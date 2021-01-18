台灣致力開發高精地圖 為自駕車發展打堅實基礎

[作者 王明德]

自駕車已成為各國產業的重中之重，不過要在此市場取得一席之地，不能僅靠各種感測器與運算單元，高精地圖也是關鍵。內政部目前在此領域的投入，已開始有成果浮現，這也將成為台灣自駕車的基石

高精地圖是發展自駕車產業的重要環節，此一技術在研發初期就必須投入大量成本，但在市場未成熟前，廠商意願難免不足，最後導致整體產業發展延遲。為了解決此一困境，內政部已投入相關技術與平台的開發，協助台灣發展自駕車產業。

目前生活中常見的導航地圖是提供給人類駕駛使用，高精地圖則讓機器判讀，藉由公分等級精度、精確的車輛位置訊息和坡度、曲率、道路邊界、車道線、交通號誌、標誌等道路數據資訊，輔助自駕車構建類似於人腦對於空間認知的功能，提供自駕車行駛決策並作為車輛控制的參考依據，是實現自動駕駛的關鍵。

雖無大廠襄助 台灣仍有科技優勢

為了加速台灣自駕車發展，內政部已著手研製高精地圖供應平台及自動駕駛資訊整合平台，並開發自動化工具、建置移動訊息雲平台，利用平台蒐集路上行駛中各自駕車輛運行時的即時定位及運行情況等動態資訊，經由平台處理後，回饋給所有運行中的自駕車，提前獲取前方道路是否有異常情況進行決策，提升自駕車行車安全性，如果發生交通事故，平台所蒐集的運行資訊也有助於事故責任之釐清。

相較於其他擁有大型車廠的先進國家，台灣的汽車製造能力雖有限，但科技領域的實力雄厚，因此自駕車發展仍有一定優勢，2020年KPMG全球總部的《2020 自動駕駛汽車準備度》調查，台灣在31個國家中名列第13名，超越德國、澳洲、法國等先進國家。目前台灣已制訂無人載具相關法規及將自駕車產業列為六大核心戰略產業，希望未來可藉由法規及政策帶動產業發展，提升民眾對於自動駕駛接受度。

在高精地圖發展中，台灣不同於歐、美、韓國因其車輛產業較健全且強勢，是由車商主導，而是與日本、英國類似，主要由政府出資主導，不同之處在於日本DMP（Data Management Platform）是政府出資跟車廠成立的企業，英國皇家測量局已經民營化，台灣則是政府出資，直接委託專業團隊處理。

結合資通訊力量 台灣自駕車順利啟動

內政部在2018年已制定自駕車所需之高精地圖標準，以國際通用自駕車格式 OpenDRIVE格式，搭配國內在地化物件及交通法規，針對擴充類別進行編列，發展「高精地圖圖資內容及格式標準」、「高精地圖製圖作業指引」與「高精地圖檢核及驗證指引」，供國內測繪業者產製高精地圖及自駕車業者開發對應系統。

台灣是全球第一個結合資通訊產業，並經該產業共識凝聚下發布的標準，同時兼顧高度可交換性，讓各國廠商可參照相關標準進入台灣市場，此一發展經驗與技術，已吸引印尼、菲律賓、泰國等東協國家尋求進一步合作，相比歐美、日本等國的圖資標準，台灣的道路情境多元，圖資內涵可滿足大部份國家，在亞洲地區更具競爭優勢。至於未來發展，台灣高精地圖必須以高效率及低成本繪製，已達高經濟目標，因此圖資製作須以自動化方式進行，自動化圖資工具，成為必然。

台灣同時也是全球首見針對無人載具沙盒進行立法，讓法規環境能夠與無人載具創新技術同步並進，並於台南沙崙創立台灣智駕測試實驗室，提供自駕車業者車輛測試及展示，同時中央與地方政府也積極投入建置無人車輛的測試運行場域。國內線已有業者實際上路執行，如2020年5月於台北市信義路公車專用道進行自駕巴士運行測試，並開放民眾搭乘，藉由試乘體驗及教育民眾，增加社會大眾對自駕車實際運作之認識，以提高民眾信賴度。

相較於國外已有無人計程車、無人送貨車等自駕車於有條件限制下進行實際上路應用，台灣自駕車仍於開發測試階段，如何加速自駕車測試及應用，並持續針對自動駕駛安全制定及修正相關法規，確保自駕車行駛及用路人安全，持續提升民眾對於自駕車接受及信任度，則是未來必須強化之處。

跨部會合作 強化自駕車發展

圖2 : 自駕車已成為各國產業的重中之重，不過要在此市場取得一席之地，不能僅靠各種感測器與運算單元，高精地圖也是關鍵。（source：Analytics Insight）

**刊頭圖（source：Tele2 IoT）

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