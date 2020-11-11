打造工業4.0第一步應用 邊緣運算讓產線檢測更快準

[作者 王明德]

邊緣運算也就是IT產業過去常談的分散式運算架構，不同的是架構於物聯網系統中的邊緣運算模組，所需面對的應用環境更複雜，耗電、整合能力也要更佳，因此工業4.0所採用的邊緣運算雖也屬於分散運算，不過其難度更高。

邊緣運算也就是IT產業過去常談的分散式運算架構，不同的是架構於物聯網系統中的邊緣運算模組，所需面對的應用環境更複雜，耗電、整合能力也要更佳，因此工業4.0所採用的邊緣運算雖也屬於分散運算，不過其難度更高。

人工智慧（AI）被視為物聯網的最後一塊拼圖，在工業物聯網也是一樣，透過位於上層的AI平台，運算終端設備所傳回的數據，藉此制定製造現場的生產策略，成為業者打造新世代系統的重要方式。不過，此一架構近年來出現改變，由於製造系統對即時性的要求非常高，傳統AI的集中式運算是由底層將資料傳輸至上層運算，來回過久的訊息難為市場接受，在此態勢下，邊緣運算概念快速興起。

邊緣運算也就是IT產業過去常談的分散式運算架構，不同的是架構於物聯網系統中的邊緣運算模組，所需面對的應用環境更複雜，耗電、整合能力也要更佳，因此工業4.0所採用的邊緣運算雖然也屬於分散運算，不過其難度更高。

就發展現況來看，目前製造業的邊緣運算架構大多以產品檢測為主。檢測在製程中的作用是為產品品質把關，過去的檢測大致分為外觀與內在效能兩種，外觀檢測方式是採用機器視覺架構，做法是在產線上設置工業相機，快速拍攝產品外觀，並在產線系統中設計作動，將不良品從流水線上移除，內在效能檢測則必須針對欲測功能，在系統中整合不同設備，偵測產品的效能品質。

製造模式翻轉 產線檢測難度更高

過去消費性市場的產品生產型態是少樣多量，由於產品的樣式不多，加上大量且長時間生產，不但可以讓製造系統每一環節都針對單一產品調整，讓產能最大化，也可以讓品質穩定在一定的程度，在此狀況下，產品的質量俱佳。不過，近年來市場的消費者行為改變，多樣化成為市場的主流競爭模式，由於整體消費量不變，產品樣式一多，每一樣的單一需求量勢必就會減少，因此少量多樣化成為現在的製造模式。

過去的少樣多量可以將製程長期設定為單一生產模式，少量多樣則必須頻頻更動產線，這也讓製程中的檢測環節帶來挑戰，過去由於產量大，產線都以調製最佳化，因此良率也非常高，檢測作業只要在製程的最後一環檢測少樣種類的產品即可，無論是設備或人員，需要具備的技能種類都不多。現在的產品種類一多，非但良率提升困難，而且對設備與人員來說，要精確檢測眾多種類的產品，人員技能與設備功能都要同步提升。

對此狀況，近年來因應工業4.0興起的智慧化趨勢，不但可解決現在製造業者的問題，同時在AI技術的導入下，產線的效能將可進一步提升。

AI演算法優化檢測效益

目前會應用在產線上的AI演算法主要是機器學習（Machine Learning）與其分支出來的深度學習（Deep Learning），這機器學習演算法解決了製造系統過去需要長期訓練的問題，過去製造系統必須先在內部建立大量資料庫，讓前端的檢視設備可依資料庫的樣本判別產品良窳，不過一來要龐大樣本數建立有難度，二來新品不斷出現，產線工程師必須也必須不斷調整前端設備的識別設定，對整體產線來說，都不是最佳做法。

機器學習則是讓機器可以學習演進，根據一次又一次的設定，建立不良品的篩選邏輯，之後系統就會依此邏輯自我進化，之後有未曾出現的瑕疵，就會以過去建立的邏輯判斷是否為不良品，讓辨識能力持續接近最佳化。

機器學習演算法並非始於今日，在1950年代那一波AI熱潮中就被提出，不過當時硬體效能有限，因此並沒有能力被落實應用。後來半導體技術快速成長，摩爾定律不斷提升系統的運算能力，如今機器學習在IT系統上運作已不是問題，而產線檢測就是目前的應用環節之一。在具有機器學習演算法能力的生產系統中，只要建立少數樣本的資料庫，系統就會開始自主學習判別，將智慧製造願景落實在產品檢測端。

除了透過機器視覺判斷外觀，產品性能也是檢測的重要環節，尤其是電子產品。近年來電子產品開始走向多工，當功能越來越多，且內部元件都集中在小空間時，檢測的難度就不斷提升。過去電子產品只需偵測單一功能，因此檢測相對簡單，而現在要檢測多功能時，相關設備就必須更具彈性，以組成適合當下所用的架構。

觀察目前發展，要符合此一需求，模組化標準會是最佳答案，透過共通標準的不同功能模組化板卡，使用者可以本身需求組建出合適的檢測設備。

以手機的音訊測試為例，近年來智慧型手機已化身多媒體裝置，其音訊品質逐漸被要求，以往的按鍵式手機，其音訊測試多採用麥克風收音，不但速度慢，高品質的音源也無法掌握，現在採用模組化檢測設備，除了音訊外，其他影音功能也可一併量測。

另外，現在的智慧手機的耳麥不像以往將喇叭與麥克風分開設計，而是將之整合在耳機處，發聲部份是使用感測器，擷取人體腦殼內部的聲波回音，因此其產品必須同步量測聽與說兩端的音訊，對此系統整合商將人工耳與人工嘴設計在同一隔離箱中，產線測試者將產品置放於相中的治具，在20～30秒內即可完成測試，這種作法通常必須由系統整合商與工業電腦等硬體供應商合作，設計出系統的軟體，前者負責手機控制，後者則負責音頻測試。

此一作法也點出現在製程檢測的模組化趨勢，過去單機式量測儀器雖然效能遠較模組化量測儀器強大，不過其價格高、體積大、功能單一，因此並不適合用於生產線，現在的生產線空間漸小，對儀器設備的體積要求也隨之縮小，若單機式量測儀器要應用於生產線，會需要使用轉換器（Switch）轉換訊號，如此一來又會壓縮到生產線空間，另外模組化檢測這幾年技術有成，其效能已足敷現在生產線量測所用。

2020.11月(第64期)工具機的數位轉型

**刊頭圖（source：Network World.com）