工具機硬軟整合造分身
[作者 陳念舜]
這兩年來雖然疫情肆虐全球，卻也造成企業遠距作業及數位轉型需求大增，甚至是創造沉浸式體驗的「元宇宙（Metaverse）」商機。但對於工具機產業而言，其實延續自汽車、航太製造業的經驗，加上近10年來推廣工業4.0虛實整合（CPS）、數位分身（Digital Twins）理念的過程中，或許比起現今聚焦社交娛樂領域應用的資通訊產業更不陌生。
尤其歷經美中貿易戰、新冠肺炎疫情推動全球供應鏈重組，東南亞已成關鍵一環，加上今年RCEP（區域全面經濟夥伴協定）正式生效，東南亞已成為全球供應鏈重組下的關鍵一環，台廠卻面臨產線轉移不易痛點。工研院刻正利用智慧製造技術驗證場域能量，推動智慧製造整合AR/VR遠距沉浸式協同工程輸出技術，以扶植大型SI系統整合國家隊，協助製造業建構新南向等海外產線，導入智慧製造系統解決方案及創新生態系。
藉此從點線面提供單站智慧化、產線數位化、跨域雲端管理等全方位技術服務，並以「數位雙生沈浸式互動的遠距協同工程技術」，確保工程師能在遠距環境下快速解決海外產線的技術問題，佈建東南亞市場海外產線，提升台商競爭力。
工研院智慧機械中心組長羅佐良進一步表示：「機械雲價值應該在建立App生態系，而非平台本身！」藉此透過共通標準串聯多個App協助製造、管理，甚至是節能減碳。讓工具機業者能同時銷售單機與雲端服務，甚至利用在元宇宙裡的HoloLens進行維修保養。進而與機械雲上的跨國軟體廠商合作，將SMB從新舊不同機台蒐集到的Edge Computing資訊上傳，用於戰情室建構Digital Twins、元宇宙等體驗活動。
瀧澤從合理化出發 打造智慧製造戰情室
台灣瀧澤科技（TAKISAWA），便在2020年宣佈為該公司數位轉型元年，並陸續於2021、2022年完成2條智能化產線，還將同時串連整合既有ERP管理、CRM及B2B & B2C、資訊安全等資源，以瞭解製程真正合理化需求，進而打造智能製造x數位整合系統的戰情室，以實現製造數位化、研發數位化、品質數位化目標；後續再對外選擇適合導入的國內外不同機械雲平台，開發所需軟體和SaaS微服務程式。
但瀧澤科技總經理戴雲錦仍強調：「數位化的前提還是讓製程精簡、合理化，才能取得有用的真實數據，加以管理、最佳化。」該公司成立至今將屆滿50年，其實早已具備運用機聯網、MES/ERP等系統長達數十年經驗，目前只是將之進一步串聯起來升級、最佳化，再增添服務比重，包括引進Analysis、PDM等分析管理系統來進行模組化設計，讓研發更到位。
今年參加TIMTOS x TMTS 2022展出的5部新一代暢銷機種，除了甫獲2022年台灣精品獎的超精密加工機AX-1500之外，另有高剛性與高精度NX-2500、雙主軸雙刀塔FX-1500、高經濟型NX-2000，以及獲得2021年台灣精品獎肯定的EX-2000等車銑複合機系列機種，採取高度模組化的節省空間設計，實現多樣化配置；機台外型尺寸一致，以方便廠房規劃，皆有賴於已長期穩定使用的台灣瀧澤模組化平台。
戴雲錦笑著說：「這也要歸功於瀧澤自2020年邁進數位元年，落實設計、製造數位化後，開始要求業務部門不要只會賣客戶最貴、利潤最高的單機，若能與客戶共同創造最大及最佳化效益的適用配套方案更為重要！」包括能藉此省下機台周邊的設備、鈑金數量、重量，甚至是現今供應鏈瓶頸造成的龐大運費、交期與材料成本。」
「目前瀧澤開發設計均朝模組化、小型化發展，也就是只靠單一床身、零組件可供6~7種機型，在少量多樣生產時的成本更低，可以讓客戶有更多彈性選配空間之外，還會有一定數量規模，確保可議價的競爭力。」戴雲錦表示，不僅可因此供應大陸客戶需求具有雙主軸、雙刀塔等具有獨特性的複合專用機，價格還比日系同級機種便宜。
原來開發一機多工新機種和自動化產線，只為了滿足兩岸及亞洲地區多樣少量生產需求，沒想到歐洲客戶也有此需求，將一機多工機種連線後效率更高，亦可選擇加裝門型機器人+AOI；以3+2軸機種結合自動倉儲系統的成本，還低於一般五軸同動機種。
瀧澤這兩年來也積極與工研院、學界密切合作，摸索5G、AIoT、AR/VR等創新應用領域，看好未來可將AR/VR用於培訓、維修等售後服務項目，如台積電便藉此訓練美國工程師，也能善用既有零組件精簡、模組化和高度自製率等優勢。 <後續....>【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2022 年第 78 期 3 月號】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言