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工業用機器人2020市場現況與發展趨勢

聯合新聞網 / 智動化
圖1 : 2035年產業用機器人日本市場規模預測?（source: 經產省；智動化整理）
圖1 : 2035年產業用機器人日本市場規模預測?（source: 經產省；智動化整理）

【作者： 盧傑瑞】

隨著勞動人口的減少，以及中國和東南亞等新興國家勞動力成本的上升，相當多的生產線上，已經愈來愈依賴工業機器人來進行加工或組裝的製程。因此，工業機器人的市場應用不僅愈來愈廣泛，從2014年開始，每年都還以兩位數的速度增長。

根據2017年的市場預測，2035年日本機器人市場規模預計將大幅度成長到10萬億日元，這種的成長趨勢不僅僅是日本，在其他國家也上都是一樣。其中，工業機器人的成長速度更令人期待，因為隨著日本和歐洲勞動人口的減少，以及中國和東南亞等新興國家勞動力成本的上升，迫切需要使製造過程自動化，並且可以發現相當多的生產線上，已經愈來愈依賴工業機器人來進行加工或組裝的製程。

除了工業機器人之外，該預測還包括醫療，護理、福利，清潔等領域，但製造業中的工業機器人所佔的比例還是最高的，其背後是由於出生率，和人口老齡化而導致的工人數量減少的問題。因此，工業機器人的市場應用不僅愈來愈廣泛，從2014年開始，每年都還以兩位數的速度增長，並且未來的市場有望繼續擴大(圖1)。

不過這樣的期待，從2018年卻發生了轉折，出現相當大的變化，根據Global Information的Interact Analysis最新的2020年市場報告，雖然自2018年中期以來，全球工業機器人市場持續負增長，到2019年底有復甦的跡象。但是到2020年，由於COVID 19所帶來的衝擊，預計銷售量又將下降3.6%(圖2)。

圖2 : 產業用機器人市場期待從2018年發生了轉折，出現相當大的變化?( source:Global Information；智動化整理)
圖2 : 產業用機器人市場期待從2018年發生了轉折，出現相當大的變化?( source:Global Information；智動化整理)

歐洲和美國大幅度下滑，亞洲表現出乎意料的好

從產業的角度來觀察，工業機器人的市場大多在汽車和電子設備（半導體等）領域中使用，除了這種趨勢在未來還將繼續之外，預計還將增加在食品和製藥等其他產業中的使用，相信在工業機器人市場中的比例會不斷提升。

雖然預估非製造環境（例如物流和服務行業）中的應用將受到更大的打擊，但非製造應用的輔助用機器人，在2020年保持銷售和出貨量兩位數的成長。

根據統計，在2019年約36萬台專業服務機器人的銷售規模中，用於物流的比例佔了49%；第二位是檢測應用的33%，第三位是軍事用途，其中一個比較有趣的數字是，雖然醫療用機器人的出貨數量僅佔2%，但由於其單價較高，產值的在整體規模的佔比卻高達30%。

因此輔助機器人這一方面的產品，恢復速度相信會非常快速。目前許多輔助機器人製造商，和應用大多都集中在亞洲，有望比其他市場的競爭對手更快地度過危機。

雖然工業機器人市場在增速上不及輔助機器人應用，但與2018-2019年相比，2020年工業機器人市場有望回暖，而2018-2019年增速放緩的部分原因是貿易戰和關稅問題（圖3）。工業機器人主要應用於汽車和電子行業，2018年這兩個產業合計占全球工業機器人需求的60%。

圖3 : 2016~2020年全球產業用機器人銷售數量統計?(source: Deloitte analysis；智動化整理)
圖3 : 2016~2020年全球產業用機器人銷售數量統計?(source: Deloitte analysis；智動化整理)

雖然到目前為止，對工業機器人的一些成長預測明顯高於目前的情況，但可以說，由於市場預期或對機器人將搶佔工作崗位的緊迫感，這些預測往往被高估了。

即使銷售基數增長放緩，但運行中的工業機器人數量仍在不斷增加。 根據預測，2021年全球工業機器人的運行數量將達到355萬台，比2016年的實際183萬台增長了近一倍。

半導體等高科技產業的自動化程度較高，受COVID 19災害造成的影響較小。許多業者可能會考慮重新調整供應鏈，讓關鍵零組件能夠在當地生產，同時也希望提高自動化水準。這些都可能有力地推動工業機器人的長期發展。

從區域上看，2020年第一季，工業用機器人業者在歐洲和美國市場的營收都呈現大幅度下滑，許多廠商的營收跌幅更在10%以上。由於當地生產受到停產的嚴重影響，這一趨勢將在第二季加重。

反觀亞洲方面，包括日本、中國和台灣在內的機器人業者在2020年的3月和4月表現出乎意料的好。這些亞洲機器人業者一直接獲新客戶的訂單，而歐洲和美國的供應商卻已經停止生產。不過，就整體而言，我們對2020年下半年的前景還是持謹慎態度，對整體成長期待並不樂觀。

5G和邊緣AI晶片的新技術，將提升其功能性及擴大市場規模

也許有人會認為，專業服務機器人的高成長率很突出，因為這個行業是新應用領域、初始市場規模相當小，但仔細分析和觀察，可以發現這並不是快速增長的唯一原因，而是基於5G和AI晶片這兩項技術進步對服務機器人的影響。

具體而言，5G網路技術帶來的無線網路連接的改善，以及邊緣人工智慧晶片價格的降低，和處理能力的提高，使機器人中的處理器能夠執行人工智慧任務，而不是透過遙遠的雲端處理，而延遲服務機器人的反應速度與應用能力。邊緣人工智慧晶片可以解決許多限制，來克服目前專業服務機器人在實用性能力的課題，並將其轉化為對用戶更有用、更有吸引力的功能。

這是因為，對於專業服務機器人來說，網路通訊一直是過去的主要門檻之一。在過去，可行動的專業服務機器人很難一直維持可靠的網路通訊。雖然有線通訊在訊號穩定度上面是相當可靠，但也卻限制了機器人的可移動性。如果重視可移動幸，而使用Wi-Fi和4G卻又帶來了各種挑戰，包括不穩定的熱點連接、成本、通訊延遲，以及同時連接設備數量的限制。

所以5G通訊技術的出現，可以完全解決上述的技術障礙，透過使用5G可以同時連接大量設備，且通訊延遲的機率相當低，此外，透過建設本地的5G網路，還可以免去向電信運營商支付月租費，從而降低成本。因此從機器人成為5G的殺手級應用的角度來看，5G有望為企業物聯網市場做出相當重大貢獻。

除了上述5G通訊之外，邊緣人工智慧晶片將在兩個方面使專業服務機器人受益：性能和功耗。

對於電池供電的移動機器人來說，高功耗會限制其運行時間。因此，透過採用專為人工智慧操作設計的晶片，除了可以降低功耗外，還可以減少機器人使用的晶片數量，使其在利用人工智慧功能的同時，可以工作更長時間，提高服務性。這是GPU等高耗電晶片上是不可能實現的。

對於工業機器人和專業服務機器人來說，透過5G和邊緣AI晶片的新技術，將會提升其功能性，以及擴大市場規模。甚至專業服務機器人的改進機會，有相當大的程度會比工業機器人大得多，這是因為工業機器人，一般都是通過有線方式連接工廠內部網路，基本上通訊品質就已經是相當高 並且通訊速度快且穩定，更沒有電池耗盡的風險。

此外，針對機器學習應用的AI晶片也有額外的空間，可以提供在現有的環境中進行更多的運算。所以與工業用機器人相比，專業服務機器人通過5G和邊緣人工智慧晶片的使用，可以進化出更廣泛和高階的能力，推動市場迅速擴大。

除了企業應用的工業和專業服務機器人外，消費機器人市場也在不斷發展，例如為吸塵、割草、洗窗等商業應用設計的家用機器人。根據統計，2019年全球是的銷售量為1760萬台（比2018年成長約44%），娛樂用機器人（主要是亞洲製造的玩具，大部分產品的功能與機構相當複雜）在2019年銷售了450萬台（成長幅度約10%）。雖然消費類機器人在數量上佔據了市場的大部分，但由於其價格低廉，在銷售額上只佔市場總量的1/7。儘管如此，重要的是要注意到5G和AI晶片對消費機器人的影響。

日本六家工業機器人業者共同成立協會，與業界分享研究結果

日本最近成立了一個包括由川崎重工、DENSO、FANUC、不二越、三菱電機、安川電機等6大工業用機器人業者所組成的技術研究協會，這個名為「工業機器人下一代基礎技術研究組織（ROBOCIP）」，每年將投入數億日元的來研究與開發工業機器人的基礎技術，理事長則是由FANUC機器人事業本部技監?原伸介擔任。

透過這個研究組織，會將日本產業中關於機器人的技術問題匯聚在一起，在透過整合產業界和學術界的知識來解決(圖四)?例如將參與公司的共同問題，外包給東京大學、東京工業大學和慶應義塾大學等研究人員，再把所獲得結果分享給這6家公司。藉此降低僅由單靠一家公司克服問題的高度風險，以及更快速的突破未開發領域的課題。

圖4 : 藉由工業機器人下一代基礎技術研究組織的成立，未來將會把日本產業中關於機器人的技術問題匯聚在一起，在透過整合產業界和學術界的知識來解決?(source：Newswitch；智動化整理)
圖4 : 藉由工業機器人下一代基礎技術研究組織的成立，未來將會把日本產業中關於機器人的技術問題匯聚在一起，在透過整合產業界和學術界的知識來解決?(source：Newswitch；智動化整理)

初期，研究領域將針對「機器人的控制與通用動作等相關研究」、「遠端控制技術研究」，以及「新型機器人材料和感測器應用技術開發」等三個領域，並且邀請與機器人領域關係不大的研究人員參與驗證和評估，以增強每個公司各自開發的基礎技術研究。

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2020 年第 65 期12 月號】

2020.12月(第65期)工業機器人：無中生智
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