IoT成就HMI虛擬化之路

[作者 王岫晨]

人機介面在機器與人之間，扮演著橋接器的重要任務。隨著工業4.0逐漸發酵，HMI也慢慢扮演更為關鍵的智能橋接器。我們可以說，IoT是成就HMI虛擬化的重要功臣。

早在工業革命剛開始的時候，機器就早已經存在工業環境中。而有了機器，就需要操作的工作人員。在人與機器之間，少不了的是一個讓雙方都能進行溝通的介面。也因此，打從機器的存在，這樣的溝通介面就已經存在，並始終在工控市場中扮演著最盡職的配角。

這樣的一個配角，透過橋接器，讓上層的操作者可以操作機器，讓機器知道要做些什麼事情。在機器與人之間，這樣的一個橋接器，扮演著橋接的重要任務，雖然只是整個工控環境中的一個小螺絲丁，然而少了它卻不行，人與機器便無法順利溝通。也因此，這樣一個中介的橋接器，其重要性不言可喻。而這樣的橋接器，就是大家所熟知的人機介面（HMI）。

物聯網成就了HMI虛擬化

觀察整體工控產業的發展，速博康總經理張正明認為，最大的變化在最近五年到十年之間，特別是由於物聯網的蓬勃發展。我們可以發現PC的使用，屬於是IT產業的範疇。早期台灣開始發展PC產業，到今天已經累積40幾年的經驗，對於PC市場是非常熟稔，自然也對IT技術也得心應手。但談到OT這個產業區塊，OT產業由於歐美國家發展工業已數百年之久，也累積了非常多經驗。但在台灣，過去所著重的IT產業，與OT並不相同。畢竟OT技術需要工業環境才能建構得起來。

如果將物聯網IoT一拆為二，就是IT與OT的結合。台灣在IT產業發展已經行之有年，對於OT產業卻相對陌生。我們觀察歐美發展OT產業，大多是由規模較大的廠商來著手投資發展。歐美大廠在OT的佈建都是具備很長久經驗與堅實的基礎。而IT與OT要在PC端相連結，所透過的橋樑正是IoT技術。IoT的精神就是網際網路，也就是Internet。

我們再進一步看，OT原本的技術都是偏重在工廠端。在其中，HMI原本都只是扮演一個配角。然而隨著近年來各種技術條件更加成熟，以及工業4.0的逐漸發酵，從IoT到IIoT（工業物聯網），甚至是AIoT（智能聯網），其中最重要的精神都在於如何將IT與OT進行進一步的串連。而HMI也逐漸從配角，慢慢扮演更為關鍵的連結角色。我們可以說，IoT是成就HMI虛擬化的重要功臣。

情境式管控

傳統產業也逐漸透過HMI的加值，讓生產訊息網路化。

HMI在整個IoT的運作中，從過去的配角，成為現在的重要橋樑。串接OT的數據資訊，透過HMI與網路，上傳到雲端。在進行了分析後，還可以再下傳指令到PC來進行操作。可以說這是個閘道的角色，少了這樣的閘道，IT與OT就沒辦法互聯。

速博康總經理張正明說，基於這樣的角色，HMI也可以進一步定位成智能閘道。其具備可視化、觸控軟體，可按照客戶的要求來進行相關指令。傳統的閘道缺少直覺的畫面，也看不到資訊。而現在，把傳統的閘道進一步加強，變成使用者友善的智能閘道，甚至進一步來進行情境式的HMI管控，這也是最符合現代化智能工廠的運作方式。為傳統的閘道，賦予新的生命，並給予智慧，更進一步邁向虛擬化，成為能夠符合工業4.0精神的智能閘道。

速博康總經理張正明

先進資料中心應用

在應用市場上，我們可以明顯發現IoT相關應用正在持續成長，許多新興應用持續被開發出來。特別是近期隨著疫情狀況趨於嚴重，WFH的異地工作模式變成常態，這樣的工作方式預計在未來還將會持續下去，這種異地工作的模式其實就是IoT最好的應用案例。而其中值得注意的就是資料中心在其中扮演了很重要的角色。

2021.7月(第71期)HMI：虛擬化與可視化

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