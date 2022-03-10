深度整合工具機OT+IT系統

[作者 陳念舜]

自從2017年起由經濟部、機械公會聯手推廣SMB萬機聯網上雲政策以來，直到2021年終於見到公有智慧機械雲商轉的成果，可望帶動機械業產值倍增。在今年TMTS x TIMTOS 2022期間，已有工業電腦廠商迫不及待，與工具機大廠、工研院合作透過AR/VR裝置採集底層OT+IT資訊，在雲端之上擴增工業元宇宙應用情境。

歷經美中貿易戰、COVID-19疫情衝擊之後，導致生產基地重組及跨國商務中斷，造成供應鏈瓶頸，遠距工作及服務客戶已成為企業必備的營運模式。為了加速台灣機械業數位轉型，接軌全球供應鏈，經濟部自2021年底正式宣布啟動商轉的公版台灣智慧機械雲VMX平台4年計畫，將提供業者生產製程一條龍服務。藉此協助業者迅速數位化，提高台灣供應鏈韌性與應變能力，也是業者跨入數位轉型的第一哩路，進而提升產業設備附加價值、增進產能效率、減少生產成本，打造亞洲高階製造中心。

目前該平台會員參與廠商達1,179名，偕同台灣機械公會（TAMI）與歐特克（Autodesk）、微軟（Microsoft）、達梭系統（DASSAULT SYSTEMES）、三菱電機（Mitsubishi Electric），以及研華、科盛等美日台三地軟硬體跨國企業與跨雲服務合作設立20家店中店，已建置178個智慧應用服務模組（APP）提供不同解決方案；共促成63家廠商投資，帶動投資金額達15.8億元，將成為全球第一個共通智慧製造雲平台。

包含工具機在內業者，除了可藉此快速連結雲端服務系統與終端客戶，提供跨產業標準化整合服務，無縫接軌打入國際市場；同時創建智慧製造供應鏈串聯的產業服務生態，讓台灣設備產業從賣硬體轉型賣服務。

公有智慧機械雲商轉 加速中小企業轉型賣服務

台灣機器公會（TAMI）理事長魏燦文表示，據統計2021年台灣工具機產值達1,082億元新台幣，出口值27.83億美元較去年同期增加29.1%、占比8.4%在機械業出口排名第三，預估2022年出口可望超過30億美元。但他也指出：「未來如何讓台灣機械業維持每年成長千億元目標，數位轉型是迫切要做的工作。」

由於台灣機械業以中小企業居多，公會自2017年起配合政策，並結合學、研法人單位共同實現智慧機械+智慧製造藍圖，依序從設備連網、資訊可視化，到開放智慧機械雲平台正式商轉，與國際接軌，匯聚智慧化應用軟體服務。讓設備智慧化透過機械雲，就像安裝手機「APP Store」商店一樣簡單，提供廠商僅透過單一平台就能下載上百個應用軟體服務及維護更新，降低轉型成本；經由智慧化軟體分析生產資訊，導入AI做診斷、優化、預測等最佳化決策，以達到精準生產的目的，克服業者數位轉型時的痛點。

微服務生態體系成型 建立工具機產業共通標準

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生進一步表示，目前台灣機械設備與製造業進入數位轉型升級面臨二大痛點：

一、從傳統作業進入人機協作時，由於對通訊與軟體的熟悉度不高，影響導入效率；

二、傳統作業全賴老師傅的經驗，如何將老師傅的思路與判斷轉化成數據與AI模型，更是高難度的門檻。

如今在智慧機械雲平台上提供的SaaS模組，就能協助業者克服系統整合、軟體開發能量不足的問題，建立相關金屬切削設備、電子設備、金屬成型設備、塑橡膠設備、紡織設備等雲端智慧模組，提供設備加值服務。再依照各產業標準化資訊模型建置通訊介面，讓設備製造商聯網後，可提供設計、模擬、維護、生產、製造、電子商務發展環境下的全球化雲端應用服務，克服產業面對轉型時的數位落差，協助客戶帶動智慧製造新價值。

工具機暨零組件公會也從去年起成立「智慧製造SaaS雲服務聯盟」之後，就積極與精機中心（PMC）及軟體服務業者、會員廠商等，共同致力推廣SaaS微服務API資料交換格式的產業規範，將單一應用程式劃分成多個獨立執行的小型服務程序，確保可以在不同軟體、廠家之間成功交換資料，解決過去不同廠商的軟體沒辦法互相串連的瓶頸。

TMBA理事長許文憲強調：「這在通訊產業或許不是什麼大事，但在工具機產業甚至放眼到整個製造業來看，都是了不起的一大步。」透過今年TMTS x TIMTOS 2022採取實虛並進形式，讓國外買主在線上也能看到工具機產業在智慧製造的創新研發實力，將有助於展現台灣工具機產業未來要穩賺智慧財、賣know-how的決心。

外貿協會董事長黃志芳也表示，工具機產業是所有行業的基礎，即使近年來因疫情對於全球供應鏈造成了巨大的破壞。工具機廠商則正在齊心協力為客戶打造各項創新設計、架構、材料、工具和解決方案，包括：人工智慧、5G、物聯網、擴增實境、虛擬實境和最新的機器人技術等，以提高效率和永續性；同時研究元宇宙該如何投入協作和模擬現實世界等應用，進而藉此重組區域製造供應鏈，在主力消費市場新設生產中心，從而開啟新需求。

身兼TMBA技術委員會召集人的永進機械總經理陳伯佳進一步指出，目前市面上新型工具機已越來越多具備聯網和智慧監測等功能，也是工具機產業發展智慧製造及數位轉型的創新思維，包括運用數位工具和平台，提升生產或服務效率；同時透過數位科技創新商業模式，支援營運決策、提升顧客體驗價值等，並開拓零接觸服務商機。

此都有賴於建構穩固的微服務API資料交換格式等產業共通標準，才能在不同廠商、軟體之間成功交換資料，發揮其敏捷、滾動式更新和無限彈性擴充的特性；容易分解與組合、快速堆疊所需情境；串聯零組件、系統及服務的商業模式，進而共同發展跨領域、多元產業攜手的軟體服務聯盟，協助中小企業快速落實智慧製造及數位轉型，重組價值鏈。

永進機械也選擇與工業電腦（IPC）大廠研華公司共創「達易智造公司」，持續透過視訊直播、虛擬展廳等零接觸方式，在接單之後，即可利用目前供應鏈重組的機會，快速回饋客戶的需求，而從遠端協同客戶智慧服務，透過搭載微MR智能眼鏡等軟硬體工具打破地域界限，快速從遠程診斷解決線上機台問題等，兼顧保護員工與做好服務目標，都是數位轉型的一環。<後續....> 【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2022 年第 78 期 3 月號】