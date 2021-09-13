快訊

新北幼兒園群聚案累計確診30人...今增1住戶Delta 埃及爸、麻醫無法定序

95公斤壯男打高端兩周後死亡 台中首例死因待中央釐清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國內外大廠被動轉型 傳產減速驅動後發先至

聯合新聞網 / 智動化
圖5 : 台灣精銳強調能自主掌控從研發製造上下一條龍式流程，得以專注於開發少量多樣化市場，只要稍微改變齒數，相關製程、技術就會對應發生改變，能夠在歐日系同業近來生產受阻之際帶來轉單效益。（攝影：陳念舜
圖5 : 台灣精銳強調能自主掌控從研發製造上下一條龍式流程，得以專注於開發少量多樣化市場，只要稍微改變齒數，相關製程、技術就會對應發生改變，能夠在歐日系同業近來生產受阻之際帶來轉單效益。（攝影：陳念舜

[作者 陳念舜]

即使在國際變種肺炎疫情陰霾下，全球經濟景氣仍穩定復甦，激勵半導體、5G、PCB電子業等產業競相投資自動化生產設備，帶動台灣傳產和機械業出口成長，卻也推升了上游原物料價格、運費居高不下，零組件交期延滯不前，亟待引進國內外模組化或自製產品解決。

根據經濟部最新公布2021年Q2製造業產值達3兆9,576億元，創下歷年單季新高紀錄，已連續3季正成長。又以傳統產業為主要貢獻來源。其中，機械設備業產值1,891億元，為歷年單季新高，增幅為2011年Q1以來最大，主因為全球景氣復甦，激勵廠商設備投資意願，加上產業自動化轉型升級商機挹注，推升半導體、5G、電子等相關產業及自動化系統需求，導致相關生產設備及傳動元件產值明顯成長。

圖1 : 2021年Q2機械設備業產值1,891億元，增幅為2011年Q1以來最大，主因為半導體、5G、電子等相關產業及自動化系統需求，導致相關生產設備及傳動元件產值明顯成長。（source：經濟部統計處）
圖1 : 2021年Q2機械設備業產值1,891億元，增幅為2011年Q1以來最大，主因為半導體、5G、電子等相關產業及自動化系統需求，導致相關生產設備及傳動元件產值明顯成長。（source：經濟部統計處）

另依臺灣機械工業同業公會（TAMI）最新公布今年Q3起始的七月臺灣機械業出口金額約28.01億美元，年成長33.8%，也是從去年九月起連續11個月上漲，僅次於今年五月（29.15億元）新高。前10大出口產品幾乎都有兩位數成長，顯示出口持續暢旺，其中占比排名第三的動力傳動件出口2.29億美元，成長37.4%；累計1~7月前3大類機械設備出口值，動力傳動件也以14.98億美元居第三名、占比8.1%，年成長45.6%。

圖2 : 依臺灣機械工業同業公會（TAMI）最新公布今年1~7月臺灣機械業前10大出口產品中，動力傳動件皆穩居第三名，持續超越工具機。（source：TAMI）
圖2 : 依臺灣機械工業同業公會（TAMI）最新公布今年1~7月臺灣機械業前10大出口產品中，動力傳動件皆穩居第三名，持續超越工具機。（source：TAMI）

然而，在現今機械業推動智慧化、數位轉型的浪潮裡，負責在有限空間內，轉換伺服馬達轉速成為驅動出力、放大扭矩之外，還能改變運動方向、精度的低背隙、高精密減速機，雖然是工廠自動化設備的關鍵被動零組件之一，卻因為內部完全由高精度、高剛性的元件、齒輪相互嚙合而成，對於材料科學、精密加工裝備、組裝及檢測技術等，都有相當高的要求。

長期以來，機械設備都掌握在歐、日系少數廠商手中，造成自動化成本居高不下，也成為推動自動化的最大障礙，在如今原物料、運費價格飆漲及交期延遲的大環境裡，無疑更是雪上加霜。

營造獨特產銷策略　創造國內外大廠差異性

尤其這兩年來受到疫情衝擊到原物料價格及交期，也激發出國內外減速機產業另一套的生產管理流程及替代方案。其中立翔機電工業公司因為採取一條龍自主研發製造與生產流程，將齒輪全部都經過熱處理後齒面研磨，精度可輕易達到DIN4~5級；從零開始設計齒型，以達到高乘載力及低噪音要求，運轉平穩且延長使用壽命。

進而致力於開發高效率低能耗的齒輪箱，並提供相關技術性資訊，協助客戶選擇最適合的產品，避免消耗性產品的使用率，達到節能減碳的目標。同時規劃採取齒輪箱模組化設計，以減少庫存產品及開發模具成本與時間，並配合雲端及現場即時管理的概念，大幅縮短交期。建立SOP及制定相關準則，以提供客製化解決方案；在線上解決技術性問題，以減少派遣人力，未來也將持續滾動式修正，朝向自動化生產的目標。

立翔機電表示，隨著加上2021年疫苗接種覆蓋率持續攀升，各國陸續解封，該公司對於2021年產業景氣表達樂觀的態度，所推出的北工牌系列產品應用也涵蓋日常生活各領域的產業機械、基礎建設、自動化等客戶群，目前在手訂單已排到2022年Q1，並按期交貨。

圖3 : 立翔機電採取一條龍自主研發製造與生產流程，進而致力於開發高效率低能耗的齒輪箱、規劃模組化設計，並配合雲端及現場即時管理的概念，大幅縮短交期。（source：立翔機電）
圖3 : 立翔機電採取一條龍自主研發製造與生產流程，進而致力於開發高效率低能耗的齒輪箱、規劃模組化設計，並配合雲端及現場即時管理的概念，大幅縮短交期。（source：立翔機電）

此外，因為疫情創造龐大零接觸商機，既導致自動無人搬運車AGV/RGV或機器人等需求增溫，甚至讓兩者結合成為AMR產品，朝智能化數位轉型演進，讓身處上游零組件供應的減速機廠商訂單滿手。

德商威騰斯坦公司（Wittenstein）身為德國制定工業4.0戰略的創始委員之一，不僅早已在德國布局智慧工廠，所以受到今年缺料及產品交期影響不大，還因為先前5G、半導體等產業對於RGV/OHT機器人移載、倉儲物流等自動化設備需求成長。

為迎接未來工業物聯網（IIoT）趨勢，為客戶創造利益，今年該公司特別主推Cynapse系列智慧型減速機（Smart gearbox），領先同業將感測器嵌入減速機，整合一體模組化設計，讓傳統被動元件也能擁有神經元，只須要在法蘭座預留的信號孔插入傳輸線，即可傳遞出所有資訊數據，讓減速機會說話；且安裝空間不變、操作簡易，不必擔心供應商交期。

目前最新推出的XP+ HIGH TORQUE系列行星式減速機，則是Wittenstein最高階產品，以因應現今產品應用的環境條件更為嚴苛、在機械內部結構空間縮小等挑戰。比起市面上同級產品增強力矩72%、抗扭剛度提高54%，還附帶一個軸承可吸收最大外力；隨著提高傾斜力矩，一併提升進給力（線性）和槓桿力（旋轉式）。且因為加速最大化而縮短週期時間，使之動力傳動系統控制品質更好，定位速度更快；運轉表現更流暢、反覆定位精度更高，即使經常變換方向也不影響。

同時提高扭矩密度達144%，得以選擇較小尺寸的減速機設計，大幅節省空間；強大的側傾力矩負載量，使之能於輸出軸上直接安裝，毋須再仰賴複雜又昂貴的外接軸承。因此縮小尺寸和減輕重量，不僅能讓機械和廠房設計發揮最大的靈活度，也會對動力傳動系統的能源效率產生正面影響，降低搭配伺服馬達的輸出功率。

甚至能選擇以R型法蘭接頭取代外加的調整板，簡化多樣零件的管理作業，使之組裝方式更簡單也縮短時間，降低耗能與成本。Wittenstein強調，其除了提供優質減速機和更有競爭力報價，還希望利用技術、服務，找到最適合的產業及客戶，放在機構正確位置上。

圖3 : 立翔機電採取一條龍自主研發製造與生產流程，進而致力於開發高效率低能耗的齒輪箱、規劃模組化設計，並配合雲端及現場即時管理的概念，大幅縮短交期。（source：立翔機電）
圖3 : 立翔機電採取一條龍自主研發製造與生產流程，進而致力於開發高效率低能耗的齒輪箱、規劃模組化設計，並配合雲端及現場即時管理的概念，大幅縮短交期。（source：立翔機電）

掌握成長關鍵　諧波式減速機

向來被視為機器人心臟的精密諧波式減速機（Harmonic Drive）問世60餘年以來，則由於全球約75%產能都掌握在日本Nabtesco、Harmonic Drive兩大廠手裡，除了造成機器人價格長期居高不下，流失效能和成本的競爭力，也不利業者產生投資報酬率，更影響其導入自動化設備轉型的意願。

所幸近年來在台灣廠商自力耕耘下，既有盟立、工研院等股東合資成立盟英科技公司，可掌握客製化減速機內部細節的外觀、齒形設計及輸出/入效能，再選擇與海內外上中游材料、設備製造廠商技術密切合作，開發專用齒輪加工機、數學函式資料庫及引進特殊刀具，確保其產品可達到DIN 4等級，既減省從頭開發成本及上市時間，還能帶領供應鏈夥伴共同升級。

上銀集團（HIWIN）也透過在2014年併購邁萃斯精密公司（前陸聯精密），期待掌握當時日商不願出售的齒輪加工刀具自製能量，在全球供應鏈取得一席之地。雖然至今仍處於「十年鑄一劍」階段，但部份刀具、齒輪磨床產品已開始轉虧為盈。

另一家即將在明年上市的傳動元件大廠台灣精銳（Apex），則從塑膠射出機專用的工業機器人起家，投入研發伺服馬達用高精度行星式減速機，與相關線性傳動的應用領域，與德國Wittenstein及日本SHIMPO等大廠競爭。強調能自主掌控從研發製造上下一條龍式流程，使之得以專注於開發少量多樣化市場，產品涵括從小到大不同尺寸機種系列完整，只要稍微改變齒數，相關製程、技術就會對應發生改變。雖然目前減速機仍屬於純機械被動零組件為主，未來仍審慎考量在產品上搭配數位偵測感應器的必要性與可行性。

甚至可配合最快速的工作流程，減少產品開發週期時間，以精確交付所需零組件產品與服務，能讓使用者於最短時間內回應市場龐大需求。台灣精銳表示，即使當前確實面臨上游原物料價格及運費上漲、交期延遲影響，但有別於歐洲一線大廠，往往需要數週~1月交貨期，台灣精銳仍以充足的庫存與強大的產能為基礎，搭配廠內自動倉儲系統，僅須約3~5天即可快速生產與交貨，最熱門機種甚至可在當天出貨。

**刊頭圖（source：bonfiglioli.com）

【欲閱讀此篇更豐富的內容及更多精彩報導，詳見《智動化SmartAuto》網站】

2021.9月(第73期)馬達與減速機：與時俱進全面轉型
2021.9月(第73期)馬達與減速機：與時俱進全面轉型

相關新聞

老牌馬達大廠接班成敗 端視電動車創新應用

歷經一甲子發展，台灣傳產機械業至少也度過兩代接班，雖然如今大部份中小企業以無痛接班者居多，卻也有如馬達老牌大廠，因為上市規模與牽扯的利益夠大，難免上演內外派系或家族鬥爭的戲碼。但最後仍端視其接班梯隊能否銜接產業下一波轉型契機，掌握電動車等節能減碳技術，讓創新應用不再只是一門生意，還涉及了企業世代交替存亡的關鍵。

運動控制器的未來已經開始了

自動化生產已經跨入了物聯網，自然就要將自動化能力提升到一個新的境界，包括隨時互相傳輸資訊、製造數位化、智慧工廠和自動運轉等，因此互聯性是重要的一個基礎，這也帶動了對於更高的速度、高靈活性和低成本效益的要求。

機器人運動控制的智慧化挑戰

機械設備自動化與智慧化的關鍵技術是運動控制，想讓運動控制更智慧化，有賴同步運動控制技術、I/O平台整合、控制器等各環節相互配合。從機械手臂及智慧機器人的發展最容易看出運動控制智慧化的具體成果。

國內外大廠被動轉型 傳產減速驅動後發先至

即使在國際變種肺炎疫情陰霾下，全球經濟景氣仍穩定復甦，激勵半導體、5G、PCB電子業等產業競相投資自動化生產設備，帶動台灣傳產和機械業出口成長，卻也推升了上游原物料價格、運費居高不下，零組件交期延滯不前，亟待引進國內外模組化或自製產品解決。

透過PHM機制降低設備突發性故障

在工業領域，使用PHM在於故障預測與健康管理，並可歸納為三大重點，包括檢測設備故障的跡象並確定原因、建立設備老化模型並預測其使用壽命，以及了解設備的健康狀況並做出適當的決定。

中下游數控與設備業者各顯神通

因應這一波節能減碳、循環經濟浪潮迎面而來，對於塑橡膠機械業者而言，除了持續加強與國內外關鍵零組件廠商結盟，加快數位轉型腳步之外；數控系統廠商也趁勢推出包含控制器、二次開發平台等完整解決方案，與設備製造、終端加工業者合作蒐集數據，不斷提高效能，降低營運成本。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。