新零售時代下的智慧消費與智慧零售

[作者 季平]

2000年後網際網路蓬勃發展,千禧世代與網路世代漸成消費主力,加上科技、疫情推波助瀾,帶動智慧消費與智慧零售蓬勃發展。大環境改變對傳統零售業不利,「智慧零售」會是傳統零售業的最佳解決方案?

從各家調研機構的預測數據來看,導入AI及AIoT是零售業需要正視必接受的議題,GII(Global Information,Inc.)市調報告就預示了零售業的未來:全球智慧零售科技市場規模將從2021年的226億美元攀升至2028年的1,343億4,790萬美元,2021-2028年複合成長率為27.7%。於此同時,業者可能擴大採購虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR)、人工智能 (AI) 和物聯網 (IoT)等最新科技,以強化店內購物體驗。

傳統實體零售通路逐漸向線上靠攏,從O2O(Online to Offline)到OMO(Online Merge Offline),虛實整合已成主流趨勢,實體零售業者紛紛設立官網、開發品牌App、加入電商平台,或者將實體店改為體驗店,透過線下與線上串接,蒐集完整的消費者旅程及消費者輪廓以強化精準行銷,拉高「提袋率」,這些都需要透過AI機器學習、電腦視覺、語言處理、移動控制等技術。

此外,與智慧零售有關的人臉辨識、自動結帳、店內追蹤、自動補貨、廣告推播、定價查價與圖像檢索等應用,甚至店內服務型機器人、線上聊天機器人、倉儲自動化機器人等應用,都與AI科技的導入有關。從網購、超市、賣場、百貨公司等業者動態觀察,零售業已逐步將AI技術應用於智慧產銷、營運、產品分揀、辨識、自動設備、行銷與客服等面向。

零售業一直是勇於創新、擁抱科技的產業別,一路從實體商店數位化、無人商店、物聯網技術、電子支付等方向快速AI化,包含大數據蒐集掌握消費者輪廓及需求、導入智慧設備增加互動感、提升購物到結帳的便利性,每一項努力都與「優化消費體驗」有關,這也成為「新零售時代」的服務標配。

以OMO虛實融合購物模式來說,就是打破線上購物與實體商店購物的限制,透過智慧科技組合不同的線上購物與店內購物模式,讓不同消費者按需求選擇購物模式,比方在店內看到喜好商品,可以先透過AI以圖找圖,或者查找網站上類似的商品資訊,以及其他選購途徑,在最短時間內貨比三家。消費者在實體商店內也可以透過智慧手機拍照功能,直接掃描商品,立刻就能查看商品訊息,甚至直接下單買單,省去排隊結帳的時間;也有店家將AR影像置入商品內,增加趣味性與互動感,提高消費者體驗。

智慧零售打造新零售體驗

不過,「智慧」有其代價,不是人人玩得起,以目前看來最高規格的無人商店來說,業者口袋深度與獲利模式是否有效影響後續發展,而消費者習慣也需要納入考量。

時間倒回2018年1月,全球零售巨人亞馬遜無人店Amazon Go登場,掀起無人零售新型態,消費者只要下載Amazon Go App,以手機QR Code條碼刷進閘門就可以「拿了就走(Just Walk Out)」。Amazon Go店內結合電腦視覺辨識技術,搭配多種感測器(Sensor Fusion)技術,打造「拿了就走」的無人零售新模式,店內的相機、感測器可以追蹤消費者拿取或放回的商品,再依此內容自動結帳。

2020年Amazon在西雅圖成立第一家無人超市Amazon Go Grocery,同時宣布成立新的技術授權事業部門,對外部零售商授權自家的無人結帳技術「Just Walk Out technology by Amazon」,意圖搶佔無人結帳500億美元商機,由於Just Walk Out無人結帳系統是以AWS雲端系統驅動,此舉被解讀為Amazon有意拉抬提雲端服務需求。

阿里巴巴的盒馬鮮生同樣標榜無推車、自助結帳、免提免運,徹底顛覆中國的零售業態,消費者可以直接連結淘寶或支付寶會員帳號,幾秒內就能完成註冊,只要位於配送範圍,下單完成過後約30分鐘商品即可送達。

Amazon Go、阿里巴巴帶動的智慧零售店態對於消費者來說很有吸引力,無須將商品放入購物推車、大排長龍等結帳、一件件將商品取出刷條碼然後放入購物袋,拿錢包結帳、提大包小包回家,是很好的購物體驗。

夢幻無人店無法大量複製?

台灣的7-11也曾開出X-store未來超商,全台第一間7-11無人商店就在東興路總部門市,第二家店則進駐信義區,賣場區設置15台新型貨架、3台感應式自動門冰箱、電子標籤、32台小型電子式廣告看板,商品總數達1,000種,2019年底高雄也開設第三間X-store。

X-store無人商店顛覆以往需要店員服務的模式,由消費者自行購物結帳,進入店內的智能閘門需要加入Open Point會員,可選擇人臉辨識、刷i-cash卡或掃App會員條碼進入。店內的自動感應「智能冰箱」比傳統冰箱節電50%,電子標籤與貨架廣告小螢幕能省下可觀的紙類耗材。消費者只要到自助結帳櫃台,將商品放在檯面上,機器就會自動感應辨識,之後以i-cash、悠遊卡、一卡通或聯名信用卡就能完成結帳。

全家也曾推出科技概念店,店內導入人臉辨識、電子海報、互動投影、咖啡助理、數位戳章、玻璃帷幕等17項科技,開出數位科技概念店的目的是讓員工在商品驗收、進貨、補貨、管理上更輕鬆,以往商品訂購要花一小時,以後只要一個按鍵即可完成。

店內冷凍櫃、冷藏櫃、空調全都導入IoT物聯網,可以監測冷藏溫度、室溫等變化,所有監測數據都會顯示在液晶面板上,工作人員可以隨時查看,設備如有異常,可以自動發送警告報修。店內還使用NFC、互動、機器人增加顧客的消費體驗,也透過科技蒐集更多數據以優化顧客服務。

除了龍頭企業帶動「無人店」風潮,發展中的智慧零售運用還包含電商平台、購物App、智慧門市POS/ERP系統,以及CRM大數據,也有業者透過分析會員CRM大數據,運用個人化精準行銷經營會員,由AI推薦商品、線上導流,甚至進一步利用物聯網,數據化管理商品供應鏈。

不過,以智慧零售無人店來說,中、日、韓與台灣連鎖龍頭業者都曾相繼投入,但實驗性質濃厚,即便是始祖Amazon Go也沒有大量複製無人店的動作。問題出在投資成本與獲利模式。以無人店為例,不只需要建置許多感測器,還須仰賴後端強大的運算系統開發與運算力,整體投資金額非常高,除非有萬全的商業模式及配套,真要投資獲利難度高!

圖2 : 全台第一間7-11無人商店X-store。(source:7-11)

零售技術導入成功 觀察三指標

工研院資通所智慧商務與金融科技組組長林慶達指出,觀察零售技術導入是否成功有三個較為重要的面向,一是可複製性、二是可營運性、三是可維護性。 可複製性與成本直接相關,以台灣的龍頭業者統一超商(7-11)來說,打造一家智慧零售店面不是問題,但如果連續開6,000多家店,投資成本相當可觀;可營運性包含前段與客戶互動、中斷物流、後段訂單供應鏈等環節的銜接。

若以前台設置自助結帳系統取代人力,透過影像辨識貨號、掃條碼,但這些做法只可能節省不到1%的成本,而後端的軟硬體長期維護費用也是大問題,與投資建置軟硬體相比,投資與獲利顯然不成比例,萬一監視器影像辨識不清或故障,掃不到條碼,或消費者從進店到結帳出店過程中發生任何問題,之後還需要付出更多時間與人力成本查找影像、維修硬體,甚至可能需要搭配真人輔助,需要克服的細節不少。

**刊頭圖(source:7-11)

【欲閱讀此篇更完整的內容及更多精彩報導,詳見2021.12月(第76期)或智動化SmartAuto》網站】