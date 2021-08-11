循環經濟有賴產銷提升經濟效益

[作者 陳念舜]

因應國際循環經濟潮流，「限塑」政策當道，如何在防疫期間外送餐盒、酒精噴霧瓶用量劇增之下，還能提高廢棄塑料再生率，已成為塑橡膠產業重大議題。最大挑戰便在於分類不易，導致終端回收再利用的經濟效益不佳，還須從上游材料研發到中下游設備製造、加工等領域全面革新，始能塑造形成完整循環生態系。

目前全球塑橡膠產業除了在產業發展及產品銷售趨勢的材料開發上，配合產品需求外，更注重該如何降低環境負荷、減少初級塑膠用量，進而回收再利用？甚至是將廢棄塑膠材料視為礦物來源之一，發掘出新價值，從而減少使用新料。因此誕生的新觀念是（Redefine），也就是重新定義產品、消費者使用習慣；進而重新設計（Redesign）產品，方便回收再創新價值。

即業者除了生產製造要讓市場接受的產品之外，還要顧及回收概念，不怕因此經過合適拆解分類，再進入後端製程而增加成本。例如處理電子材料廢棄物的最大困難，便在於須經合理拆解、分類後回收再利用；還要有各國共識推動法規和補助，以防受阻於現今逆全球化潮流。反觀一次性耗材，則因為量大容易處理，回收相對容易落實，可用於低強度、功能的外觀件。

然而目前雖已有許多國內外廠商紛紛投入革新製程、設備、技術，並引進智慧製造概念，卻難免在建構整體循環體系上遭遇困難。主因即在於實際回收塑膠材料再利用時，又可分為廠內/外循環不同，其中在製造端的內循環變數較大，已經廢棄再回收的材料，也可能因為被污染或物性改變、降低，若想要回復到可再利用的情況，即與材料、設備等技術直接相關。

現已有台灣相關業者預見這波「循環經濟（circular economy）趨勢，紛紛利用自身強大的智慧製造優勢脫穎而出。包含經由彈性、高效、客製化，以及低耗能、友善環境的創新能力改造塑橡膠產業生態；進而結合如塑膠工業中心（PIDC）等法人單位，投入從原材料供應到高階產品開發設計、製造、回收等流程，以滿足客戶對於最新的循環經濟和永續企業要求。

塑膠中心推動創新材料再利用 延伸產品生命週期與價值

塑膠中心指出，從技術上來看現今回收塑料（Plenty of potential for recycling）完全沒有問題，也帶來龐大潛力，內部循環已是業界常態，使用純級原塑料生產的工序，無浪費的工廠已司空見慣。對於消費後產生的廢物，還有日趨成熟再利用的策略，以再製塑料技術來替代原始材料生產的產品亦越來越普遍。

其中生質材料在近幾年來已成為業界關注的熱門話題，又可分為生物基（Bio based）、生物可分解（Biodegradable）領域，後者特色在於最終只能分解成為水和CO2，而非原本未存在過大自然的人工或合成物質，可應用於苗圃和園藝的地面覆蓋膜、育苗盆、堆肥袋等相關產品，使用後毋須回收，不會對環境造成額外負擔；另為了儘量減少高分子聚合物的塑膠材料用量，也有業者開始添加天然物質或其他元素。

圖2 : 聚乳酸材料（PLA）在台灣常被應用於一次性包材的常溫包裝飲料與雞蛋盒、保鮮膜、生鮮盤等保質期較短的消費品（source：sc01.alicdn.com）

而且有可供使用者、消費者遵循的國際規範，例如生物分解材料驗證法規ISO-14855等，帶來主要成長動能。台灣在這方面起步相對雖晚，但考量最終無論是否可被生物分解塑膠，都須要能納入循環系統，所以塑膠中心現也建立台灣唯一可完整檢測生物可分解塑膠的物性、分解率的實驗室。

其中聚乳酸材料（PLA）因為硬、脆的特性又不耐高溫，所以在台灣常被應用於一次性包材長達10年以上，如常溫包裝飲料（65%）與雞蛋盒、保鮮膜、生鮮盤等保質期較短的消費品；又有良好生物相容性，可廣泛應用於醫療材料的管材、輸送帶及膜袋等（20%）；透明性佳，被大量應用於淋膜、器皿與包裝材料（15%）。

未來還應逐步朝向兼具功能性和成本效益的包裝產品發展，包含在新鮮蔬果、冷凍食品、蛋糕與零食的軟包裝；以及因為PLA抗紫外線、低可燃性與低煙霧形成的特性，近年來也被引進織品、寢具、汽車踏墊等高值化領域；利基應用的3C電子外殼、3D列印線材、縫線及骨板/釘等醫材。

防疫宅經濟化危機為商機 聚焦耐微波快速蒸煮食品包材發展

隨著近來變種疫情升溫，防疫宅經濟帶動外食商機，也帶動業者更聚焦耐微波快速蒸煮食品包材發展。據統計台灣聚酯產量雖達到全世界10%，但多為不耐熱低價之包裝產品，無法符合高階「微波復熱」食品包裝需求，導致產能過剩，限制台灣技術高值化研發及產業轉型發展。

例如傳統超商微波食品生產過程，皆須先烹飪食材成熟後，再經過分裝、密封膜、運送過程，容易增加二次污染的高風險；且因底部餐盒使用耐高溫PP包材的物理阻隔特性較低，保存期限一過當天就要銷毀，造成不必要的浪費。

所以塑膠中心也尋求與業界合作，先在經過重新設計，熱處理過後的高結晶C-PET包材放入食材後，改變其配方、製程，提高耐微波加熱的高水氣與氧氣阻隔率比達PP材質的25倍；以及可自動排氣結構設計密封膜，進行高溫高壓加熱、殺菌等連續式自動化生產流程，避免在加入熱水後融化變形。

塑膠中心進一步指出，通常未經熱處理過的PET保特瓶結晶度約在10%以下，承受熱變形溫度較低。惟經由回火處理（Annealing）過後，結晶度將隨著溫度遞增，待結晶度達20.4~23.4%的耐微波產品，可承受高溫約為120~140℃，產生白霧顏色程度也會更多。

現與兩家業者分別合作的CPET材質試驗，包含熱真空成型板材製程、熱膠道射出粒子成型製程，其除了皆通過溶出試驗安全標準，隨著國內外薄壁射出成型技術更純熟，得以於成型一次性微波餐盒容器時，不必因為浪費裁切邊料，再重新粉碎造料，即可100%用料生產；未來經過調整配方，產出耐衝擊的高結晶度PET，還可透過自動販賣機銷售。

雖然受限於成本考量，目前超商引進PET材質餐盒的意願不高，反而是日本市場開始能逐步接受以高結晶度CPET餐碗/盤取代美耐皿材質，不會因為材料不純而溶出三聚氰胺、酚及甲醛。塑膠中心指出，其採用的熱塑性聚酯二次結晶控制技術過去因急速冷卻PET來不及結晶，導致分子鏈無定向，具透明性，常用於保特瓶、食品包材、面板光學膜等各式押出膜板產業。

再經過一段時間調整結晶區溫度以控制結晶度，使得可耐熱性隨之上升，得以接受高溫殺菌製程，符合工程塑膠產品要求，直到150~155℃時結晶度達到高峰。未來即可要求市面上現有CPET結晶度至少約25%以上才微波，其隔熱性也比金屬材質佳、耐磨耗，又不像玻璃易碎、陶瓷過重，若是比重較高的餐具，讓消費者感到微沉手感，反而更提高購買與使用意願。

圖3 : 塑膠中心正尋求與業界合作，透過重新設計高結晶C-PET包材，提高耐微波加熱的高水氣與氧氣阻隔率；以及可自動排氣結構設計密封膜，進行連續式自動化生產流程。（source：塑膠工業中心）

值得一提的是，如今超商為免密封膜於微波加熱過程中產生大量水蒸汽而爆破，所以必須先撕開密封膜，導致不便攜帶或增加人工二次汙染風險。雖有業者開始設計額外排氣裝置，在密封膜上預留排汽切口再貼膠帶，卻造成外型容易變形、不美觀及製程繁雜。

未來塑膠中心希望協助業者開發「耐微波自動調壓密封膜」連續性製程，熱封層無須加工就直接上機，消費者能不必撕開封膜或戳洞，就能排除蒸汽，使得產品外觀平整；排氣孔小又均勻、阻隔性佳，再經過印刷、局部塗膠遮蔽不易見；並符合相關材質分析、溶出實驗、微波加熱等安全法規。

富強鑫從設備製造端出發 致力降低回收門檻

富強鑫精密工業公司（FCS）執行長王俊賢指出，循環經濟和限塑政策密切相關，對於材料、設備製造廠商帶來的挑戰可能還大於機會，尤其是對於部份塑膠袋、吸管等一次性拋棄產品而言，雖然有效抑制污染物數量，卻也同時造成金屬、玻璃、漁具等污染物上升，因此他認為：「限塑不應該是目的，而是保護環境的手段之一。」

機會則從可替代性材料來思考，透過製程革新讓塑膠更符合環保概念，將業界充斥許多一次性產品的塑膠材料，如食品包材、保特瓶等產品能完全分解，或透過回收循環再利用，以延長使用壽命，減少浪費及汙染環境，推動資源永續發展。進而將塑膠化為環保助力，如電動車要求輕量化趨勢和原本就很完善的回收制度，用來取代玻璃、金屬板材和木質棧板，改以回收塑料生產，亦有助於成為保護資源、永續發展的助力，而非環保阻力。

**刊頭圖（source：domf5oio6qrcr.cloudfront.net）

2021.8月(第72期)工業4.0：數位轉型