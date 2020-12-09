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智慧物流願景非一蹴可及 做好準備效益才能浮現

聯合新聞網 / 智動化
圖1 : 有效的管理機制，將可大幅提升倉儲系統的運作效益。（source：CKB Logistics）
圖1 : 有效的管理機制，將可大幅提升倉儲系統的運作效益。（source：CKB Logistics）

【作者： 王明德】

智慧化雖已是物流業的必要作為，不過系統只是手段並非目的，企業在導入前必須先釐清痛點，才能真正的解決問題，系統效益也可一如預期的浮現。

面對競爭日益激烈的產業環境，智慧化系統成為物流產業的必要建置，不過對於多數業者來說，智慧化仍屬新概念，要讓系統順利發揮預期效益並不容易，系統業者對此提出相關建議，協助業者順利轉型，藉此強化競爭力，以掌握隨之而來的新商機

提升基層員工使用意願

系統業者指出，企業決定導入智慧物流系統後，必需先做沙盤推演，找出容易面臨的問題，事先規劃好解決方法，才能降低導入失敗的風險，避免「投資」變成「燒錢」。首先是無論企業準備導入的是哪一種資訊設備或系統，首當其衝面臨的問題，就是使用者的抗拒心態，智慧物流系統自然也不例外。

雖然此系統可以提升物流作業的效率，不過，人性天生難以改變，要員工改變已經熟悉的作業模式並不容易，再者，許多配送司機較為年長，本來就懼怕使用車機、手持式裝置等科技產品，最後，使用這些終端設備的目的是為了有效管控物流車輛與司機，種種因素導致員工喪失使用設備的意願。

系統業者就曾透露，某企業曾在導入初期遇過司機私下破壞車機的案例，其原因就在於此。面對使用者的無言抗議，企業該如何解決？除了高階管理者明確表態，強制要求使用者配合外，最重要的是提供足夠教育訓練機會，包括開課、舉辦說明會、製作使用手冊等，都是不錯的方式。

業者指出，效率和人員精簡是一體兩面，當引進資訊設備改善作業效率時，使用者難免擔心會遭遇失業危機，所以企業應該站在使用者角度說明IT效益。

另外，將終端設備的使用難度降至最低，也能減少使用者的抗拒心態，因此，軟體介面友善化、使用程序簡單化變得相當重要，舉例來說，在掃描商品條碼時有二種作法，先按下特定按鍵才能開始動作，或直接將掃描器對準條碼，兩者相比顯然是後者較為簡單。

穩定性是車機第一要件

除了降低基層人員的排斥感外，終端設備穩定性也是系統能否發揮效益的重點。企業在選購車機或相關裝置時，必需要將穩定性納入優先考量，這些終端設備跟隨物流車輛與司機不停移動，如果頻繁送修，不僅會影響正常作業，更有可能因此造成損失。

以砂石車為例，目前法令規定沒有安裝車機的砂石車不能進入河床開採砂石，如果採砂石收入為一天新台幣一萬元，萬一車機出現不能運作的狀況，砂石業者的損失就會以每日一萬元速度在增加，直到完全修復為止。至於有哪些因素會造成車機故障？一般來說有下列二點：

一、如同上述前文所提到的人為破壞，物流車輛駕駛員產生對車機的抗拒心態，促使其採取安裝開關、灌水、破壞GPS天線等不當手法破壞車機；

二、設備本身的品質問題，車機屬於通訊產品，無時不刻地在接收衛星訊號，也因此容易受到干擾，一台品質不好的車機，會因為干擾太強而無法接收訊號，或受到震動、電流不穩定等因素影響而失靈，因此在導入過程中必需進行各種不同情況的模擬測試，才能避免受到外在無法預期的因素影響。

另外，軟體的穩定性也是影響車機效能的關鍵，業者指出現在多由韌體補強，因此硬體商的韌體程式撰寫功力就相當重要。而架構在作業系統上的應用程式，則會視使用需求有所不同，各家企業所欲整合的系統類別與資料庫格式都不一樣，系統整合商如何快速且正確地完成整合動作？企業對此應注意功能性設計，避免將所有功能系統全數移至終端裝置，如此會導致功能過多造成穩定性不足。

台灣企業在導入行動物流系統時，常常先決定要使用哪一種硬體設備，然後再來開發應用程式，系統業者則建議物流廠商要避免此作法，由於硬體設備規格明確、容易評估，應該在最後環節時思考，理想導入程序應該是先找出需求、開發功能、評估硬體、最後則是針對使用者進行教育訓練，如此一來，才能選擇到兼顧穩定性與使用需求的智慧物流裝置。

尋找最佳運作機制

此外，資訊傳輸模式也是重要的考量，智慧化物流設備的終端裝置用途在於蒐集、取得資訊，這些外部訊息是否需要即時傳輸回企業內部？答案見人見智，即時傳輸訊息的好處在於讓服務多元化，例如快遞業可以提供客戶電子簽收功能，但多元化背後代表的是成本增加。

**刊頭圖（source：warehouse-management-system-wms）

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2020 年第 65 期12月號】

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