工具機硬軟整合造分身

[作者 陳念舜]

這兩年來雖然疫情肆虐全球，卻也造成企業遠距作業及數位轉型需求大增，甚至是創造沉浸式體驗的「元宇宙（Metaverse）」商機。但對於工具機產業而言，其實延續自汽車、航太製造業的經驗，加上近10年來推廣工業4.0虛實整合（CPS）、數位分身（Digital Twins）理念的過程中，或許比起現今聚焦社交娛樂領域應用的資通訊產業更不陌生。

尤其歷經美中貿易戰、新冠肺炎疫情推動全球供應鏈重組，東南亞已成關鍵一環，加上今年RCEP（區域全面經濟夥伴協定）正式生效，東南亞已成為全球供應鏈重組下的關鍵一環，台廠卻面臨產線轉移不易痛點。工研院刻正利用智慧製造技術驗證場域能量，推動智慧製造整合AR/VR遠距沉浸式協同工程輸出技術，以扶植大型SI系統整合國家隊，協助製造業建構新南向等海外產線，導入智慧製造系統解決方案及創新生態系。

藉此從點線面提供單站智慧化、產線數位化、跨域雲端管理等全方位技術服務，並以「數位雙生沈浸式互動的遠距協同工程技術」，確保工程師能在遠距環境下快速解決海外產線的技術問題，佈建東南亞市場海外產線，提升台商競爭力。

工研院智慧機械中心組長羅佐良進一步表示：「機械雲價值應該在建立App生態系，而非平台本身！」藉此透過共通標準串聯多個App協助製造、管理，甚至是節能減碳。讓工具機業者能同時銷售單機與雲端服務，甚至利用在元宇宙裡的HoloLens進行維修保養。進而與機械雲上的跨國軟體廠商合作，將SMB從新舊不同機台蒐集到的Edge Computing資訊上傳，用於戰情室建構Digital Twins、元宇宙等體驗活動。

瀧澤從合理化出發 打造智慧製造戰情室

台灣瀧澤科技（TAKISAWA），便在2020年宣佈為該公司數位轉型元年，並陸續於2021、2022年完成2條智能化產線，還將同時串連整合既有ERP管理、CRM及B2B & B2C、資訊安全等資源，以瞭解製程真正合理化需求，進而打造智能製造x數位整合系統的戰情室，以實現製造數位化、研發數位化、品質數位化目標；後續再對外選擇適合導入的國內外不同機械雲平台，開發所需軟體和SaaS微服務程式。

但瀧澤科技總經理戴雲錦仍強調：「數位化的前提還是讓製程精簡、合理化，才能取得有用的真實數據，加以管理、最佳化。」該公司成立至今將屆滿50年，其實早已具備運用機聯網、MES/ERP等系統長達數十年經驗，目前只是將之進一步串聯起來升級、最佳化，再增添服務比重，包括引進Analysis、PDM等分析管理系統來進行模組化設計，讓研發更到位。

今年參加TIMTOS x TMTS 2022展出的5部新一代暢銷機種，除了甫獲2022年台灣精品獎的超精密加工機AX-1500之外，另有高剛性與高精度NX-2500、雙主軸雙刀塔FX-1500、高經濟型NX-2000，以及獲得2021年台灣精品獎肯定的EX-2000等車銑複合機系列機種，採取高度模組化的節省空間設計，實現多樣化配置；機台外型尺寸一致，以方便廠房規劃，皆有賴於已長期穩定使用的台灣瀧澤模組化平台。

戴雲錦笑著說：「這也要歸功於瀧澤自2020年邁進數位元年，落實設計、製造數位化後，開始要求業務部門不要只會賣客戶最貴、利潤最高的單機，若能與客戶共同創造最大及最佳化效益的適用配套方案更為重要！」包括能藉此省下機台周邊的設備、鈑金數量、重量，甚至是現今供應鏈瓶頸造成的龐大運費、交期與材料成本。」

圖2 : 歸功於瀧澤自2020年邁進數位元年，落實設計、製造數位化後，強調若能與客戶共同創造最大及最佳化效益的適用配套方案更為重要！（source:台灣瀧澤科技）

「目前瀧澤開發設計均朝模組化、小型化發展，也就是只靠單一床身、零組件可供6~7種機型，在少量多樣生產時的成本更低，可以讓客戶有更多彈性選配空間之外，還會有一定數量規模，確保可議價的競爭力。」戴雲錦表示，不僅可因此供應大陸客戶需求具有雙主軸、雙刀塔等具有獨特性的複合專用機，價格還比日系同級機種便宜。

原來開發一機多工新機種和自動化產線，只為了滿足兩岸及亞洲地區多樣少量生產需求，沒想到歐洲客戶也有此需求，將一機多工機種連線後效率更高，亦可選擇加裝門型機器人+AOI；以3+2軸機種結合自動倉儲系統的成本，還低於一般五軸同動機種。

圖3 : 客戶將瀧澤一機多工機種連線後效率更高，亦可選擇加裝門型機器人+AOI；以3+2軸機種結合自動倉儲系統的成本，還低於一般五軸同動機種。（source:台灣瀧澤科技）圖3 : 客戶將瀧澤一機多工機種連線後效率更高，亦可選擇加裝門型機器人+AOI；以3+2軸機種結合自動倉儲系統的成本，還低於一般五軸同動機種。（source:台灣瀧澤科技）

瀧澤這兩年來也積極與工研院、學界密切合作，摸索5G、AIoT、AR/VR等創新應用領域，看好未來可將AR/VR用於培訓、維修等售後服務項目，如台積電便藉此訓練美國工程師，也能善用既有零組件精簡、模組化和高度自製率等優勢。 <後續....> 【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2022 年第 78 期 3 月號】