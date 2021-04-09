智慧化推動人機介面進化 工業4.0願景落地成真

[作者 王明德]

業者在選購人機介面功能時，需要考量到與工業物聯網的介接問題，透過相關設計到數據收集、彈性製程與降低成本等效益，讓人機介面成為企業數位轉型的助力，順利推動工業4.0的策略。

工業4.0對製造業帶來重大的衝擊，在未來的製造體系中，所有設備的角色都會被再次延伸與定義，作為製造系統中人機溝通的唯一介面，人機介面在未來的工廠環境中，將扮演更重要的角色。

在工業4.0趨勢中，資料擷取會變得越來越重要，工業物聯網無疑會變成未來製造系統的主架構，架構中的第一層設備擷取資料後，在透過網路連線，將資料往上傳，後端管控平台再利用各端點擷取的數據，分析、制定出完善策略，在製造系統中，人機介面過去多扮演系統第一線的資訊顯示與部分控制功能，但在工業4.0時代，人機介面的角色將會更吃重。

由於人機介面是製造現場中唯一可顯示資訊的設備，因此在工業4.0環境中，人機介面將會成為製造資訊可視化的樞紐，由於雲端架構是工業物聯網的重要組成之一，人機介面將會肩負一部分的資料擷取與上傳工作，因此，網路化與雲端化都會是人機介面的未來趨勢。

軟體功能日漸重要 區隔市場創造新利基

過去人機介面業者多強調硬體規格及其技術，近年來逐漸著重軟體技術的開發，主要原因在於人機介面的硬體技術，很大一部分是從消費性IT技術而來，包括處理器、觸控面板…等都是，這幾年硬體技術發展已然成熟，效能往上提升有限，而且另一方面，工控領域所使用的人機介面，也不需要太高的效能，在此態勢下，非消費性領域人機介面供應商，硬體技術彼此相去不遠，因此軟體的設計能力就成為市場決勝點。

除了市場態勢外，產業趨勢也是人機介面走向軟體的原因，工業4.0講究軟硬整合，現在後端的IT系統主要功能都是以軟體設計，作為製造系統的一環，人機介面未來的功能設計，也勢必以軟體為重，而且也唯有軟體，才能讓產品產生差異化，藉以區隔市場，創造更大利基。

至於在市場應用方面，自動化製造仍然是此領域業者最重視的產業，自動化技術成熟多時，之前一段時間，業界都認為此一領域發展已經過於成熟，不過這幾年工業4.0、智慧工廠等概念席捲全球，製造系統再次出現變革，因此即便過去的市場總值已經相當龐大，但在智慧化趨勢下，製造業還有相當驚人的成長潛力。

第二個潛力應用是能源，在工業發達下，全球各國對能源的重視程度越來越高，尤其再生能源如太陽能、風力發電等，更成為多數國家的重要政策，再生能源所需的發電地域廣闊，而且在智慧電網趨勢下，每一發電設備的訊息都必須可完整揭露，同時還要能遠端監控，因此能源系統所配置的人機介面必須有智慧化設計。

最後則是船舶應用，現在船舶系統的技術演進相當快，而船舶所使用的人機介面也需特殊設計，除了必有的防水、防鹽蝕外，其他設計例如螢幕的亮度、操作介面的設計，都必須符合特定安規，北爾電子的人機介面應用在船舶領域已有多年，雖然此一領域的整體需求量不像製造系統，但是能符合標準、投入發展的廠商有限，因此仍屬於藍海市場，發展潛力也相當雄厚。

人機介面功能演進 重新定義市場角色

在市場發展部分，雖然2020年全球受到疫情衝擊，經濟發展趨緩，但亞洲目前看來仍是全球市場成長最快的區域，中國大陸過去20年一直是世界工廠，雖然中美貿易戰火未歇，但在可預見的未來幾年，其重要性仍不會改變。尤其是工業4.0概念興起後，一步到位的系統建置作法必然成為主流，在此態勢下，中國大陸的市場短時間內不會縮小，此外東南亞近年來經濟成長腳步已逐漸加快，中國大陸加上東南亞，將使得亞洲市場成為未來全球製造業的發展核心。

2021.4月(第68期)5G的工業應用--軟硬整合協定為關鍵

**刊頭圖(source：Poland Today)