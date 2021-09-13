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透過PHM機制降低設備突發性故障

聯合新聞網 / 智動化
圖1 : 從機床設備獲取的訊號數據和切削刀具的磨損量，可以預測刀具的磨損量。（source：MISUMI；智動化整理）
圖1 : 從機床設備獲取的訊號數據和切削刀具的磨損量，可以預測刀具的磨損量。（source：MISUMI；智動化整理）

[作者 盧傑瑞]

在工業領域，使用PHM在於故障預測與健康管理，並可歸納為三大重點，包括檢測設備故障的跡象並確定原因、建立設備老化模型並預測其使用壽命，以及了解設備的健康狀況並做出適當的決定。

近年來人工智慧技術取得了重大進展，可以做到預測何時可能出現問題，以及如何在問題出現之前進行處理，利用人工智慧來管理設備的健康狀況，並做出正確的決策，這被稱為「PHM（Prognostics and Health Management）」。

如果就PHM字面可以直譯為「預後與健康管理」，而工業上使用的PHM則被理解成故障預測與健康管理。包括：檢測設備故障的跡象並確定原因、建立設備老化模型並預測其使用壽命，以及了解設備的健康狀況並做出適當的決定等三大重點。

PHM已獲得顯著發展

這項技術已經在航空和航太等「絕對不能失敗」的領域，有著積極應用和顯著的發展。最近也已開始被導入到汽車、電氣和精密工業，甚至是機床和工具產業。

首先是測量技術的改善

在管理設備，需要各種測量設備來正確監測健康狀況，包括從尺寸測量到各種感測器。而近年來感測器變得更容易處理，並且出現諸如超高性能影像感測器之類的新一代測量設備。

另一個是人工智慧的進化

在過去幾年，人工智慧技術不斷獲得突破性的發展，已經可以從感測器所獲得的大量資訊，判斷設備「是否處於健康狀態」，或者「是否開始出現故障或異常的跡象」。透過收集和學習大量的關於健康和異常資訊，已經可以比人類更準確地預測未來即將將發生的故障；亦即「測量技術」和「人工智能」這兩項技術，大幅度地促進了PHM的發展。

以下是PHM在工業中應用的一個例子。

一家工程機械業者的業務領域是以出口大型自卸卡車為主。而大多的卡車都是在在惡劣的環境中使用，例如礦井等。如果卡車發生了故障，並被困在道路中間，這將對整個生產造成重大影響，導致重大損失。為了防止這種故障，業者已經開始引入PHM技術。

工程師將感測器放置在卡車的關鍵位置上，即時地不斷獲得各項數據，並且快速分析所獲取的大量數據（工業大數據），以期提早發現故障的跡象，並確定即將故障的位置，這樣一來，就可以在故障出現前進行相關檢查，防止出現重大損失。

切割與射出成型也開始導入PHM的機能

對於提高模具設計和製造效率來說，防止出現不良品是非常重要的關鍵之一，而這種不良品大多都是由於在大規模生產過程中，切削工具的磨損和模具的劣化，而導致降低加工的精度。然而大多數從事模具製造，和大規模生產的人如何處理這類問題？

第一種方式是進行問題原因的調查，並在問題發生後進行處理；另一種方法是即使問題沒有發生，也要定期更換工具和零件（加工時間、射出次數等）。

切削設備應用的PHM

PHM最常被應用在切削加工設備中是對「刀具磨損」的預測。因為刀具出現磨損的情況，會導致加工件的精度下降，但如果在未到使用壽命前就更換刀具的話，雖然能夠確保加工件的精度，但卻又會造成刀具成本的增加，以及也會加重更換刀具的工作量。

因此，為了盡可能減少更換次數，如何準確預測刀具壽命，並在最佳時機更換就變成一件重要的事情。

為了實現這一目標，需要收集大量有關刀具磨損過程的數據。同時，在刀具磨損的過程中，機床會發出什麼樣的改變（例如聲音、震動等），也是一項非常重要的訊號，這可以從時間序列（Time Series）中獲取。假設可以的話，如圖1所示進行測量。

從這個數據中可以觀察到，刀具的磨損量在超過一定的循環週期後趨於急劇增加。

讓AI以這種方式學習訊號數據和刀片磨損情形，就可以對刀具的未來狀態進行預測。例如，刀具在使用200次之後，磨損情況就會急速加大。如此一來，就可以透過預先已構建的系統，根據AI預測結果發出警報，讓現場工作人員可在工作受到影響之前，就能在最佳時機更換刀具。

在此例中，可以把機器設備上的力、振動等數據，透過訓練的模式來讓人工智慧系統獲得和學習，但並不只能這樣訓練人工智慧系統，還可以透過獲得更多的聲音、影像等時間序列的數據，藉以提高預測的準確性。

上述例子只是針對切削刀具的數據獲得後，進行相關的分析判斷。不僅如此，PHM也可以對機台本身的老化進行預測，加以預防系統的突然故障，例如主軸和軸承老化、磨損、工作台定位精度等，導致的性能下降等，這些不可逆的故障。

針對射出成型的PHM

接下來，再來討論一下射出成型設備所需要的PHM。

量產成型中模具變質導致的「故障」有哪些？我們先觀察一下，在大量生產的射出成型過程中，有哪些「故障」會因為模具老化而發生？例如，假設由於母模仁（CAVITY）、公模仁（CORE）接合部分劣化，導致射出材料外漏，導致出現毛邊的射出成型不良品。一般來說，都會先停止射出作業，緊接著調查問題原因並採取對策，但突然長時間停止成型作業，會影響整個生產計劃。因此，也可以透過PHM來預防這樣的問題。

要預防射出成型出現毛邊的不良現象，可以透過幾個方向來獲得預測缺陷的資訊，包括：安裝在合模區的壓力感測器來進行壓力的測量；使用相機型3D掃描器，逐次拍攝模具表面，並透過點雲（Point Cloud）處理來進行平坦度的測量；利用高解析度相機，不斷地對表面缺陷和顏色變化進行成像和量化。

人工智慧再從這些資訊中不斷地學習，並且經過分析，再作出辨別。例如在分析報表中，如果出現某種特定的波形時，就可以判斷出模具已經開始出現磨損。

然而仍有許多技術問題需要解決，例如預測哪種類型的成型失敗，有哪種類型的感測器最適合哪種預測，在哪裡測量，以及如何重現失敗的狀況，讓人工智慧能夠從中不斷的學習。相信在不久的將來，PHM技術將會普及在大規模生產的模具領域。

導入PHM可以採用的方式

那麼對於PHM的應用又該採取哪些步驟？大致上可以分為兩種方式。

PHM設計/模擬

這是透過對設備和系統的連接進行建模，並解決導致故障的因果關係來確定觀察（感測器）的位置。

大數據分析PHM

這是一個利用過去收集的大數據，來分析故障特徵、檢測健康狀況的惡化情況，並進行預測故障。

一般聽到PHM時，大多可能會聯想到「大數據分析 PHM」，這可能是因為經常被認為是超越傳統的先進技術，如機器學習和AI。然而，只是安裝大量感測器和收集大量「大數據」，這樣只會徒增成本，因為透過感測器所收集到的數據，雖然已經進行有效的分析，但是卻無法獲得即時警示，或將資料轉化成為高效率的資訊。或許這些與數據的可視化呈現，以及當下PHM的系統設計有關。

圖2 : PHM設計的流程和輸出的概念（source：MISUMI；智動化整理）
圖2 : PHM設計的流程和輸出的概念（source：MISUMI；智動化整理）

PHM與CBM的差異

對於故障預測領域來說，相信有很多人會對CBM和PHM感到混淆。

CBM和PHM與之前描述的維護策略類型不同，這是採用數據驅動技術來幫助技術人員有效地設置維護活動的時間。這些方法的目標是在找出維護頻率，與其相對成本之間的平衡點。

**刊頭圖（source：BBVA）

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