迎戰非傳統應用領域對手 友嘉深化盤整集團資源

[作者 陳念舜]

台灣自經歷2020年迄今的COVID-19疫情衝擊雖然與他國相較輕微，然而各國紛紛灑錢救市造成新台幣匯率居高不下，讓工具機等傳產業者「匯」急攻心，更加重業者轉型升級壓力。未來除了沿襲過去仰賴法人科專輔導、公協會結盟等創新模式之外，也有如友嘉集團趁機盤整內部資源，引進國外子公司來台生產等方式，節約營銷成本，將成為迎戰非傳統領域對手的有力籌碼。

在2020年美國大選底定後，美中貿易戰料將進入下一階段，此時更傳來日、韓、中國大陸加入東協簽署「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）的消息，原來以為對於已辛苦超過一年的台灣傳產、工具機業者將是雪上加霜，也促成經濟部急召9大產業代表閉門商討對策，卻意外傳出業者對於強勢新台幣的隱憂，比起RCEP問題更「重要、優先」！唯恐匯損影響傳產出口利潤，即使這段時間接單穩定的科技、電子代工業，在結匯後也可能整年「做白工」，只能期待於提升本業競爭力，達成產品組合最佳化策略。

畢竟基於美國疫情未解，勢必維持極度寬鬆貨幣政策的前提下，不僅導致美元要反貶為升遙遙無期，迫使亞洲貨幣持續升值不止，嚴重衝擊各國出口。台灣的中央銀行也為此多次阻升新台幣，創造大量順差，期盼抑制升值幅度，卻被美方重新列入匯率操縱國的觀察名單，未來如何採取適當因應的策略可能比防疫來得更加複雜且困難，而不能只靠最容易動輒得咎的央行。

除了利用外匯管理及匯率手段避險之外，還可透過強勢新台幣鼓勵企業發動國際併購、擴大投資，以緩和其匯率漲勢，趁全球供應鏈正重組布局之際，取得更關鍵的地位與籌碼；同時引進先進技術與高階人才，開發新產品、提高附加價值，加快產業升級轉型來提高競爭力。便有半導體產業大老提出，眼看工具機產業經營如此艱辛，卻始終難以整合，倘若能藉併購擴大營收規模，既有利於聯合採購降低成本，投入一定比例研發的資源也夠多。

超前部署重組供應鏈 聯手握拳整合集團資源

目前台灣少數能致力海內外併購的工具機大廠友嘉集團（FFG），則早在旗下共成立工具機、產業設備、綠能3大事業群，設立95家生產基地和營銷據點；其中工具機事業群共有37家品牌、50個生產基地，遍布德國、義大利、日本、美國、台灣與大陸等10大機械製造國，既發揮集團資源共享的綜效，並有效分散風險，得以安然度過自2009年金融海嘯以來一波接一波的景氣循環浪潮。

友嘉集團總裁朱志洋指出，即使2020年遭遇COVID-19疫情衝擊超乎預期，全球經濟表現普遍不佳，但因為當時美國總統川普推動經濟成長有力，確實讓美國再次偉大，該集團旗下SNK、SMS、MAG美國廠營收表現尚佳，前10月營收便達成2019年全年水準。在美國大選結果塵埃落定、疫苗問世後，相信今年景氣反轉走勢會更明確，全球工具機產業將朝向正面發展居多。

圖2 : 友嘉集團總裁朱志洋表示，友嘉規劃將於2024年在台灣掛牌上市，持續擴大投資，整合旗下子公司；並規劃引進多款歐洲暢銷機種的關鍵零組件、關鍵技術到台灣生產。（攝影／陳念舜）

歐洲市場的航太、汽車產業，則仍延續2019~2020年景氣低迷情勢，雖然傳出有當地航太零組件加工業者被併購消息，但朱志洋仍秉持出手精準，採用自有資金併購而不借貸的原則，經審慎評估其實際效益後，認為即使目前國際資金寬鬆，仍非併購工具機廠商的最佳良機。

至於在亞太地區備受關注的RCEP簽署通過之後，其實對台灣工具機產業影響有限。朱志洋認為：「不僅因為東協各國早已結盟互免關稅多年，而且友嘉生產基地遍及日本、南韓、大陸等，早已就近打造在地供應鏈，於印度廠生產的設備售價更已達到上百萬美金，不畏傳統關稅壁壘。」今年還將到越南、土耳其設廠，以滿足部份3C電子代工產業鏈已開始轉單到越南、印度等地生產需求，未來RCEP效應更是利多於弊。

「反觀工具機廠商受到匯率造成的直接衝擊，可能比起關稅更大！」朱志洋指出，友嘉因為全球佈局避險，幾無匯損，加上台灣防疫成果卓著，未啟動封城而讓消費者留在台灣，經濟相對穩定。現仍規劃將如期於2024年在台灣掛牌上市，持續擴大投資，並整合旗下子公司進駐中科新廠，既降低財會、人事、生管等營運成本，容易協同研發而提高效率；統一採購也有議價優勢，以免遭供應商各別擊破。

同時規劃引進多款歐洲暢銷機種、關鍵零組件及關鍵技術在台生產，以快速超日趕歐。朱志洋表示：「當其他工具機廠商受到貿易戰衝擊，造成市場低迷時，價格便會成為重要因素。友嘉因為早期併購了很多德國的高端工具機大廠，只要及時啟動於台灣及大陸製造，就可以先降低一半成本來提升產品競爭力，取代原本進口高階機種的昂貴價格。」

後疫加快數位轉型腳步 工具機生產營銷先行

「此外，在同一廠區更容易蒐集、分析資訊之後，還有助於推動企業數位轉型，落實最關鍵的AI、IIoT科技。」朱志洋進一步剖析，由於這波疫情造成企業不少跨國商務活動中止，包含交貨驗收、會計認證不便等帶來的危機亦是轉機。

主因可歸功於這2年來5G、IoT科技突飛猛進，帶動視訊、虛擬實境等科技應用，企業主無須四處奔波出差開會，可保留更充裕時間打造客戶所需產品，從而創造商機。而他自己現今也經常在台灣總部和德國、義大利、瑞士、匈牙利子公司的主管跨時區開會，透過視訊討論研發進度，更節省時間、成本，也提升效率。

包含友嘉與凌華、資策會、台大合作，參加由歐盟5國7個單位聯手的「台歐雙邊合作計畫Clear5G—未來工廠（Factories of Future；FoF）」，將透過中控室遠程監管及無人化設備，打造位於新竹岩田友嘉廠內的5G智慧製造無人工廠示範產線。原本預定於去年4月由歐盟派遣6國共27位專家來台驗收的行程，卻遭遇疫情而無法成行，最終只好改在9月中旬利用視訊平台讓各國專家參與提問，經過驗證實際運轉、操作成效後才結案。現已可經過4.5G網路正式投產，等到今年5G網路連線後，上傳資料或設備運行速度會更流暢。

圖3 : 友嘉與資策會、台大、凌華合作，參與歐盟未來工廠（FoF）計畫在2020年9月利用視訊平台，讓各國專家參與提問，經過驗證實際運轉、操作成效後結案，可用於正式投產。（source：友嘉集團）

朱志洋也認可現今數位行銷服務的重要性，已能通過AR/VR整合自家在數位製造、應用服務等部門資源，遠距支援代理商、客戶服務。即使今年歐洲EMO、台北TIMTOS實體展未必能順利舉行，或者縮減參展攤位規模、參觀國外買家或代理商人數，友嘉還能節省過去包下EMO整館，規模足以與DMG Mori分庭抗禮的10餘億元參展費用，未嘗不是好事。

有別於往年新機都會陸續在日本JIMTOF、北京CIMT、歐洲EMO實體工具機展發表，今年還會舉辦全天社內展，向代理商展示全系列機種，並透過視訊展現旗下多款歐洲暢銷機種的全剖面結構。

著眼終端應用變局 未來的競爭對手不只同業

圖4 : 預估未來15~20年後若電動車逐步取代燃油車輛，頂多僅維持占有工具機應用市場18~20%左右，其他則將會改由醫療、再生能源產業，以及擴大自動化應用來彌補缺工需求。（source：blog.hexagonppm.com）

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2021.3月(第67期)工具機 次世代加工】