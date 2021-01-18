數位轉型要求簡便快捷 流體控制續向電控整合

[作者 陳念舜]

面對現今數位轉型浪潮一波接著一波，尤其在COVID-19疫情肆虐期間已非企業選項之一，而是關乎生死存亡之際，來不及跟上的企業可能很快就會被後浪淘汰。過去常被視為傳統產業的液/氣壓流體控制系統大廠也持續與上層電控、驅動系統深入整合應用，或不斷推陳出新產品。

其中製造業無論是在邁向工業4.0或5G時代，為了要求增效節能，更進一步「擰毛巾」；或跨足新興領域發展，新一代智慧工廠/產線更應具備分散式智慧控制能力，以實現多樣少量化或大批量客製化生產等目標。但攸關廠內基礎設施運行的管線、閥門即使性能、品質再好，仍有賴於上層液/氣壓系統精準控制、出力傳動。

所以除了行之有年的閥島裝置，已可借助總線系統整合多種電氣、氣動和機械功能，安裝於控制櫃內節省空間並降低成本，只需要一個中央氣動壓縮空氣供應裝置，即可控制大量的閥門功能；與PLC相連之後，還能用來處理信號及控制特定數量的閥門，甚至加入通訊連網功能，使得安裝軟體和編程變得更容易，不必單獨設定參數

為了設備運行最佳化，還應具有更全面的診斷功能，在工業4.0架構下，閥島通常被作為結合多項診斷功能的電子氣動自動化系統，可根據目標應用選擇合適的功能，並將閥門電路和感測器內建在一個設備內，與上游控制系統連接，得以在故障發生時快速識別並排除，以甚至最佳時間排程維護，防止意外停機。如今該觀念也已逐步引進液（油）壓系統，與上層電控、驅動裝置整合，成為完善動力單元。

寶帝聯手Siemens流體電控整合 邁向工業4.0里程碑

身為德國老牌BURKERT分公司的台灣寶帝公司認為，未來肯定不會只有一家廠商能獨力完成數位轉型，還須要廣邀其他跨領域夥伴攜手前進，否則將會被淘汰。所以該公司近年來除了發表多年來引進符合工業4.0架構下的現場層先進流體控制、量測系統等相關產品之外，也積極透過與同為歐系大廠西門子公司（Siemens）合作，推出一系列依應用導向為主，為客戶量身打造OT+IT的現場解決方案。

台灣寶帝指出，隨著傳統金字塔型的自動化架構（I/O→PLC→SCADA→MES→ERP）即將被淘汰，工業4.0「網實整合系統（Cyber-physical system ,CPS）」才是未來主流，促成現場操作層OT（Operational Technology）、資訊層IT（Information Technology）融合速度越來越快。

然而，無論上層資訊科技如何演進，仍須蒐集現場基礎元件、設備資訊回饋，以免淪為事倍功半。該公司也為此推出在OT層將基礎資訊上傳的可行解決方案，強調係依應用導向為主，足以符合各行各業要求，例如從水處理領域出發，同時擴及半導體、食品等產業。

另隨著持續邁向工業4.0進程，讓全球工業乙太網路的速度與日俱增，製造業使用者也面臨新的挑戰，必須能兼顧企業競合，連結現今市面上所有通訊協定，無論身處產業鏈上下游的任何環節，皆應承擔環保等社會責任。目前台灣寶帝提出的通訊架構之一「Remote IO」，即可整合現場層I/O模組，或部分未有通訊介面的基礎元件/設備資訊，再通過PROFINET連網上傳。

還能與Siemens合作開發的氣電合一閥島系統ET 200SP相容，供氣驅動現場所有閥類、驅動裝置及其所有資訊上傳；另有監控並顯示自我診斷功能，以迎合工業4.0趨勢，只要得知現場其中一顆電磁閥故障、運轉時數，就能預知整條產線是否該投入生產，避免浪費原料、延遲交期。

其中「Switch」架構比照一般居家網路，只要通過Hub、設備通訊介面等，就能將資料上傳，另可搭載共有6組通道的複合式控制器，接收來自現場不同訊號來源分析，可省下大量I/O接點。「Proxy」架構則透過總線、閥島+子線（IO-Link）混合方式，蒐集所有現場設備訊號，既能節省配電盤內安裝閘道器、電源模組I/O點數空間20%，甚至可取消控制盤配置，符合工業4.0架構的無縫傳輸需求，方便資產管理及降低安裝成本。

目前台灣寶帝除了在IT領域能確保網路架構無縫接軌，透過邊緣控制器從遠端監控，或上傳所有週期/非週期資訊到雲端。並建議客戶從最基礎元件/設備開始，釐清想蒐集資料的方式、種類、數量等，再接著引進相關通訊解決方案，也應考慮製程和場地因素，兼顧省配線及自我診斷功能。

博世力士樂Cytro Family推陳出新 強調高效增能特性

另一家德商博世力士樂公司（Bosch Rexroth）則持續推陳出新智能油壓系列（Cytro Family）產品，前一代變頻液壓站CytroPac雖然足以滿足現代液壓所需的解決方案，集液壓元件、變頻器、馬達、泵、感測器於一體，屬於不必安裝櫃的動力單元，可提供即插即用型解決方案；且因分散式變頻液壓站能感應所有操作狀態，通過狀態監測設備，而符合工業4.0趨勢。新款系列產品還能按所需速度控制設備，功率範圍可達4kW、流量5L/min，簡化了調試作業，約減少能源消耗80%。

博世力士樂公司進一步指出，該公司2019年推出的最新一代CytroBox高效動力單元，係透過精準能源管理而提高生產力，改用可變速同步伺服馬達與軸向柱塞泵整合後，使之功率效能約可維持於7.5kW~30kW的中階範圍內，比起傳統設備更高。從而實現「按需供能」目標，利用變速泵驅動器中的預設控制器，按照機器的能量需求來調整自身參數匹配，得以在無載或輕載時減速而節能、滿載時快速響應增速，比起傳統定速驅動方案節能80%。

圖2 : 博世力士樂公司推出的最新一代CytroBox高效動力單元，係透過精準能源管理而提高生產力。（source：博世力士樂）

同時改善了過往以伺服馬達驅動線性螺桿，無力傳動過遠距離的缺點。由於CytroBox改用液壓傳動的最大壓力達315Bar、最大流量160L/min，即使遠距仍可抵達預定位置；且維持原有電控指令（0~10V）操控比例閥，只須透過內部Cytro connect功能連網Wi-Fi，下載手機App輸入參數，來監控溫度、馬力，在需要時才起動伺服馬達及泵，讓使用者不必重新學習，或仰賴機械、液壓專家個別教導及調校作業。

除了動力單元本身具備高效節能的生產特性外，機器製造廠商還為了考量減少工序和降低噪音等需求，採用3D 列印製造砂芯工法的液壓閥塊，不必重新翻模、澆鑄成型，使得閥塊緊湊度高達40%、流量通道設計最佳化而更為平滑，有效提高流量、減輕壓力損失；因此減少使用螺釘，抑制洩漏量，更有助於CytroBox高效操作。

由於將所有零組件緊湊集中於單體外殼裡，節省占用空間，方便搬運、安裝或改機，僅須佔地面積約0.5m2，就能靈活地整合到現有生產線中；通過CFD模擬、設計彎道阻絕空氣，將油箱體積縮減了75%，從600L降為150L；同步技術應用也能有效節省空間，如同步馬達體積便比異步馬達緊縮90%，使得所有冷卻液管路都不再是必要。

以及鎖固電機泵組於聚合物混凝土的底座基礎上，還能降低因結構造成的噪音；內建隔音墊的配置，可完全吸收在空氣裡傳遞的噪音，即使滿載時也小於75dB，因此降低了額外建置減噪措施的需求和降噪的成本，即使在液壓動力單元附近，也能舒適工作。

目前除了被用於輪胎廠加硫機，例如德國馬牌公司就既有空間改機；義大利驗證機構用於模擬機器，可供記錄在不同測試壓力、溫度下的數據。甚至還能利用CytroBox來實現公司內部的能源管理，經過水冷式冷卻液壓、馬達和驅動控制器溫度，將該裝置內的廢熱全數用於溫度控制，例如熱水、吸收式冰箱或辦公大樓暖氣等，藉此不斷提高的能效，而持續降低總體擁有成本，縮減占地面積和空調成本。

CytroBox還配備了感測器和開放式接口，可透過IoT-Ready讓液壓動力單元整合多種有線感測器，定期通知機器製造廠商目前有關過濾器，液壓油和驅動器狀態等資訊報告，再經過驅動控制器處理蒐集的數據；進而連接Wi-Fi或5G數據，輸入更高層級的雲端分析，如其線上診斷網路（ODiN）的系統便能利用感測器、雲技術和機器學習方法擷取資料，由博世力士樂的液壓專家基於模型監控所有運行狀態，並執行數據評估、預測性維護作業來縮短停機時間。

被監測的健康指數不僅顯示實際監測的動力單元最新動態，還包含上下游的機械或液壓系統的逐漸變化趨勢，倘若在多個感測器的數據限定範圍內惡化，系統便會發出警告訊號，提醒進行維護工作；還能直接通過CytroBox上的觸控式螢幕向操作員呈現，當平板電腦通過Wi-Fi連結雲、驅動/控制器，就可以移動監看所有重要數據。如今維護人員已經可以App來檢查、分析液壓動力單元運作實況，為流程改善和預測性維護提供有效指標，一旦發現問題時，能在預先計劃好的停機時間內，有效且經濟地執行維護工作。

CytroForce方便檢修安裝 減省總體成本

另一款CytroForce裝置係屬於液壓驅動的大出力電動缸，利用可靠的力士樂零組件預配置，伺服馬達按需要時才起動，驅動機構到位時才施壓，同樣具有變速泵驅動的高效節能特性，出力達40~1,200kN、最大行程1.0m、最大速度0.8m/s，可用於全電射出/壓鑄/沖孔成型機，取代傳統鎖模力不足或壽命較短的螺桿。

圖3 : 由於CytroForce可省下額外的管路，只連結電線再通過標準化的即插即用接口，簡化了調試過程，可被視為電力驅動裝置，讓使用者不必有任何液壓專業知識就能操作。（source：博世力士樂）

由於採用極為緊湊、完整的液壓系統，可省下額外的管路，只連結電線再通過標準化的即插即用接口，簡化了調試過程；預配置的伺服軸在控制層級可被視為電力驅動裝置，所以僅須連接電氣和更高級別的控制系統即可，讓使用者不必有任何液壓專業知識，即可利用伺服液壓軸的優勢操作。所需空間比起非整合式線性軸減少50%，整體封閉系統對於維護要求和成本極低也有助於提高可用性，不像傳統液壓軸為了防止灰塵進入系統，而頻繁更換過濾器。

**刊頭圖（source：chemengonline.com）

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