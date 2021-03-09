軟硬整合打造交通任意門 台中智慧交通路網漸成形

[作者 王明德]

地處台灣中心樞紐的台中，其行政區範圍涵蓋「山」、「海」、「屯」、「都」四大區塊，各區塊的人文風貌、產業發展、生活習慣均不相同，其交通系統必須因應在地特色，方能讓功能最適化，而在台中市政府的推動下，此願景正逐步成形，未來將可提供當地市民便捷好用的智慧交通路網。

台中是台灣中部最大的城市，市民人口超過280萬人，工、商、農、漁業等產業發展相當蓬勃，為了強化都市機能，交通成為近期各任政府的重點政策，近年智慧化成為各領域的重要趨勢，台中市政府也積極整合旗下各交通系統，並透過新科技的導入，打造新世代智慧交通架構。

觀察台中地理環境，將近一半面積為山地，大部分市民居住於台中盆地及西部海岸線區域，其中台中盆地與西部海岸線區域又被大肚台地阻隔。因此如何克服地形限制，解決市民日常交通需求並兼顧偏遠地區運輸需求，是台中交通運輸發展面臨的主要挑戰。因此台中透過因地制宜，導入不同的交通服務模式，讓民眾得以享受便利的交通服務，營造永續的運輸產業環境，並強化政府的整體規劃與運輸監理的功能。

交通任意門 建構完善軌道路網

以台中推動自駕巴士計畫為例，台中市區公車營運路線及載客量逐年攀升，不過當前客運產業普遍面臨駕駛高齡化、工時限制、薪資及油料成本佔比高等經營困境。為改善客運營運環境並提升台中市區公車服務效能，台中現已與國內客運、精密機械、資通訊產業等相關廠商合作建立自駕車MIT國家隊，推動自駕巴士試運行計畫，擇定水湳經貿園區為實驗場域。

2018年配合花博於中科路辦理為期1個月封閉場域自駕巴士載客測試，2019至2020年於中科路與大鵬路進行半封閉場域自駕巴士載客測試，並通過全台首次自駕巴士跟車測試；110 年將繼續推動於自駕巴士測試，未來自駕巴士投入商轉服務後，透過無人駕駛、全方位車聯網技術、車隊統整調度等特性，將可進一步提升公共運輸服務的質與量，並帶動在地相關產業技術發展。

面對國際上的低碳節能與人本交通之發展趨勢，並考量在地交通面對的各種迫切問題，台中市政府提出交通任意門（iDoor）、公路路網、智慧運輸系統、停車供需管理、交通安全等策略目標，藉由短中長期的推動策略，逐步落實各項交通政策，將城市每個角落彼此互通。

交通任意門是台中交通政策之核心，以建構完善的軌道路網為基礎，並結合轉運站、iBike、停車場等交通建設，讓各個運輸節點成為轉運門，提升大眾運輸系統整體營運效率，創造高品質都市環境，達到永續發展目標。台中的轉運門包括藍綠兩條捷運線與公車，其中綠線為台中第一條捷運路線，因應捷運綠線通車，已對捷運周邊轉乘運具進行整合，藍線則正進行綜合規劃，預定2021年將報請中央政府核定，未來將與綠線在市區交會形成十字捷運路網，型塑轉乘便利性。

除了捷運外，為了推動無障礙公車服務，營造更加友善的乘車環境，台中也輔導業者將車輛汰換為無障礙車輛，鼓勵各客運業者優先購置低地板或通用無障礙公車，目前台中市區公車已有超過1,200輛無障礙車輛，車輛無障礙率達76.4%。

另外，因應烏日轉運中心轉型及捷運綠線通車，規劃於台鐵新烏日站旁長廊式候車亭作為烏日客運南站，整合三帖與國道、市區客運「共站」規劃，落實運輸效率提升，實現交通任意門，而在公共自行車、大範圍的停車場興建、計程車轉型小黃公車等政策，近期也都已見成效。

攜手遠傳 完善智慧交通基礎建設

在制定並推動政策的同時，台中市政府也與民間業者合作，近期遠傳電信就協助台中導入智慧交通管理系統。由於台中台灣大道、中清路及五權西路等主要幹道，每當假日及平日尖峰時段常湧入大量上下國道車潮，造成交通壅塞。

為改善幹道交通壅塞問題，台中市交通局與遠傳電信合作建置「區域號誌協控系統」。這套系統不同於傳統號誌採固定式時制計畫，依照車流狀況即時調整號誌，並透過CMS發布旅行時間及替代路徑導引，自從實施以來，已有效減少國道大雅、台中及南屯交流道周邊整體路網行駛時間，增加車流平均速度，並減少約590公噸的碳排放量，具有顯著成效。以大雅交流道周邊路網為例，平均行駛時間減少約3分鐘，改善幅度達40.9%、路網通過車流量提升30.3%、平均旅行速率提升41%、路口延滯降低15%。

圖2 : 為了推動無障礙公車服務，營造更加友善的乘車環境，台中也輔導業者將車輛汰換為無障礙車輛。（source：台中市交通局）

另外，物聯網概念興起後，越來越多地磁、停車智慧柱、資訊通訊技術等技術被應用於交通建設，遠傳電信已於台中大量建置地磁感應設備，再加上台中自行設置部分，目前全市地磁感應設備已將近萬顆，佈建範圍遍及多條台中主要幹道，在此系統中，民眾可透過台中「台中交通網」APP查詢路邊車格空位，並可透過 APP 路徑規劃功能，查詢及導航至離自己最近之空位，省下找車位的時間。同時也大幅提昇台中路邊停車格位的使用管理效率。

**刊頭圖（source：ltn）

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