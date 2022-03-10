IT與OT加速匯流 工業聯網資安威脅與日俱增

聯合新聞網 / 智動化
圖1 : 許多IT資安方案無法滿足工業市場特殊的OT需求。要確保OT資安的完整性，就必須同時具備OT的專業知識及網通能力。
圖1 : 許多IT資安方案無法滿足工業市場特殊的OT需求。要確保OT資安的完整性，就必須同時具備OT的專業知識及網通能力。

[作者 王岫晨]

在疫情的肆虐下，全球各企業紛紛加快數位轉型步伐，並大舉擁抱5G、物聯網、AI人工智慧、邊緣運算等科技，藉此建立更具韌性的營運體質。只不過，這也使得過去封閉的IT與OT環境更為開放，也讓資安問題變得更為嚴峻。光是2021年上半年，IoT裝置的資安攻擊事件就比起過去同期大幅倍增，特別是工業級別的物聯網設備，一旦遭受攻擊，企業往往將遭遇龐大的損失。這使得工業物聯網安全威脅已不能再等閒視之。

數位化下的攻擊常態

由於智慧製造需求加劇，近年來，IT與OT在工業市場正加速融合。根據IDC 2022年全球IT與OT多網融合市場與趨勢預測指出，到了2024年，將有七成五採用邊緣運算的全新OT應用程式，會透過作業程式虛擬化，將所有必要的執行檔、程式碼及設定檔等，打包為一個標準軟體套件，讓開發人員能利用該套件順暢地跨環境部署應用程式，形成一個更加開放與組合式的架構及符合彈性OT維運需求的環境。

此外，針對今日企業常遇到的勒索病毒問題，也再次顯示了備份及還原對於建立完整資料保護策略的重要性。面對數位化時代來臨，勒索病毒攻擊已逐漸成為常態，全球企業與工廠經常因此備受困擾，並面臨支付昂貴贖金的風險。根據Cybersecurity Ventures預測，到了2031年，全球因勒索病毒危害所帶來的成本將高達2,650億美元。儘管企業機構與工廠普遍認知到這項風險，但對於內部現有的防範措施是否有效、以及未來應達成的資安程度，仍有一段認知上的差距。

Pure Storage指出，建立一套實質且具意義的資料保護策略，並採取前、中、後期的完整規劃，是今日企業成功的重要因素之一。雖然適當的防範措施是預防攻擊的必要元素，但妥善的還原規劃對企業來說也同樣重要。

IT與OT融合趨勢

工業數位化的轉型，正在快速推動運營技術（OT）整體格局的改變，使其與物聯網、IT 系統與解決方案之間的聯繫更為緊密。運營技術是使用硬體與軟體搭配的系統，來監控並控制工廠的有形資產和生產運營。工業控制系統（ICS）是OT的一個重要組成元素，包括用於工業過程控制的不同種類控制系統和相關儀器。隨著這些環境的不斷發展，OT環境正在利用更多的IT解決方案，來提高生產運營的生產力和效率。IT和OT系統的這種融合，正在創造一種混合技術，用以適應惡劣的工業網路環境。

工業物聯網（IIoT）正是將工業控制系統與企業系統和物聯網、業務流程及分析洞察能力連接與整合的系統，是智慧製造和工業4.0的關鍵推動力。工業物聯網可以進一步拓展工業環境的可應用技術範圍。當然，OT與IT的融合，也為工業客戶帶來必須妥善管理的全新安全風險和挑戰。<後續...>【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2022 年第 78 期 3 月號】

2022.3月(第78期)智慧機械雲商轉
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