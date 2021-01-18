驅動鋼鐵、石化、半導體創新加值 工業閥門導引產業成長動能不失

[作者 陳念舜]

面臨2021年後疫經濟即將迎來報復性反轉，以及貿易戰引發各國紛紛重組供應鏈，皆促成原物料價格飆漲及數位轉型浪潮。首波受惠者便是國內外鋼鐵、石化傳產及半導體產業，對於有意擴廠（產），或跨足新領域者，更應確保遍布廠區的基礎管線、閥門安全可靠，才能維持永續生產的動能無虞，進而扮演自主創新加值的主力推手！

其中閥門的主要功能係用於流體的開啟、關斷及流量控制等，包含一般日常生活中常見的水龍頭等水五金產品，皆屬於閥門的一種；工業用閥則普遍用於石化、鋼鐵、電廠、半導體廠裡的各種管線上，調節管路流體的流量、流向、壓力及溫度的機械裝置，如球閥、蝶閥、半球閥、球型閥、止回閥等型態多元，甚至與其關鍵製程密切相關，所以價格也從數千元到數百萬元不等。根據研究機構Grand View Research報告，全球工業閥門市場規模將於2022年達到856億美金（約2.6兆台幣），市場主流又以德國、美國、日本為主，其次依序為中國大陸、台灣、南韓等地。

即使近年因為相對低油價導致能源及石化產業擴產不易，部份油輪滯留海上，卻仍有持續維修、歲修及更新設備等資本支出，加上節能減排等環保法規趨嚴，以及新建或既有產線更新、智慧自動化轉型升級需求，都是未來閥業營運的成長動能。

目前除了可受惠於國際海事組織（IMO）推動壓艙水處理系統及限硫排放公約規範，推進船舶閥門需求動能強勁，而脫硫裝置則視高硫油及低硫油價價差而定，帶動長期成長的趨勢。以及近期大陸召開十四大會議後，確認石化產業將進行側結構性改革，改以創新和高品質發展列為優先目標，將有助於推動當地石化業升級，帶動增購及汰換閥門需求，均可望挹注閥業營收成長。大廠也紛紛向上透過鑄造及加工上游供應鏈整合，以提升兩岸生產基地生產自動化比例，達到閥門產品品質良好控管，發揮最大量產規模效益。

另因應現今美中貿易戰之後，造就訂單移轉，全球供應鏈重組趨勢，使得製造業大舉朝台灣、東南亞地區擴建新廠或回流，半導體與基礎工程暨水處理產業需求大增；主要客戶對既有產能升級需求提升，並持續加速導入智慧製造或工業自動化，除了有助於既有閥門產品汰舊換新，亦增添加裝自動化控制裝置等需求。閥業也為此針對產品研發、量產及全球銷售業務，紛紛展開垂直整合佈局，有助於維持整體產能稼動率。

進典工業循微笑曲線 分朝研發及品牌雙向成長

進典工業為台灣少數堅持自主研發製造的高階控制閥廠商，以「JDV」品牌行銷全世界，並在廠內建置閥門實驗室，得以掌握逆向工程及檢測等自主能量，便於進行各種材料實驗、產品壽命測試及高溫高壓測試等，從而減少耗費時間、成本及人力，直接與國內外大廠競爭。

同時透過多方國際第三方機構的認證與認可，其產品足以滿足各種嚴苛環境下的運作，廣泛供應國內外石化、煉油、電廠、紡織、鋼鐵、半導體等工業，突破美日系廠商壟斷；加上積極投入品牌行銷與客戶服務推廣，開拓閥門產業的藍海，除了是首家獲得台灣精品獎的閥門業者，之後還連續7年共有12款產品得獎。另外在智財方面，更是超前部署，已連續九年取得台灣智慧財產管理制度（TIPS）認證，也代表對於專利智財權的重視。

進典工業公司副總黃彥文指出，不同閥門公司各有不同的營運模式，有的是代工模式，有的是貿易模式，而進典工業掌握自主研發製造高階產品的能力，開發耐高溫、耐高壓及抗腐蝕特性工業級閥門，透過高毛利和技術門檻加值。

「如同其品牌logo上的微笑曲線，代表的是進典工業從製造端不斷精進並往兩端智財研發、品牌服務延伸成長。」黃彥文說，因進典工業持續在品牌及技術努力，而在發展過程中也難免遭遇瓶頸，所以自2013年引進中鋼、智榮創投及兆豐金控，透過這些國際企業協助進典從工業領域中將品牌內化為企業文化，而不只是代工企業。

售後保養及維修服務（MRO）則經由子公司台灣吉悌科技公司（TGT）負責，服務項目包含各種廠牌閥門維修、銷售與在地化維修服務，配合台塑、中鋼等客戶排程維修各家閥類；並主動配合終端客戶需求，定期巡檢與更新，避免同樣閥門可能因為不同產業所處環境的製程或產線不同而影響使用壽命與公共安全。

直接面對終端客戶 滿足創新加值需求

圖2 : 當終端客戶有意跨足新領域發展時，進典工業即可順勢提供包含全系列產品、客製化能量等完善解決方案，在維繫品質的前提下，不致影響影響產能或增加成本。

此外，因為進典工業採取直接面對終端客戶（End user）的營運模式，得以更瞭解客戶的潛在需求，量身打造完整解決方案，專注投入石化、鋼鐵、半導體等產業所需的高階製程，有效分散與深耕市場，並未受到COVID-19疫情影響，甚至還受惠於大陸因為貿易戰轉單、減碳環保要求，帶動高階閥門需求成長等利多因素，全年營收符合預期，對於明年展望審慎樂觀。

黃彥文表示，其實多年來大陸石化市場向來處於供不應求狀態，尤其是被稱為「石化之母」的乙烯有一半用量皆仰賴進口，所以從北到南7大石化專區及國內外廠商都紛紛加入競逐市場；大陸還為了達成降低碳排放目標，積極引進天然氣取代燃煤，2019年便與俄羅斯簽約西氣東輸，包含電廠、儲槽、管線、轉運站都需要閥門。

進典工業布局中國大陸以品牌通路為優先，2017年在江蘇，設立代工製造廠、維修服務處，啟動品牌與代工雙營運策略，現足跡已遍及華東、華南、華北，遠至內蒙及新疆等地，重要客戶包括中石化、中海油、中石油、神華集團及寶武鋼等。已連續3年取得大陸中石化公司進口架構名單，也是唯一台資廠，得以取得球閥及蝶閥等訂單。

因美國能源政策規劃，燃氣電廠為發展趨勢之一，目前美國有500座燃煤電廠、1,700座燃氣電廠設備將屆齡退場或改燃煤為天然氣等商機，進典工業累積40餘年技術，發展高溫高壓電廠閥門，將展握此契機，開拓美國高階閥門市場，未來也將擴及兩岸、東南亞市場的燃氣設備需求。

即使今年區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署通過後，鋼鐵、石化、紡織產業一度被視為首當其衝者。黃彥文認為，由於台灣與RCEP會員國之一的新加坡已簽免關稅，所以受到影響相對輕微；加上新加坡身為石化、半導體重鎮，該公司早在4~5年前便已提早布局，成立子公司與當地代理商在貿易事務方面合作，逐步建立品牌口碑，成功打入泰國、馬來西亞、越南等東南亞市場，重要實績包括馬來西亞國營石油、新加坡水務局、泰國SCG、泰國DOUBLE A、新加坡美光、新加坡Sumitomo Chemical等。

近年台灣龍頭廠商台積電、中鋼及中油陸續導入國產化設備，更加速中小企業提升高階產品。例如中鋼董事長翁朝棟勵行「擰毛巾」理論，要求各單位導入台製設備，進典工業則提供以閥門為核心的完整解決方案，協助中鋼改善管線上閥門效能，並提高煉鋼、冶鐵製程良率，克服國外閥門成本、維修價格高及交期長的缺點，迎接來自大陸、南韓業者挑戰；支援客戶開發更多樣、高值化產品，進典工業現也積極參與台積電在兩岸的擴廠，包括南京松江廠、新竹、南科等。

上中下游知識互補 掌握關鍵材料knowhow

圖3 : 進典工業率先利用自家「金屬硬密封」專利技術，確保閥門能通過零洩漏考驗，甚至足以同時承受燃氣電廠內管線的超超臨界溫度、壓力衝擊。（攝影／陳念舜）

黃彥文進一步解釋，由於閥門的首要任務就是零洩露，才得以管控行經流體的溫度和壓力。但傳統球閥採用的鐵氟龍/PTFE材質墊圈，只可承受200~250℃高溫，久了就產生老化或材料變質。所以該公司率先將球閥座（seat）改為金屬材質，並利用自家「金屬硬密封（Metal Seat Tech；MST）」專利及HVOF高速火焰噴塗技術，確保能Metal to Metal通過零洩漏測試，甚至足以承受燃氣電廠內管線的超超臨界溫度600℃、壓力1,500psi以上等嚴苛工況。

該公司目前閥門選用的材質涵括不鏽鋼、鎳基合金、特殊合金鋼等，現還與中鋼精材合作開發鈦閥門。他也相當肯定中鋼願意傾囊相授金屬材料知識，帶領台灣中小企業攜手前行的態度，讓進典工業持續成長升級。

深入瞭解先進製程需求 滿足半導體產業龍頭需求

另因應近年來美中貿易戰加劇，科技業加速布局G2兩大陣營科技業標準，進典工業因為對於半導體先進製程、鋼鐵業高爐/電爐生產，以及石化和燃氣電廠需求都有深入瞭解，也積極跨足半導體供應鏈布局，包括台積電、華邦電、美光、力晶等產業龍頭之供應鏈。

**刊頭照：（source：i1.wp.com）

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌2021年第66期1月號】