傳產水泵強化數位轉型升級

[作者 陳念舜]

回顧2021年台灣流體機械相關產業除了因為以出口導向為主者，表現持續亮麗之外，卻也同時面臨缺料、缺櫃等衝擊，上半年又曾遭遇缺水危機，恐將影響後續台商回流或擴大投資時的基礎建設障礙。所幸也有泵浦製造廠商已提早導入智慧產銷平台，強化數位轉型升級，可望順利因應此變局。

由於台灣雖然每年平均雨量超過2,000mm，卻受限於地形坡陡水急，難以留存。據統計每年11~4月都是枯水期，倘若水庫無法於前一年達到滿水位，加上5~6月梅雨季、7~10月颱風季期待降雨都落空之後，就會像2021年上半年一樣，面臨56年來最大枯水期，導致工業、民生限水，台中甚至須供五停二而造成民怨；經濟部長王美花對於科學園區和工業區缺水危機，更脫口而出，可考慮開放鑿井滿足用水需求。

水利署也為此更積極開發水資源，優先解決民間需求，除了增加來自高屏溪伏流水、台中/新竹海水淡化廠水源，以及從水資源中心緊急回收淨水，供應工業用水。到了8月發生突如其來的豪雨成災，過猶不及也讓地方政府更關心如滯洪池或抽水站等水利建設，更突顯泵浦在水資源系統扮演的重要運輸角色，無論是為了避免缺水或洪水泛濫，都有賴於泵浦持續運轉。

加上近年來包括台積電等多家科技大廠陸續宣布在高雄投資，也讓外界擔心當地在水電供應上是否做好萬全準備？營建署雖僅回應，在岡橋再生水廠完工後，預計每日可以提供3萬噸再生水，靈活調配供應台積電楠梓、橋頭等科技園區各廠工業用水需求。但首要之務，仍應先提升雨水、汙水下水道接管率，才能確保讓再生水成為工業用水穩定的供應來源。

流體機械應用廣泛 台廠猶待提升品質競爭力

圖2 : 流體機械因為涵蓋應用範圍甚廣，除了家庭使用外，也遍及於機械、電機、汽車、電力、石化、造船、紡織等產業領域。（source：vpc-inc.com

流體機械因為涵蓋應用範圍甚廣，除了家庭使用外，也遍及於機械、電機、汽車、電力、石化、造船、紡織等產業領域。目前主要產品包括：泵浦、閥類、鼓風機、空氣壓縮機等4類共占流體機械產銷90%左右，是工業及生活上不可或缺的零配件。

台灣流體機械製造則始於光復初期，當時尚以輔助機械為主，由修理、仿製到如今自主設計開發，已累積相當的技術。迄今相關業者分佈各地約有1,000家以上，且大部份廠商已進入國際市場，多與國外廠商技術合作，年產值超過新台幣600億元。預估未來泵浦市場成長最快地區有：中國大陸、東南亞、中南美、中東，而最具潛力者是印度及巴西。

現今台灣製造應用範圍最廣的循環式泵浦廠商多達百餘家，沉水式泵浦種類繁多，口徑由1mm~1,000mm不等，其中鑿挖深井用的清水泵浦屬水封式；土木建築工程、下水道等污水泵浦屬油封式。雖已有台廠掌握小口徑泵浦製造技術，以中小企業為主，但為因應競爭日益劇烈的市場壓力，如何有效提升產品品質、降低生產成本，已是當前重大課題。

另有數家較具規模的台灣製造廠商，可生產防洪所需的抽水站大口徑泵浦機組，也符合日本僅3~5家大廠、德國2~3家大廠、美國也不超過10家的世界潮流。獲得如：台塑、南亞等大廠均採用，顯示業者技術已受肯定。反觀政府重大公共工程執行單位卻仍習於採用舶來品，一旦發生洪災故障時，恐將無法有效保障人民生命、財產安全。

但由於台灣廠商數量多、規模小，影響力相對有限。為有效拓展國際市場，加速國際化步伐，提升產業在全球的競爭力，產業仍有待整合，以期提升廠家規模，在產品品質、技術與人才方面持續加強。

同時因應使用者需求，該輔導業者盡速建立ISO 9001品質系統，以增加使用者信心；其次為滿足消費者的採購模式，應建立完整產品性能數據以供促銷；最後為因應國際競爭，應透過公會組織企業聯盟，配合國際分工發揮產業整合能力，以拓展國際市場。

導入數位轉型策略 強化智慧泵浦產銷應用

惟若想導入數位轉型策略，在短期內收立竿見影示範之效，仍應以排名前3大領域產品為主。

泵浦便屬於流體機械代表性產品之一，目前台廠外移到大陸生產的情況仍較少，主要水泵產品仍以台灣內需市場為主，而高附加價格的工業用與化工用泵則以石化工業、電力工業、自來水、防洪等最主要的市場行業；機械用潤滑泵與冷卻泵等，主要是提供機械廠商作零配件用，也有部份直接出口。未來的發展方向，仍以公共工程用大型工業用泵、石化與發電等產業泵為最值得研發的產品。

台製泵浦大廠河見電機工業公司總經理方柏宜表示，該公司自從1979年創業以來，便持續投入研發製造沉水泵浦，以HCP自有品牌行銷全球，廣泛應用於簡易排水設施到污水處理廠等，從小到大不同口徑應用。尤其在泛用泵浦市占率最高，年產15萬具沉水泵，應用產業涵括：公共建設、工業、商用住宅、民生用水等，強調無論是環保廢水再生處理、建築工地積水抽除、一般臨時用排水等各種設施，幾乎只要有水的地方，就可以見到河見電機產品。

曾榮獲2021年台灣精品獎肯定的水冷式沉水泵浦，便採用水流經馬達側冷卻設計，使得馬達溫升低；雙組式矽碳鋼（Silicon Carbide）軸封、內部鑄件經過環氧樹脂高固型防水面漆處理，可延長金屬壽命避免腐蝕及氧化，使之耐磨耗，並具有法蘭接續面及強化不銹鋼外罩專利設計，確保可長時間運轉，不易進水漏電；內裝馬達保護器，確保馬達最佳絕緣，符合IP68防水等級；操作移動簡便；葉輪採用硬度達HRc.55~60度的高鉻合金鋼材質，為工事泵浦中最高韌性與硬度等級，可抗沙石長期磨損，水量大，可應用在各種工事現場，抽取較低水位。

同時通過UL、CE、CNS、ISO9001/14000及TAF等級實驗室等國際安規認證，有助於不斷精進研發高效率產品，以節能、環保、開創泵浦科技為使命，再結合環保節能機械發展技術能量，估計全球泵浦年複合成長率約6%，未來將隨著需求遞增。

溯源追蹤原物料 強化供應鏈管理機制

但因為結合傳統流體機械與電機並使用不同材料，以符合外銷個別產業、地區及安規標準的客戶需求，而具有少量多樣化的生產特性，迄今共分為19系列/785款以上機種，涵括設備用側邊出水，或適用於工地建設移動式上方出水等不同產品，對應現場使用情境而選配適合外觀、口徑或出力大小等設計。

在工業4.0智慧製造趨勢下，河見電機設置3條自動化生產線，擴增CNC加工機台設備，引進自動化倉儲系統ASRS、AGV無人搬運車。以高效率物流技術，彈性ERP生產排程，精準與高效率的管理系統，改善智慧化泵浦生產流程，期盼突破過去認為智慧製造須要達一定規模才有效益，將可快速因應國內外廣大客戶的需求，朝向智能化工廠邁進。

方柏宜指出，該公司在邁向智慧製造過程充滿挑戰，目前台灣中小企業大多處於第二「可視化」、三階段「透明化」，河見電機則相當於第三及第四階段的「預測化」。首先須將旗下所有785種以上規格產品資訊，包含適用產業、外型/用途、揚程、水量等，轉換成為數位資料庫，並依過去銷售經驗分類產品機型，有別於過去因為資料存放零散，難以查找及掌握客戶需求及機型、規格，可讓業務出發拜訪前即迅速掌握，毋須攜帶厚重紙本。

圖3 : 河見電機持續投入研發製造沉水泵浦，具有少量多樣化的生產特性，迄今共分為19系列/785款以上機種，以對應客戶現場使用情境而選配適合的外觀、口徑或出力大小等設計。（source：hcppump.com）

藉產品選型系統展示機型，讓客戶經過手機、PC等不同裝置登入前台，再透過分為應用環境、產品系列、機型不同模式的操作介面，依產業應用需求來篩選機型及詢價，快速配對，縮短訂單從洽案到成案時間；甚至蒐集客戶資料及過去選型記錄及模式，以實現「可視化」目標。<待續....>

**刊頭圖（source：cdn-japantimes.com）

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2022 年第 77 期 1 月號】