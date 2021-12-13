新零售時代下的智慧消費與智慧零售

聯合新聞網 / 智動化
圖1 : 盒馬鮮生是「生鮮食品超市+餐飲+電商+物流配送」多業態集合體，實踐阿里巴巴的「新零售」模式。(source：阿里巴巴)
圖1 : 盒馬鮮生是「生鮮食品超市+餐飲+電商+物流配送」多業態集合體，實踐阿里巴巴的「新零售」模式。(source：阿里巴巴)

[作者 季平]

2000年後網際網路蓬勃發展，千禧世代與網路世代漸成消費主力，加上科技、疫情推波助瀾，帶動智慧消費與智慧零售蓬勃發展。大環境改變對傳統零售業不利，「智慧零售」會是傳統零售業的最佳解決方案？

從各家調研機構的預測數據來看，導入AI及AIoT是零售業需要正視必接受的議題，GII(Global Information,Inc.)市調報告就預示了零售業的未來：全球智慧零售科技市場規模將從2021年的226億美元攀升至2028年的1,343億4,790萬美元，2021-2028年複合成長率為27.7%。於此同時，業者可能擴大採購虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR)、人工智能 (AI) 和物聯網 (IoT)等最新科技，以強化店內購物體驗。

傳統實體零售通路逐漸向線上靠攏，從O2O(Online to Offline)到OMO(Online Merge Offline)，虛實整合已成主流趨勢，實體零售業者紛紛設立官網、開發品牌App、加入電商平台，或者將實體店改為體驗店，透過線下與線上串接，蒐集完整的消費者旅程及消費者輪廓以強化精準行銷，拉高「提袋率」，這些都需要透過AI機器學習、電腦視覺、語言處理、移動控制等技術。

此外，與智慧零售有關的人臉辨識、自動結帳、店內追蹤、自動補貨、廣告推播、定價查價與圖像檢索等應用，甚至店內服務型機器人、線上聊天機器人、倉儲自動化機器人等應用，都與AI科技的導入有關。從網購、超市、賣場、百貨公司等業者動態觀察，零售業已逐步將AI技術應用於智慧產銷、營運、產品分揀、辨識、自動設備、行銷與客服等面向。

零售業一直是勇於創新、擁抱科技的產業別，一路從實體商店數位化、無人商店、物聯網技術、電子支付等方向快速AI化，包含大數據蒐集掌握消費者輪廓及需求、導入智慧設備增加互動感、提升購物到結帳的便利性，每一項努力都與「優化消費體驗」有關，這也成為「新零售時代」的服務標配。

以OMO虛實融合購物模式來說，就是打破線上購物與實體商店購物的限制，透過智慧科技組合不同的線上購物與店內購物模式，讓不同消費者按需求選擇購物模式，比方在店內看到喜好商品，可以先透過AI以圖找圖，或者查找網站上類似的商品資訊，以及其他選購途徑，在最短時間內貨比三家。消費者在實體商店內也可以透過智慧手機拍照功能，直接掃描商品，立刻就能查看商品訊息，甚至直接下單買單，省去排隊結帳的時間；也有店家將AR影像置入商品內，增加趣味性與互動感，提高消費者體驗。

智慧零售打造新零售體驗

不過，「智慧」有其代價，不是人人玩得起，以目前看來最高規格的無人商店來說，業者口袋深度與獲利模式是否有效影響後續發展，而消費者習慣也需要納入考量。

時間倒回2018年1月，全球零售巨人亞馬遜無人店Amazon Go登場，掀起無人零售新型態，消費者只要下載Amazon Go App，以手機QR Code條碼刷進閘門就可以「拿了就走(Just Walk Out)」。Amazon Go店內結合電腦視覺辨識技術，搭配多種感測器（Sensor Fusion）技術，打造「拿了就走」的無人零售新模式，店內的相機、感測器可以追蹤消費者拿取或放回的商品，再依此內容自動結帳。

2020年Amazon在西雅圖成立第一家無人超市Amazon Go Grocery，同時宣布成立新的技術授權事業部門，對外部零售商授權自家的無人結帳技術「Just Walk Out technology by Amazon」，意圖搶佔無人結帳500億美元商機，由於Just Walk Out無人結帳系統是以AWS雲端系統驅動，此舉被解讀為Amazon有意拉抬提雲端服務需求。

阿里巴巴的盒馬鮮生同樣標榜無推車、自助結帳、免提免運，徹底顛覆中國的零售業態，消費者可以直接連結淘寶或支付寶會員帳號，幾秒內就能完成註冊，只要位於配送範圍，下單完成過後約30分鐘商品即可送達。

Amazon Go、阿里巴巴帶動的智慧零售店態對於消費者來說很有吸引力，無須將商品放入購物推車、大排長龍等結帳、一件件將商品取出刷條碼然後放入購物袋，拿錢包結帳、提大包小包回家，是很好的購物體驗。

夢幻無人店無法大量複製？

台灣的7-11也曾開出X-store未來超商，全台第一間7-11無人商店就在東興路總部門市，第二家店則進駐信義區，賣場區設置15台新型貨架、3台感應式自動門冰箱、電子標籤、32台小型電子式廣告看板，商品總數達1,000種，2019年底高雄也開設第三間X-store。

X-store無人商店顛覆以往需要店員服務的模式，由消費者自行購物結帳，進入店內的智能閘門需要加入Open Point會員，可選擇人臉辨識、刷i-cash卡或掃App會員條碼進入。店內的自動感應「智能冰箱」比傳統冰箱節電50%，電子標籤與貨架廣告小螢幕能省下可觀的紙類耗材。消費者只要到自助結帳櫃台，將商品放在檯面上，機器就會自動感應辨識，之後以i-cash、悠遊卡、一卡通或聯名信用卡就能完成結帳。

全家也曾推出科技概念店，店內導入人臉辨識、電子海報、互動投影、咖啡助理、數位戳章、玻璃帷幕等17項科技，開出數位科技概念店的目的是讓員工在商品驗收、進貨、補貨、管理上更輕鬆，以往商品訂購要花一小時，以後只要一個按鍵即可完成。

店內冷凍櫃、冷藏櫃、空調全都導入IoT物聯網，可以監測冷藏溫度、室溫等變化，所有監測數據都會顯示在液晶面板上，工作人員可以隨時查看，設備如有異常，可以自動發送警告報修。店內還使用NFC、互動、機器人增加顧客的消費體驗，也透過科技蒐集更多數據以優化顧客服務。

除了龍頭企業帶動「無人店」風潮，發展中的智慧零售運用還包含電商平台、購物App、智慧門市POS/ERP系統，以及CRM大數據，也有業者透過分析會員CRM大數據，運用個人化精準行銷經營會員，由AI推薦商品、線上導流，甚至進一步利用物聯網，數據化管理商品供應鏈。

不過，以智慧零售無人店來說，中、日、韓與台灣連鎖龍頭業者都曾相繼投入，但實驗性質濃厚，即便是始祖Amazon Go也沒有大量複製無人店的動作。問題出在投資成本與獲利模式。以無人店為例，不只需要建置許多感測器，還須仰賴後端強大的運算系統開發與運算力，整體投資金額非常高，除非有萬全的商業模式及配套，真要投資獲利難度高！

圖2 : 全台第一間7-11無人商店X-store。(source：7-11)
圖2 : 全台第一間7-11無人商店X-store。(source：7-11)

零售技術導入成功 觀察三指標

工研院資通所智慧商務與金融科技組組長林慶達指出，觀察零售技術導入是否成功有三個較為重要的面向，一是可複製性、二是可營運性、三是可維護性。 可複製性與成本直接相關，以台灣的龍頭業者統一超商(7-11)來說，打造一家智慧零售店面不是問題，但如果連續開6,000多家店，投資成本相當可觀；可營運性包含前段與客戶互動、中斷物流、後段訂單供應鏈等環節的銜接。

若以前台設置自助結帳系統取代人力，透過影像辨識貨號、掃條碼，但這些做法只可能節省不到1%的成本，而後端的軟硬體長期維護費用也是大問題，與投資建置軟硬體相比，投資與獲利顯然不成比例，萬一監視器影像辨識不清或故障，掃不到條碼，或消費者從進店到結帳出店過程中發生任何問題，之後還需要付出更多時間與人力成本查找影像、維修硬體，甚至可能需要搭配真人輔助，需要克服的細節不少。

**刊頭圖（source:7-11）

【欲閱讀此篇更完整的內容及更多精彩報導，詳見2021.12月(第76期)或智動化SmartAuto》網站】

2021.12月(第76期)運輸機器人發展：追求遠近緩急自如
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