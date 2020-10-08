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數位化排程與管理成關鍵

聯合新聞網 / 智動化
圖3 : 亮宇企業採取專業製造汽機車、機械用油封自創品牌「LYO」和OEM雙軌策略並行，至今產品暢銷全球五大洲。（source:亮宇企業）
圖3 : 亮宇企業採取專業製造汽機車、機械用油封自創品牌「LYO」和OEM雙軌策略並行，至今產品暢銷全球五大洲。（source:亮宇企業）

[作者 陳念舜]

受到這波疫情加速推進產業數位化轉型潮流下，由於國際橡塑膠產業還有限塑、節能減碳議題推波助瀾下腳步甚快，如今還分別落實於現場製造（OT）與維運管理（IT）等智慧化元素，料將有效提升台灣以中小企業為主的產業鏈上下游供應商競爭力。

基於汽車與3C科技、醫療、包裝、建築等領域持續推陳出新需求，目前不僅在短時間內驅動全球橡塑膠製品產量大幅攀升，也衍生了未來該如何藉由限塑、循環經濟等政策工具，實現減碳節能的環保永續課題。不僅要求橡塑膠產品在開發過程即應納入綠色設計概念，並搭配最佳化的生產方式與流程，才能讓產品盡可能以最高價值、影響環境最低的形式保留於循環系統內，避免造成資源浪費，從而創造使用者與製造、環境三方互利局面。

圖1 : 目前不僅汽車與3C科技、醫療、包裝等領域持續推陳出新需求，驅動全球塑膠製品產量大幅攀升，也要求其必須在開發過程即納入綠色設計概念，並搭配最佳化生產流程。（source:亮宇企業）
圖1 : 目前不僅汽車與3C科技、醫療、包裝等領域持續推陳出新需求，驅動全球塑膠製品產量大幅攀升，也要求其必須在開發過程即納入綠色設計概念，並搭配最佳化生產流程。（source:亮宇企業）

尤其是在製造端，台灣橡塑膠製造產業之所以屢獲國際大廠青睞，便是足以滿足於客戶邁向工業4.0智慧製造時代，要求應具備多樣少量化的高彈性客製化製造實力，推出各式各樣綠色製程服務、整廠輸出Turnkey等解決方案。在協助客戶引進新興材料彈性生產同時，仍可兼顧產品高良率及生產效率；進而降低能源消耗與塑料浪費，兼顧永續循環目標，讓限塑不再是唯一的環保方式。

即使近年來分布於台灣台南、台中、新竹一帶，約300餘家橡塑膠製品及加工廠商多屬勞力密集型中小企業，卻受制於缺工與成本競爭力不足，不得不選擇外移到中國大陸、東南亞等地生產。留在台灣的協力廠商在相近地域競爭更形激烈，而有加快朝數位轉型必要，期望業界能藉此逐步整合，再經由產品分類、功能差異、品質提升及有效市場區隔，改善台灣塑橡膠產業生態。

工研院期許推進機械產品數位化　落實橡塑膠產業永續經營

工研院IEK進一步表示，隨著近年來工業4.0潮流帶動製造業需求大幅變革，現今橡塑膠製造業大廠更應該經過建立數位化企業與供應鏈，以強化客製化與個性化商品製造、服務能力；同時建立高度彈性化生產能力，才能有效縮短產品研發與製造周期，提高人員工作效率與價值；進而重建國家及區域性製造體系、持續在製造體系中落實節能減碳的永續經營目標。

圖2 : 現今橡塑膠製造業更該建立數位化企業與供應鏈，強化高度彈性化生產能力，才能有效縮短產品研發與製造周期，提高人員工作效率與價值。圖為現場各部門連結MES與ERP系統架構示意圖。（source:亮宇企業）
圖2 : 現今橡塑膠製造業更該建立數位化企業與供應鏈，強化高度彈性化生產能力，才能有效縮短產品研發與製造周期，提高人員工作效率與價值。圖為現場各部門連結MES與ERP系統架構示意圖。（source:亮宇企業）

期盼藉此推進機械產品智慧化發展的關鍵議題，可概分為：

1.數位化與連結，通過數位化感測與連結，達成設備、產線與工廠數位化，加入工業物聯網應用開發平台，導入數位3D模型/Digital Twins應用。

2.資料分析與加值應用，陸續達成關鍵資訊可視化、巨量資料分析之後，可透過人工智慧、深度學習來輔助決策，實現設計與控制最佳化、供應鏈智慧化。

3.OT與IT系統整合，待MES與ERP系統完成整合後，即可進行設備/資產運作管理，提高生產效能/彈性，進而實現資源使用最佳化，確保資訊/設備安全。

4.人機介面與人機協同，由於最佳智慧工廠並非無人工廠，還須以人為核心，導入智慧化人機介面，搭配協同機器人(Co-Robot)、AR/VR/MR等進行人機共工作業，與環境整合。

5.製造服務商業模式，最終基於服務的新獲利模式，打造經過資訊擷取、分析、加值來共同獲利的跨企業新商業模式及生態圈模式。

亮宇投入數位化　兼顧生產管理效率與品質

向來採取專業製造汽機車、機械用油封自創品牌「LYO」和OEM雙軌策略並行的亮宇企業，不僅產品至今暢銷全球五大洲，80%外銷歐美地區為主，未來還可望積極開發中東市場，以拓展國際市場佔有率。

因為對市場深入瞭解，亮宇企業除了對研發新品不遺餘力，也考量加碼投資自動化機械設備，打造企業積極邁向數位化關鍵策略的一環，既有助於提高生產效率，而成為台灣中小企業自動化成功範例；並陸續導入電腦輔助分析軟體，建立各種材質分析資料庫，確保即使面對國內外競爭對手，仍然可在品質及領先技術上，享有相當大優勢。

且由於體認到唯有經過嚴格的品檢管制，才能確保產品品質，提升競爭力，所以亮宇企業讓每位員工都實際參與品質改善工作，進而落實於平日工作習慣。陸續於1994年取得ISO 9002:1994、2000年轉版ISO 9001:2000認證，再利用ISO 9001國際品保制度，自研發、生產以至客戶服務都執行嚴格的稽核控管制度，不斷轉動PDCA（計劃，執行、檢討、改善行動）循環，以提升產品品質、提供必要服務來增加客戶滿意度；緊接著在2005年更導入與全面落實TS 16949作業要求而取得認證，順利於2009年成功取得轉版ISO/TS 16949:2009與ISO 9001:2009雙證書。

同時引進各式自動化設備及全系列精密檢驗儀器，將各種管理資訊結合品質保證體系，自研發設計、開發模具、原料採購管理、製程品質管制，到成品驗收、包裝、倉儲等，均落實於日常工作中以確保品質。

亮宇企業回顧該公司約5~6年前決定要開始投入數位化之旅緣由，主要可歸功於當時曾參與一場由工研院主辦的研討會上，聽取業界分享相關經驗後，才正式啟動數位轉型；並陸續派員前往裕隆集團三義廠、瑞士商在台灣發貨中心等地實際觀摩自動化，再落實導入自家公司生產流程，以取代傳統紙筆紀錄的缺點，盼最終達成無紙化目標。

其初始先選擇該公司最想達成智慧化的核心為自動化排程系統，得以經由電腦安排原物料、工件依序進廠和上線時間，確保在現今產業多樣少量生產型態下，仍可順暢生產；並防止靠傳統人力用紙筆輸入成千上百筆資料時不夠完整，或可能發生的失誤風險；從而導入數位看板，讓現場員工在適當時間上線。

接著自行開發ERP、MES等系統軟體，可支援管理該公司上中游20~30家原材料、加工等供應商安裝與排程應用；並分別加入QR-code、Bar code等標籤，以便符合亮宇企業數位化

標準交貨、驗收流程SOP，待物料、半成品進廠後與現場一貫化同步作業。

亮宇企業認為，至今推動數位化帶來的好處，是除了縮短產品出貨時間之外，已可在1~3天內完成從接單到出貨等完整流程；還能提升廠內工業、車用油封及物料出入庫效率，包含所有庫存備品、上架或出貨等即時資訊，皆可經由倉管部門電腦在現場人員領料同時更新、上傳。現在倉管人員只須按下搜尋鍵，就能一次完成搜尋產品及生產履歷，不必再像傳統手寫輸入後，還要一筆筆耗時翻找。

圖4 : 亮宇企業認為推動數位化帶來的好處，是除了縮短產品出貨時間之外，還能提升廠內工業、車用油封及物料出入庫效率。圖為現場包裝組輸入頁面為例。（source:亮宇企業）
圖4 : 亮宇企業認為推動數位化帶來的好處，是除了縮短產品出貨時間之外，還能提升廠內工業、車用油封及物料出入庫效率。圖為現場包裝組輸入頁面為例。（source:亮宇企業）

**刊頭圖（soruce:leveragebusinessone.com.au）

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2020 年第 63 期10 月號】

2020.10月(第63期)AI機器視覺
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