以科技力量提升效率 巡檢工作走向智慧化

【作者： 王明德】

巡檢是大型廠房與賣場維持安全的重要一環，過去的巡檢方式主要是透過人力，今年初開始的COVID-19疫情，則讓遠端監控成為產業焦點，各類型企業紛紛導入採用，多數業者認為，在疫情結束後，此技術的應用將成為產業新常態，巡檢就會是其中之一。

從技術應用來看，人力仍是此工作的重要倚賴，而透過智慧化機制確保人力巡檢的落實，會是目前的最佳作法，除了人力之外，現在也有廠商推出巡檢服務機器人，藉此精簡巡檢工作的人力成本。

龐大營運面積 管理備受考驗

無論是大型廠房或賣場，龐大營業面積與相對應的管理人力，讓物業管理效率提升成為此一場域的首要經營重點目標，以往物業管理的作法主要是透過紙本作業進行，例如管理人員巡視賣場時，發現有一節電線外露，就在紀錄單上註記，巡視完畢後回辦公室將紀錄單往上呈，通知負責人員前往修復，之後當管理人員巡視時，若該處問題已解決，再於紀錄單上註銷該事項。

這種作業模式拉長了整個物業管理的作業時間，紙本作業的資料彙整、跨部門的訊息傳遞與回報，常常使得一個小問題從發現到解決再到註銷，需要長達數周的時間。

要提升整體的流程效率，就可導入新科技解決問題。近期就有業者以Beacon與手持式裝置打造「智慧化物業管理平台」，其運作方式是管理人員攜帶手持式裝置到各巡檢點巡視。

圖1 : 手持式裝置可讓巡檢數據數位化，以利於後續智慧化系統的應用。（source：Konecranes）

當靠近Beacon時（依不同管理人員設定不同距離），手持式裝置程式畫面上所設計的巡檢點會自動變色，標記該處已經檢查過，若巡檢點有須改進事項，例如設備故障、地板髒污，管理人員也可在手持式裝置上直接點選缺失事項。

由於Beacon與廠房的Wi-Fi AP連結，因此手持式裝置可即時將缺失上傳，通知相關部門人員前往檢修。另外，此系統也作為部門的即時疏失檢查，例如廠房或賣場櫃台人員未配戴識別證，管理者可當場紀錄並請該人員簽名，確認疏失事項。

「智慧化物業管理平台」讓物業管理效率大幅提升，縮短以往需要長時間來回的作業，較為簡單的維修也可在短期內處理完成，歸納此一平台功能，包括前端管理部門的巡檢、後端維修部門的缺失改善。

此一系統最大的特色，是讓夢時代的巡檢管理、設備維護部門納入同一軟體平台，在同一平台上，與自己部門相關的訊息可快速流通，即時掌握所有狀況，同時所有的紀錄都會註記時間與處理過程，各單位人員可輕易了解各事項的目前所有處理狀況，同時操作介面設計也特意簡化過，縮短人員的學習曲線，讓整體系統的上線速度更快。

在硬體建置方面，則可採用Beacon之類的室內定位技術，主要考量在於其成熟技術所帶來的高可用性、性價比與相容性。現在多數廠房或賣場內的Wi-Fi AP，要與Beacon整合並非難事，再者Baecon在全球已有廣泛應用，這些成功案例，將可縮短整體架構的上線時間，快速完成佈建。

另外，Beacon上線後的穩定運作也是關鍵，除了硬體產品的品質穩定外，現在Beacon的軟體管理系統也相當完善，此類系統會自動偵測網內所有Beacon的運作狀態，當某點故障時，系統會主動提醒管理者，透過此系統輕鬆掌握全貌。

過去Beacon多應用於前端的商品消費行銷，後端管理層面則較少見到，不過由於後端管理的目標明確、使用者的學習管控有一定的強制性，因此導入後的效益會更快浮現。

不過，雖然「智慧化物業管理平台」的成效明顯，但對多數業者來說，這類系統改變了原有的流程，因此仍須循序漸進，上線初期可讓新系統平台與原有的紙本作業並行，未來再逐步擴大使用，一步步提升物業管理與設備維護的工作效率。

結合視覺與移動技術 巡檢機器人應用潛力雄厚

結合移動載具技術和智慧判別系統的機器人，也是巡檢智慧化的必然趨勢，具備視覺AI能力的巡檢機器人，可追蹤、記錄、警示、管理工廠安全事項，為現場操作人員生命安全把關。

缺工、工資高漲、勞工安全一直是各產業近年關注的議題，而無人工廠已成為科技廠的發展趨勢，因此現已有廠商推出巡檢機器人滿足此需求，其核心技術為自主開發的室內定位，讓機器人在工廠內可自行規劃行走路徑，不如以往只能侷限在特定的範圍運作。

此類機器人藉此能針對特定場域進行巡邏，並透過攝影鏡頭傳送至智慧影像辨識系統，一旦系統發現異常，可立刻通報相關人員，即時監控工廠安全，過去這類機器人商品化的主要挑戰，包括大面積建圖準確度失真和環境變動後的定位失敗，經過精進改良已能克服。

2020.9月(第62期)馬達與減速機預診最佳化

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**刊頭圖（source：Manufacturing.net）