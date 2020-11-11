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工具機從雲端共同提升韌性

聯合新聞網 / 智動化
圖1 : 智慧製造是目前全球帶動數位轉型升級，跨界整合的必要方式，與智慧機械密不可分。（source：工研院）
圖1 : 智慧製造是目前全球帶動數位轉型升級，跨界整合的必要方式，與智慧機械密不可分。（source：工研院）

[作者 陳念舜]

2020年迄今，原本年初已漸和緩的美中貿易戰又逢新冠肺炎疫情，導致全球烽煙四起，匯率波動火上添油，台灣工具機產業全年衰退幾已成定局。但對業者而言，如何能在目前越來越頻繁發生的不可測變數中，透過數位雙生技術洞見先知，以滿足客戶真實需求；打造「雲」和「地」端平台，藉數位轉型改善企業營運體質，才是真正長治久安的關鍵！

尤其到了今年美中貿易戰早已實質轉型成為新一代科技冷戰，對於工具機產業的終端用戶－汽車、3C電子、模具及自動化設備等產業而言，必須準備好兩套系統標準，重塑全球分工供應鏈體系；加上因為這波疫情封城鎖國後，造成跨國商務活動中止、上下游斷鏈風險，供需難以預測，從而驅動「韌性供應鏈（Supply Chain Resilience）」與企業數位轉型的發展需求，看似危機也是轉機，有心的業者便可趁此轉型、結盟或調整經營方針，提前在下一波景氣反轉做好準備。

智慧製造則是目前全球帶動數位轉型升級，跨界整合的必要方式，又與智慧機械密不可分。過去台灣工具機產業以出口導向為主，無論在精度、技術上都具有一定水準，惟後端客戶服務能力尚且不足，賺取的利潤約僅佔營收2~3%，經中間服務的龐大利潤都歸代理商／經銷商，又未必能忠實反映終端需求，這也是當前智慧機械發希望能夠補強之處，更突顯打造跨域平台、共通標準的重要性！

今後工具機將導入越來越多數位科技創造附加價值，成為日後業者增加市場競爭力的必要工具，進而掌握全球供應鏈數位轉型趨勢先機，運用新興數位科技與建構新型態產業生態體系，參與區域資源的協同和價值共創；甚至開始數位轉型，提供智慧供應鏈整合平台與服務的新商業模式，以創造高品質、高效率的供應鏈科技服務與解決方案，擴大價值服務布局。

另為突顯產品差異性，工具機也會越來越重視資訊服務內容，在基本功能上再融入資通訊（ICT）科技，以創造更高附加價值，例如運用感測器擷取零組件資訊後上傳控制器，以協助分析大數據模擬，實現可追溯性、預測性維護等創新科技應用。並隨著設備間溝通協同成為主流趨勢，工具機規格越來越標準化後，軟體與服務成為關鍵，工具機就不再只是傳統機械業，而屬於資訊服務業。

進而驅動中小企業文化質變，透過組織內部思維的調整與反思，調整產品結構，汰換沒有附加價值，以及市場已飽和的產品線；培育人才、重新佈局線上／線下市場通路及服務系統、展會，加強蒐集全球資訊等步驟，才能讓企業面對國際趨勢衝擊或遭遇重大變革等影響時，也能快速回復原本狀態，甚至發掘新契機。否則，即使勉強跟上工業4.0浪潮，將廠房內所有新舊工具機的數據都通過IoT連網，移轉到公司伺服器，還須真正用來支持營運、生產管理，才能為終端用戶創造最佳產品和服務。

台灣智造大聯盟成軍　驅動智慧製造與機械雙引擎

然而，由於台灣機械產業超過97%為中小企業，轉型所需的成本是一大負擔，機械公會、電電公會和4大法人：工研院、金屬中心、資策會、軟體協會、精機中心，以及系統整合、設備與製造業者等超過20個產學研單位，日前也攜手成立「台灣智慧製造大聯盟」，將匯集產、官、學、研龐大研發能量，協助台灣設備業與製造業進行數位轉型，預期將帶來3大效益：

1.瞄準新藍海，以智慧製造創造在雲端服務及遠距協同應用的新藍海、新趨勢與新商機；

2.利用台灣產業聚落綿密完整的發展優勢，從電子與半導體設備、工業控制器、智慧機器人等產業機械和自動化系統整合等領域切入，進行數位轉型；

3.借力強化法人技術軟硬整合與鏈結產學研角色，共創亞洲高階製造中心。

該聯盟除了提供智慧化解決方案外，還將以公版「智慧機械雲」為核心，鏈結大聯盟成員豐富資源，投入智慧機械雲測試、軟體開發及應用，提高產業國際競爭力。目前已有45個軟體上架測試，預計年底將增至98個；2021年開放所有先期測試終端客戶廠商加入試營運，統一地端標準，實現邊緣運算（Edge computing）；2022年完成金流後正式商轉，讓工具機廠商自行開發店中店，服務自家設備，客戶也能找到所需軟體。期盼在大聯盟努力下，協助設備業與製造業數位轉型，進而打造台灣成為「亞洲高階製造中心」。

圖2 : 未來與機械雲連網後的數位服務，將包含：維護、生產、製造、電子商務發展環境；建構雲服務規則架構、營運方案，打造智慧製造機邊作業系統和雲端連結（source：工研院）
圖2 : 未來與機械雲連網後的數位服務，將包含：維護、生產、製造、電子商務發展環境；建構雲服務規則架構、營運方案，打造智慧製造機邊作業系統和雲端連結（source：工研院）

可預見未來在聯盟推動數位轉型路途上，公版智慧機械雲將位居要角，以建立標準化地端軟硬體、應用服務開發工具以及營運平台，滿足製造業少量多樣、大量客製化等目標，就像智慧手機「APP Store」或「Google Play」一樣。在這標準化雲端商店中，軟體業者可以直接上架相關智慧化軟體；使用端廠商則能直接在智慧機械雲平台瀏覽軟體介紹，自行下載安裝、維護更新，解決過去設備聯網和雲平台品牌眾多且彼此不相容、軟體安裝複雜等問題，將大幅降低廠商轉型升級成本。

工研院智慧機械科技中心智慧製造技術組組長羅佐良進一步指出，近年來為配合機器公會推動中小企業數位轉型，該智慧雲端平台初期可結合智慧機械盒（SMB）連結各機械設備之後，集中各家加工知識、資源，可更快發揮效益。再通過機聯網提升機械附加功能，包含最佳化生產模式與降低物料損耗，善用生產數據和人工智慧（AI）技術，以最低成本提高品質、可靠度。

未來連網後的數位服務，將包含：維護、生產、製造、電子商務發展環境；利用聚落整合相關軟體市集，協助客戶創造客戶的價值；同時建構雲服務規則架構、營運方案，打造智慧製造機邊作業系統和雲端連結，確保與整體生態系有一致標準，無論是設備製造廠商、系統整合商（SI）或終端使用者都可從雲端取得解決方案，不必再自行多方尋求軟體開發商合作編程。

促使工廠和終端使用者都能透過標準化SMB，與機械雲雙向溝通、媒合訂單、產能，得以跨廠區透過公版ERP、PLM、APS串接供應鏈、製造及量測、設計等需求服務，確保交期精準。羅佐良說：「此有別於過去供應鏈，只有其中一家廠商成功數位轉型，可能搶走同業訂單。現在供應鏈一體轉型後，搶走的就是國外對手訂單。」

西門子數位雙生再進化　涵括軟硬體邁向先進製造

圖3 : 同時搭配Create My Virtual Machine軟體，融入實體控制器NC運算和運動控制功能、工具虛擬機台／切削程式，可讓工具機縮短內部電控人員開發時間。（source：Siemens）
圖3 : 同時搭配Create My Virtual Machine軟體，融入實體控制器NC運算和運動控制功能、工具虛擬機台／切削程式，可讓工具機縮短內部電控人員開發時間。（source：Siemens）

目前Create My Virtual Machine已有國內外工具機大廠開始置入自家虛擬五軸工具機，以模擬防碰撞與切削功能，成果十分貼近真實，包含表面切痕紋理和外觀輪廓都鉅細靡遺，等於可預知加工表面品質。程泰機械也藉此建立新款虛擬車銑複合加工機，融入西門子多年來在歐洲操作經驗、人機介面，已可用來虛擬加工口罩防偽鋼印花輪。

2020.11月(第64期)工具機的數位轉型
2020.11月(第64期)工具機的數位轉型

**刊頭照：（source：assets.new.siemens.com）

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2020 年第 64 期11 月號】

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