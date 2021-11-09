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盛達上半年再生能源產品營收躍升 積極布局儲能商機

聯合新聞網 / 智動化
盛達集團今召開法人說明會，宣告生能源產品線營收大幅成長。由左至右依序為：盛達總經理陳弘政、董事長陳忠廷、協理陳均宜、財會主管蘇英慧。盛達集團/提供
盛達集團今召開法人說明會，宣告生能源產品線營收大幅成長。由左至右依序為：盛達總經理陳弘政、董事長陳忠廷、協理陳均宜、財會主管蘇英慧。盛達集團/提供

【CTIMES/SmartAuto 陳念舜 報導】

迎合近年來通訊、再生能源市場蓬勃發展，盛達電業於今（2）日召開法說會，宣告2021年前2季集團合併營收為新台幣4.5億元，上半年累計營收較去年同期成長18%。其中通訊產品線成長12%、再生能源產品線成長51%，尤其是後者在1-9月營收年成長達95%，顯示持續獲得綠能市場青睞。

盛達集團表示，該公司目前通訊產品線主要營收成長，來自北美CBRS頻段市場需求增加，以及歐洲電信訂單持續出貨，現正積極搶占北美市場，並推出一系列室內和戶外型新款CBRS路由器產品，以擴大產品線的深度及廣度；針對智慧車載應用市場，推出增加802.11ac介面和M12接頭的新品，以強化產品線；另因應5G終端設備市場的快速成長，陸續發表一系列5G Sub-6GHz與毫米波路由器產品，預期可帶來新的營收成長動能。

盛達再生能源產品線，則來自子公司盛齊綠能服務全台700多處太陽能電廠的貢獻，利用所代理的SolarEdge變流器獨樹一幟的功率優化器設計，進行最大功率點追蹤與內建優化安全技術，贏得客戶信任，一舉拿下太陽光電大廠位於台南七股的地面型案場，均採用SolarEdge 一對四功率優化器及100KW變流器，總數高達近78MW；同時贏得中高壓SCADA光電監控系統的訂單，再結合完美的案場規劃、設計與施工，獲得業界的矚目。

2021.11月(第75期)智慧傳動元件加值打造工廠微服物生態系
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