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疫情改變物流業面貌 啟動智慧化方能因應新變局

聯合新聞網 / 智動化
圖1 : 全球產業鏈重組，對物流業影響至深，智慧化將是企業面對新變局的必要策略。（source：Medium）
圖1 : 全球產業鏈重組，對物流業影響至深，智慧化將是企業面對新變局的必要策略。（source：Medium）

【作者： 王明德】

美中貿易戰與COVID-19疫情重擊人類社會，更讓產業鏈直接斷鏈。未來全球供應鏈會由長鏈轉為短鏈，物流業者應盡速啟動智慧布局，以掌握後疫情時代商機。

2018年美中貿易開打，針對中國製造的商品課以重額關稅，各大廠商紛紛從中國撤廠，往外建構生產基地，造成全球產業鏈重組。2020年COVID-19疫情重擊人類社會，更讓產業鏈直接斷鏈。多數專家預言，中美貿易戰與疫情將對全球帶來永久性影響，未來的產業將出現各種新常態，例如透過遠端技術維持企業運作、零接觸經濟將開始普及，在這其中，物流業受到的影響將會最大。

觀察目前狀態，歐美國家入秋後疫情再起，西歐多國再次封城，多數產業人士對明年的發展仍持保留態度，在此態勢下，全球供應鏈從長鏈變成短鏈，廠商要求在地供貨，而且為了因應市場變局，廠商會提升高現金持有量、降低囤貨風險，因此下訂頻率會增加，但訂貨數量會減少，藉此強化企業的營運彈性，此一作法也會對物流業帶來影響。

為了滿足上述需求，物流業者必須一改之前的運作思維，並透過各種智慧化技術強化營運效能。例如透過AI演算法，找出客戶的訂貨頻率與數量，藉此管理倉儲架位，或是導入車隊管理機制，精準調度派送車輛，這些做法都可讓企業的資源使用率更佳，以因應隨之而來的產業變局。

新舊技術搭配 智慧效益更全面

在所有先進技術中，業者認為RFID系統是物流倉儲產業啟動智慧化的第一步。RFID應用於倉庫端的進貨與庫存管理，的確能為企業帶來四點效益，包括：

一、更有效地進行貨物識別、庫存資料搜集、分類和追蹤等作業；

二、確時記錄棧板、物流箱、堆高機、卡車、設備和工時的資料；

三、在條碼無法工作的惡劣環境下進行資料搜集；

四、可以整合智慧貨架、自動分流機、撿貨設備等，提高出貨效率。

至於庫存管理的重點工作也有四項，包括盤點庫存、儲位管理、進出貨管理及先進先出，無論哪一種都必須建構在正確識別商品身份的前提下，如此才能達到提高進貨驗收的效率及正確性，以及庫存商品可視化的目標。除了置放在倉庫裡的商品，流通在外的商品管理也很重要，近年來手持式設備已成倉儲物流的基本配備，可以發揮行動業務巡補貨的功效。

透過手持式終端設備讀取商品的條碼或RFID標籤，經由行動通訊網路將資訊即時上傳至後台系統，達到庫存最小化、商品周轉率最大化的目標，倘若庫存資料沒有即時更新的必要性，企業可以要求物流人員在結束外勤工作後，返回公司藉由有線網路上傳至系統中，節省資料傳輸的成本。

目前用來進行商品身份識別的工具有一維條碼、二維條碼及RFID三種，不過這三種技術並非相互排斥，在倉儲物流中可以搭配使用，例如現在就有廠商為了避免讀取不到RFID標籤，在標籤上另行印製條碼作為備援。

在應用面，RFID系統的價格仍遠高於早已普及的一、二維條碼，因此現階段RFID在庫存管理上的應用以高單價商品居多，如蝴蝶蘭、高級茶葉等，至於低單價商品，責採用整批管理的模式，也就是將RFID標籤貼附在棧板或是外箱上，以箱∕盒為管理單位，而不是進行單品管理。

智慧化倉儲系統 強化管理效能

圖2 : 物流業者必須一改之前的運作思維，並透過各種智慧化技術強化營運效能。（source：GEP）
圖2 : 物流業者必須一改之前的運作思維，並透過各種智慧化技術強化營運效能。（source：GEP）

以農業應用為例，現在台灣就有農場以應用整批管理的概念，導入RFID系統管理農產品。將RFID讀取器內建於電子磅秤，並把RFID標籤附掛於盛裝農產品的塑膠籃上，當塑膠籃放上電子磅秤後，RFID讀取器會自動讀取RFID標籤的資料，再將每箱貨品的重量、種類、倉庫儲位及農民姓名等資料自動配對寫入倉儲管理系統，節省重覆過磅及記錄的時間與人力。

從商品類型來看，庫存商品可分成以下四種：零組件、半成品、成品與售後維修品，目前談到的RFID應用多以成品倉庫存管理為主，除了成品管理外，製造過程中的儲位管理，亦即原料倉與半成品倉的庫存管理也相當重要。

成品倉的庫存管理著重在數量盤點，但原料倉或半成品倉的庫存管理則以定位、狀態為主，也就是該原料或半成品目前擺放的位置，或是處於第幾道製程，這對晶圓等單價昂貴的原料來說尤為重要。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2020 年第 65 期 12 月號】

2020.12月(第65期)工業機器人：無中生智
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