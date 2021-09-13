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運動控制器的未來已經開始了

聯合新聞網 / 智動化
圖5 : 5G NR中無線電資源的靈活使用。（source:Cybersecurity Partner、智動化整理）
圖5 : 5G NR中無線電資源的靈活使用。（source:Cybersecurity Partner、智動化整理）

[作者 盧傑瑞]

自動化生產已經跨入了物聯網，自然就要將自動化能力提升到一個新的境界，包括隨時互相傳輸資訊、製造數位化、智慧工廠和自動運轉等，因此互聯性是重要的一個基礎，這也帶動了對於更高的速度、高靈活性和低成本效益的要求。

為什麼過去20年工業網絡上極少存在的互聯性技術，突然變得重要？

今天，自動化生產已經跨入了物聯網（IoT），自然就要將自動化能力提升到一個新的境界，包括隨時互相傳輸資訊、製造數位化、智慧工廠和自動運轉等，因此互聯性是重要的一個基礎，這也帶動了對於更高的速度、高靈活性和低成本效益的要求。

在過去的幾十年裡，工業網絡的連接，特別是在因應製造業不斷變化的要求，有了相當大的發展(圖1)。

圖1 : 在過去20年間，工業網絡互聯的演變。（source: Cybersecurity Partner、智動化整理）
圖1 : 在過去20年間，工業網絡互聯的演變。（source: Cybersecurity Partner、智動化整理）

網路已是先進工業自動化一部分

這些年來工業通訊技術的提升，已經在三個層次獲得相當多的成果，分別是路由層次、控制層次和感測器層次。而這些層次提升別都需要克服不同數量和類型的要求，包括訊息傳輸、碰撞檢測和確定性（提前確定任意兩個節點之間的路線）等。因此發展到現在的工業以太網，大約有20個以IEEE 802.3 標準為基礎的協定被發表出來。

工業用乙太網路（EtherCAT）技術，大約是在40年前第一次出現在自動控制領用。直到今天，基於乙太網路的現場匯流排系統(Fieldbus System)已經在IEC 61158中標準化，並成為先進工業自動化中廣泛應用的一個部分。

這是因為80年代中期，一些自動化業者在觀察了乙太網路的興起後，就開始研究透過其優勢性，考量是否有可能應用在工廠生產線與自動控制設備。然而，一些對基於PC的控制系統有經驗的人都知道，逐漸成為電腦網路通訊主流技術的乙太網，並沒有強化其物理硬體架構來滿足工業應用的需要。再來更大的問題是，即使是導入了先進自動化設運的硬體，這對當時工業乙太網所需要的高速計算效能需求而言，還是是太緩慢了。

即便是如此，需多工程師仍舊認為，如果能克服其局限性，對於自動控制設備來說，乙太網技術將是一個比當時所使用的現場匯流排(Fieldbus)技術更便宜、更實用的結構。

因此在2003年首次發表EtherCAT後，就迅速成為工廠自動化的首選網路和控制架構，因為它是所有基於乙太網的通訊技術中，擁有最快的週期時間。但是為了充分發揮EtherCAT的優勢，匯流排必須有高速控制硬體作為基礎。因此許多業者大膽地採用積體電路或ASIC，來作為控制單元中EtherCAT運算核心。

在工業自動化架構裡，被網路所連接，和分布在不同空間的感測器，所偵測到的訊號，都必須同步、無誤的傳送到各個相關設備，來預測事件發生的相對時間，並計算出事件中的相關模式。特別是在封閉環境運動控制中，例如在包裝、印刷、對稱焊接等，設備都需要同步執行預定的即時任務。

TSN將自動控制網路帶向全新境界

為了滿足上述的要求，新一代的通訊標準時間敏感網路(Time-Sensitive Networking；TSN）就被提出。TSN是一種將乙太網通信頻寬劃分為時間段，並根據設定的傳輸訊框(Communication Frame)的優先順序控制通信頻寬的技術。TSN是基於IEEE 802以太網子標準，由IEEE TSN任務組定義，支援確定性的即時通訊能力。在定義的時間內，提供具保證性的數據傳輸；也就是有著極低延遲、低延遲變化，和極低的數據遺失，此外TSN還可以支援不同 QoS 要求的各種應用。

CC-Link IE TSN

CC-Link IE TSN是首批將納入TSN功能工業網路的產品之一，其規範已於2018年11月發佈。CC-Link IE TSN的主要特點，是以時間共用的方式實現了即時性的能力，可以讓數個不同的網路通續，同時在同一架構下進行通訊。在以前，這是必須分別在不同網路上傳輸I/O控制、運動控制以及TCP/IP通信，而今天可以透過CC-Link IE TSN的技術整合在同一網路中，實現了OT和IT的整合(圖2)。

圖2 : CC-LINK IE TSN示意圖。（source: CC-Link協會、智動化整理）
圖2 : CC-LINK IE TSN示意圖。（source: CC-Link協會、智動化整理）

在透過同步的能力連接到網路後，可以允許傳輸訊框進行雙向傳送，這樣一來，通訊週期又比傳統標準短得多，實現了高速和高精度的控制。

PROFINET over TSN

除了CC-Link IE之外，在德國西門子等的支持下，PROFINET也發佈了一個與TSN相容的規範「PROFINET over TSN」。PROFINET是由PI（PROFIBUS & PROFINET國際組織）所開發和推廣的工業乙太網，目前在全球市場上也有相當高的市場佔有率。

PROFINET還有一個優點是，它是一個通用系統，不僅實體層和資料連結層與標準乙太網相容，在網路層也與標準乙太網相容，只需在資料連結層增加TSN即可支援（圖3）。因此PROFINET支持TSN的理由是，除了不同的工業乙太網間能相容傳輸之外，IEC標準更可以實現運動控制所需的確定性（deterministic），這在OT中很重要。

圖3 : PROFINET over TSN 示意圖。（source:日本PROFIBUS協會、智動化整理）
圖3 : PROFINET over TSN 示意圖。（source:日本PROFIBUS協會、智動化整理）

OPC UA over TSN

此外TSN還與B&R工業自動化合作，透過了技術整合，可以在同一TSN框架網路內導入了標準化的OPC UA over TSN，可在所有通信層上更靈活地管理工業網路，包括控制器到控制器，和控制器到現場設備，使工業網路的管理更加靈活(圖4)。

圖4 : 整合網路上，控制器到控制器的傳輸，和控制器到設備的傳輸。（source: MOXA Japan、智動化整理）
圖4 : 整合網路上，控制器到控制器的傳輸，和控制器到設備的傳輸。（source: MOXA Japan、智動化整理）

OPC UA提供了標準化的資料結構方式，可以為任何種類的環境增加語意(semantic)，並以安全的方式提供。如果沒有OPC UA在TSN上提供的互通性，多業者將必須採用死碼(Hard-Coded)的方式進行傳輸，這也就意味著將會增加高昂的開發成本，並抵消任何靈活性方面的優勢。最重要的是，OPC UA over TSN保證了持續的監視能力而不干擾設備的運作。

OPC UA over TSN透過擴展OPC UA資訊模型的語意自我描述，可以將大量的感測器、執行器和其他自動化設備新增到可用的資訊庫中。再透過工業物聯網，可以設計出高效和有效的生產過程，同時更容易進行調試和維護。

而由Acontis Technologies GmbH所提供的TSN軟體，也將邊緣智慧整合到框架中發揮了關鍵作用。TSN軟體可將資料的即時傳輸，從硬體擴展到應用層，讓邊緣運算設備實現智慧網路。

TSN透過使用TDMA（分時多工）方法，將時間拆分為重複週期，來實現確定性數據傳輸。在這些時間段內，會建立一個虛擬通道形成時槽(time slot)，這是為了高優先級數據流傳輸而設計的，避免緊急或傳輸重要數據時，受到其他網絡傳輸的影響。同時為了實現時間同步的高精度，TSN也使用了符合IEEE1588的精確時間協定(PTP)。

無線通訊即將現身在工業自動控制網路

一般而言，TSN大多是針對有線網絡，因為它需要非常低的延遲。因此TSN專注於網絡的鏈路層，這不同於3GPP 5G標準，或802.11 Wi-Fi專注於網絡的通信層。

然而，支持超可靠低延遲通信(URLLC)的最新5G和802.11ax Wi-Fi (Wi-Fi 6)標準，就在不久之前被發表出來，這個重大的突破，使得TSN可以開始應用在無線網絡上。

這些標準導入了與先前無線標準不同的排程機制(scheduling mechanisms)，允許更有效地安排來自多個設備的同步傳輸。為了消除延遲的問題，可以在無線通信中，提供有限的延遲和高可靠性。

5G NR定義了多種參數集，以支援不同QoS要求，如增強型行動寬頻 (eMBB)、海量機器類型 (mMTC) 通信，和超可靠低延遲通信 (uRLLC)。並且在4G或LTE中，定義了固定的時槽可持續時間。另一方面，5G NR也定義了不同的時槽長度，可以同時支援不同的參數集來服務於多種應用。

邊緣控制器提供更靈活的IIoT環境應用

邊緣控制器整合了先進的計算和軟體功能，已經逐漸成為自動控制中主流模組。與傳統I/O硬體一樣，傳統工業控制器的範圍有限，需要中間系統才能將過程數據連接到組織的其餘部分。而現代邊緣可編程工業控制器 (EPIC)則是利用新技術來吸收比前幾代更多的自動化功能。憑藉工業強化組件、安全網絡選項、多語言編碼和多核心處理，邊緣控制器可以提供傳統的即時I/O 控制，同時還可以處理通信、可視化機能，甚至數據庫。

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