避免誤解的可能性，進而確保規範的長久可用性。

IPMI規範的彈性框架可在原有強制及選擇性命令之外，新增新的網路功能（NetFn）與指令。這種自由度已讓許多產業工作團體受益，使其得以定義自身特定網路功能及命令，應對在制定規範時未曾想到的技術與功能。

圖2 : IPMI呼叫可透過網路傳送至遠端系統或本機子系統。於大多數情況下，系統模組化是為了將IPMI功能延伸至子系統（如嵌入式電腦模組）。
圖2 : IPMI呼叫可透過網路傳送至遠端系統或本機子系統。於大多數情況下，系統模組化是為了將IPMI功能延伸至子系統（如嵌入式電腦模組）。

各種遠端管理選項

對嵌入式電腦模組系統而言，彈性框架讓新增遠端管理所需的調整更為簡單。一項關於COM-HPC嵌入式EEPROM（EEEP）的調整，EEEP包含供應商資訊、記憶體插槽、連網功能等，這些資訊大致與IPMI現場替換單元（FRU）中所儲存的資訊相同。為避免複製本資料，COM-HPC遠端管理功能也涵蓋了IPMI裝置如何將EEEP裝置中，儲存資訊植入FRU的相關建議。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2022 年第 79 期4 月號】

2022.4月(第79期)工業感測器與微控制器 －智慧製造二勢力
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