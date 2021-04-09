機器才是5G時代的主角

[作者 盧傑瑞]

到目前為止，智慧手機用戶似乎對5G並不十分感興趣。但另一方面，一些工廠、辦公大樓、遠端辦公室等，卻高度關注該技術的現況與應用發展。

第五代移動通信系統，也就是通常所說的5G。日本市場從2020年3月開始，由軟銀、NTT DoCoMo、KDDI等電信運營商，在全國範圍內提供服務和基礎建設。 5G的主要特點是，可高速傳送和接收大量資料，例如實現高解析視訊直播和線上醫療領域。

此外，由於通信延遲可以減少到4G的1/10左右，因此，也預計會被應用在農業機械和工業機器人等，需要即時通信的遠距控制應用。再加上基地台到終端設備的通信機制比4G簡單，更允許同時連接大量終端的特性，相信可以物聯網上被大量導入。

到目前為止，智慧手機用戶似乎對5G並不十分感興趣。但另一方面，一些工廠、辦公大樓、遠端辦公室等，卻高度關注該技術的現況與應用發展。

在德國巴伐利亞的Bosch Rexroth工廠中，被設計有輪子的機器人，不斷地在製造設備和機器人手臂之間來回移動，而這些新一代的具有移動能力的機器人，都內建了5G數據機(MODEM)。在這先進的製造設備部門，已經將5G視為未來的主要趨勢，根據Bosch的資料顯示，在工廠內的數據傳輸量，與傳輸速度已經超越了普通應用時遊戲和電影的下載量。因此Bosch Rexroth開發了一條基於5G的通訊網路的模組化生產線，將工廠內製造設備的所有零件、和其他高精度電動工具、機器人等連接起來(圖1)。

延伸到工業應用的Private 5G與Local 5G

這樣的變化是有充分的背景演變。首先，5G的下載速度高達10 Gbps，這比目前的網路快上20倍，雖然號稱可在智慧電話等的行動設備上，實現虛擬實境（VR）等等的巨量數據傳輸，但是5G的超高速傳輸能力，僅能在某些特殊規格的基地台上運轉，這使得全球各大電信運營商，需要花費相當長的一段時間來建立網路。

換句話說，在基地台建設這個階段內，雖然眾多的消費者都使用相同5G智慧手機，但是會因為所在的區域差異而出現速率有所不同的現象。

5G通訊的應用與普及在面對這樣瓶頸下，就有研發人員設想，小區域範圍的工廠或倉庫中，如果可以使用5G通訊技術，建立起專用無線網路，提高接收和傳輸能力，將通訊的延遲時間從目前50毫秒，獲得大幅度的改善，最短可達到的1毫秒，此外，因為高度的可靠性，能夠同時連接成千上萬的設備，維持設備的正常運轉。藉此不僅成為智慧工廠推動的最大助力，更有機會讓5G通訊應用普及，不必受到因為基礎建設因素而推遲。在這樣背景之下，Private 5G與Local 5G的技術觀念就被提出。

目前大多的企業都是透過Wi-Fi技術在有限的區域內建設通訊網路，但是在速度與安全性上都有相當大的瓶頸與漏洞。

而Private 5G與Local 5G則是採用了一種名為訊息交遞(Handover)的技術，在大範圍的區域內，達到可以比Wi-Fi更快速、強大、高安全性與穩定的通訊能力。

日前日本各大通訊業者正積極開發「私有5G(Private 5G)」，基本上這是一種5G技術的應用，私有5G是透過網路切片(Network Slicing)技術，為每個公司和地方政府分別構建獨立性的私人網路系統。

網路切片是一種用於虛擬分割（Slice）網路，以提供更有效滿足用戶要求的網路環境的技術。例如，具有更高的通信速度和容量的超高速、大容量切片，和具有通信延遲到極限的「超低延遲切片」等。

私有5G與Local 5G一樣，都是在企業在廠區內建設符合需求的私人5G網路。但不同的是私有5G不需要取得無線電台許可。

Local 5G的技術優勢與頻段使用權

Local 5G是透過企業內專網中使用高品質的5G，目前已經開始陸續被導入企業和地方政府。除了能將工廠具備高速無線通訊能力外，並通過網路連結機器人和生產設備、中央控制系統，使傳統生產線提升成更加高效率的智慧工廠。不僅製造業，Local 5G的應用也可延伸到體育場館的視訊傳送、建築工地的遠距施工等。

傳統上公用5G是電信業者所提供給法人或個人用戶所使用的開放性通信系統，需要在城市等地區分階段進行通訊設備的建設，所以在使用的區域上還是有限制性的。而Local 5G並非是電信業者在某一區域所建設5G私人網路，而是一般企業就可以自行規劃建設，所以即使在沒有公共5G的地區，也可以也可以透過這個技術達到5G通信的速度與傳輸能力(圖2)。

圖2 : Local 5G並非是電信業者在某一區域所建設5G私人網路，而是一般企業就可以自行規劃建設。(source：NEC；智動化整理)

另外，與公共區域所使用公共5G系統不同的是，Local 5G不太會受到其他區域通信問題或網路擁堵的影響，更進一步的，由於資料可以與外部網路隔絕，因此在資料的發送和接收安全性相當高。因此Local 5G已經是被認為是智慧工廠的理想選擇通訊技術，企業在廠區內建設私人網路絡，實現機器人的自動操作和遠距操控。

就技術規格來看，5G比起現有的無線解決方案更為可靠。例如，在發送和接收數據時，可以快速尋找遺失的封包；或避免網路瓶頸和發送數據的方法。目前的市場上有一些針對工廠應用，所開發的無線通訊解決方案，但是大多數都是透過Wi-Fi進行連接，這在可靠度方面還是不足夠。在辦公室或家庭的應用，丟失某些數據封包可能不是太大問題，但是對於機器人或生長設備來說，可能會丟失操作指令，甚至突然停止，在最壞的情況下，甚至可能導致生產暫停的損失。

所以日本針對工廠和小區域工業應用的Local 5G概念（特定區域的第五代移動通信系統）和法規就被提出來討論。

頻段被定義在28.2-28.3GHz的Local 5G，提供通訊設備製造商、通訊業者、機關單位、大學等單位申請許可，並於2020年2月發出了第一張Local 5G執照。雖然這個頻段的傳輸速度較快，但穿透障礙物能力較低，因此在傳輸距離方面也相對較短。對於這個問題，日本總務省計畫新增28.3GHz-29.1GHz、4.6GHz-4.8GHz（室內）、4.8-4.9GHz（室內/室外）的頻段。

此外，Local 5G具有強大的安全性，不必共用頻寬，以及進行加密，來對發送和接收的數據進行嚴格的控制，所以製造業者可以透過購買頻率使用權的方式，建設獨立於無線通訊業者之外的工廠內部自有網路。

全球各大企業陸續展開Local 5G先導性實驗

富士通利用Local 5G開發私有無線雲端服務

富士通發表了連接到4.7GHz頻段獨立5G基站的Local 5G計畫。這個計畫，將服務將分為兩類：一類是「私有無線託管服務」，提供概念驗證（PoC）和無線電牌照申請、無線電波測量、設計、建設、運維等服務；另一類是「私有無線雲端服務」，提供自管無線系統（基站、核心網、SIM）的通信功能及其管理，服務費為每月40萬日元起（需要100萬日元的初始費用）。並透過IA伺服器來降低成本，讓使用戶可以較低的成本享受到5G通信大容量、高密度和低延遲的優點(圖3)。

圖3 : 富士通對客戶的數位化轉換提供私有無線通訊服務。(source：富士通；智動化整理)

同時，富士通已在其COLMINA平台上，利用Azure IoT Edge進行了整合視覺化的驗證，並確認了其有效性。計畫內容是利用Azure IoT Edge分析人的運動資料、無人車的高解析影像，以及實驗室中攝影鏡頭、行動終端和伺服器的資料，在富士通的上集中視覺化。未來還將在大山工廠進行驗證，並推進到商業化。包括日本微軟在內的10多家公司已經簽署了富士通的Local 5G合作計畫(圖4)。

圖4 : 對客戶的數位化轉換提供私有無線通訊服務。(source：富士通；智動化整理)

新日鐵開始驗證Local 5G的應用

另一家日本大型製造業者「新日鐵」也計畫導入Local 5G。新日鐵是透過旗下的日鐵Solutions，來為新日鐵的室蘭工廠布建Local 5G/私有LTE的自營無線網路服務，並取得自營及其他BWA（Broadband Wireless Access）相關許可證。

日鐵Solutions的計畫是，在第一階段是利用4G進行驗證。包括無線區域的設計、牌照申請的支援、系統建設、運營維護，並採用芬蘭的諾基亞作為無線設備。

圖5 : 新日鐵透過自建的Local 5G無線網路，來確保廠區列車的遠端駕駛與安全機制。(source：新日鐵；智動化整理)

透過自建的無線網路，能夠在規範的區域達到高速無線通訊，實現無限的資料量傳輸，並且獨立於外部通信網路，來確保安全。

這個應用驗證計畫被稱為「安全守護者」平台，日鐵Solutions在村蘭工廠中的柴油電車上安裝了高解析4K攝影機，並設置以4G技術為基礎的自控BWA基地台，將4K攝影機所拍攝到的高解析影像進行無線傳輸和分析。以此作業來確認遠端操作的技術要求，和4G的應用技術。此外，也將高精度定位（RTK定位）應用於柴油電車來完成位置視覺化系統，進一步的提高車輛顯示位置的準確性，達到確保區域內工作人員的安全。