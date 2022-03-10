沒有牆的廠房資安 如何保平安？

[作者 季平]

近2年，因病毒感染機台導致軟體病毒擴散，造成不同廠區機台連帶受感染的案例不在少數，2020年多達30件，2021年光是上半年已逾60件，其中包含因停工、支付勒索贖金等因素造成損失金額逾50億的案例。

數位時代「瘋雲」起，AI、雲端與萬物聯網影響的不只是IT資訊技術，在網網相連，內外網互通有無的數位環境下，但凡IT遭駭或中毒，OT(Operational Technology)營運資訊也無法獨善其身，一損俱損。趨勢科技副總經理暨TXOne Networks執行長劉榮太認為，360°保護廠房資安，隔斷與零信任是相對好的防護策略。

天外飛來一隻病毒 護國神山也想哭

時間拉回2018年8月3日，護國神山台積電傳出生產設備遭病毒感染，導致竹科、中科及南科部分產線機台停擺。台積電指事發原因為「新機台在安裝軟體的過程中操作失誤」，病毒透過新機台連接到內部電腦網路造成病毒擴散。

在太歲頭上動土的病毒是惡名昭彰的「想哭」（WannaCry），是一種將電腦加密的勒索病毒，透過破壞電腦系統檔案要求使用者付出虛擬貨幣(如比特幣)才能解毒。台積電2天後公佈事件影響評估，預計第3季營收減少約3%，相當於76-79億元，報廢晶圓數逾一萬片，受影響客戶包含蘋果、超微、輝達、聯發科、賽靈思等大廠。

台積電是IT、OT資安觀念相對成熟，防護措施相對完善的領頭雁，仍因此付出不小的代價，反觀國內其他高科技製造業或傳統製造業的資安防護觀念與做法仍存在不小風險。

劉榮太觀察，近2年，類似台積電因病毒感染機台導致軟體病毒擴散，造成不同廠區機台連帶受感染的案例不在少數，2020年多達30件，2021年光是上半年已逾60件，其中包含因停工、支付勒索贖金等因素造成損失金額逾50億的案例，「尤其高科技晶圓廠、自動車、製藥業等高產值業者更容易成為駭客鎖定的目標。」

除了台積電，航運龍頭馬士基（Maersk）、默克（Merck）大藥廠、俄羅斯石油巨擘Rosneft、烏克蘭央行等都曾遭殺傷力更勝「想哭」（WannaCry）的新種勒索病毒NotPetya襲擊，造成龐大損失。

目標式勒索成攻擊主流 劍指製造業

如果過去駭客需要耗費8-10個月時間完成「任務」，如今只要花1-2個月時間攻破安全性相對薄弱的製造業工廠便能取得報酬，加上加密貨幣興起大大降低失手風險，害怕停工更勝於中毒的製造業工廠很容易成為砧板上的魚肉，任人宰割。

趨勢台灣資安應變服務團隊(CSIRT)資料顯示，目標式勒索在2021年逐漸成為攻擊主流(42%)，較2020年的35%高出7個百分點(圖二)。攻擊目標以製造業為主，其中以高科技製造業佔比最高(61%)，傳統製造業(15%)排名第三(圖三)，細分之下又以製造業供應鏈為主要被攻擊對象，其中以零組件供應商(48%)佔比最高，代工廠(24%)次之，品牌商(14%)排名第三。

圖2 : 目標式勒索漸成攻擊主流。(Source：TXOne Networks)

圖3 : 製造業成駭客攻擊目標。(Source：TXOne Networks)

蘋果等品牌業者最忌商業機密外洩，因此相當不樂見因為供應鏈製造工廠遭駭導致資料外洩，因此近兩年開始嚴格要求供應鏈相關業者強化資安措施，在品牌客戶施壓下，製造業者不得不全力投入資安防護。

劉榮太指出，注重OT資安的業者有三大族群，一是IT資安布局相對成熟的業者，二是工廠自動化程度高的業者，三是具有資安危機意識者。進一步觀察，台灣製造業對資安的重視程度不若歐美日等國，資安採購的主要驅動因素有二：一是法規限制，二是災害發生後的應變措施。

仔細觀察，大公司、超大公司或中小企業對資安的處理方式與態度各異，大公司、自動化程度越高、毛利越高的公司越關注，如半導體晶圓廠；不少製造業上市公司正在補IT漏洞，如果出事當然要買好買滿，可惜多數業者只有靠防火牆或防毒軟體「護體」，日常實務中的資安管制則付之闕如，因此很容易被駭客攻陷；中小企業推動資安防護腳步更慢，資安意識相對較薄弱，多數仰賴經銷商維護資安或直接委外。

供應鏈資安佈署動起來 SEMI E187正式運作

隨著資安問題受重視，未來勢必有更多國際大廠要求供應鏈業者具備一定程度的資安部署。美國拜登(Joe Biden)政府已於2021年5月簽署改善國家網路安全行政命令(Executive Order 14028)，其中包含強化軟體供應鏈安全及軟體弱點如何補強等內容。

環環相扣的關係容易讓駭客鑽漏洞入侵至供應鏈其他業者或用戶內部，因此，未來美國品牌業者極可能反過來要求供應鏈科技公司注意資安佈署，包含台灣各產業供應鏈成員，換言之，未來由品牌端要求廠房落實資安將成「標配」，不想失格就必須積極部署資安。

劉榮太指出，所幸台灣大型晶圓廠、封測廠等早已積極強化資安架構，努力提升供應鏈的安全性，因此目前台灣市場因供應鏈緊密連結而導致的連環性攻擊不多見，以單點資安災害居多。

為強化資安及推動供應鏈安全，半導體晶圓產線設備資安標準（SEMI E187 - Specification for Cybersecurity of Fab Equipment）已於2022年1月正式運作，這是第一個由台灣產業主導制定的半導體國際標準，內容涵蓋四大層面：作業系統規範、網路安全相關、端點保護及資訊安全監控，主要聚焦作業系統的長期支援、網路傳輸安全、網路組態管理、弱點掃描、惡意程式掃描、端點防禦機制、存取控制及Log記錄等議題。

<後續...> 【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2022 年第 78 期3 月號】