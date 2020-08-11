塑膠成型機導入智慧元素 著重跨域橫向整合能力

[作者 陳念舜]

雖然今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情干擾，導致每兩年一度舉行的「台北國際塑橡膠工業大展（Taipei PLAS）」也無法如期舉行，讓世界各地參/觀展廠商親身體驗產業第一手市場與技術資訊。但由於塑膠成型機械推動數位化轉型甚早，並納入製造與服務等智慧化元素，遭遇這波跨國商務活動中斷影響較小，甚至可掌握部份「零接觸」商機。

因為今（2020）年遭遇疫情蔓延全球仍未平息，跨國商務、會展活動紛紛中斷，每兩年一度由外貿協會與機械公會共同主辦的「台北國際塑橡膠工業展（TaipeiPLAS）」與「台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）」也無法如期舉行，但台灣塑橡膠產業實力猶在，除了利用貿協數位行銷工具，推出整合式線上數位加值服務，力拼全球商機不中斷。同時順應全球循環經濟、永續發展的理念結合智慧製造，鼓勵業者發表高效、低汙染的智慧機械，以及最新研發的製程技術，達到少廢料、低耗能，提高製造效率和再生原料品質為訴求，在塑膠製造及環境永續發展中取得平衡，創造嶄新商機。

根據機械公會（TAMI）公布的塑橡膠機械產銷資料顯示，隨著近年來該產外銷比重逐年成長至80%以上，2018年台灣已位居第六大出口國，僅次於合計出口金額占全球65%左右的世界前五大國：德國、中國大陸、日本、義大利、美國。且因應3C產業蓬勃發展，導致市場對於導入高科技用精密、自動化機械設備需求快速增加，高階產品仍仰賴進口；對傳統設備需求則逐年減少，台灣塑橡膠加工產業確有加快數位轉型必要！

圖1 : 因應3C產業蓬勃發展，導致市場對於導入高科技用精密、自動化機械設備需求快速增加，塑橡膠加工產業確有加速數位轉型必要（攝影:陳念舜）

內外競爭加劇 促台灣廠商加速轉型

機械公會進一步指出，現今全球塑橡膠機械生產與出口大國仍以歐盟與亞洲最具代表性，尤其是德國約占全球塑橡膠機械貿易值30%左右，近3年來總體產業成長2.6%、產值超過118億歐元；日本是亞洲大國代表，但近年來遭遇台灣、南韓、大陸等地企業急起直追，日本廠商也在國際市場競爭倍感壓力。隨著近年來亞洲地區需求快速成長，當有利於兩岸塑橡膠機械產業長遠發展。

其中由於全電動式射出成型機具備良好環保性能的潔淨、無油污染、低噪音與振動，加上高射出速度300mm/sec～1,000mm/sec、低成形週期優勢；以及低射出功率，節省電力、冷卻水、運轉費用、易維修等綜合性效益，已成為3C、醫療器材、精密機械等高附加價值產業優先考慮的機種。

目前台灣進口射出成型機來自於日本約占67.5%、大陸20.3%、奧地利3.5%，依日本塑膠機械工業會統計當地生產的射出成型機80%以上，皆屬全電動式機種；並預測10年後將囊括日本、歐洲與北美1,600噸以下機種的70%以上，值得台灣廠商深思與開發符合未來市場需求的新一代機種。

另為因應現今勞動力短缺與人工成本快速上升等趨勢，加工業者對於採購自動化塑橡膠機械的意願和需求也會快速上升，未來生產線勢必面臨單一員工照顧多部自動化機械的時代；以及隨著工業4.0智慧機械加入，少量多樣與高附加價值產品的大批量客製化需求，亦將會快速增加！

終端需求丕變 設備聯手客戶循環經濟

此外，當近年來全球塑膠製品的產量受汽車與3C科技、醫療、包裝、建築等領域需求的驅動而持續攀升，也衍生了限塑議題。使得「循環經濟」成為全球塑橡膠產業發展的關鍵字，開始轉向回收再利用、研發替代新材料等面向，將為整體產業鏈注入新挑戰與機會。

包含積極打造塑膠回收與再生供應鏈，提高塑膠廢棄物回收與再生率；重新設計具有再生循環價值的新材料，從塑膠產品開發過程，即應導入綠色設計概念，選用生質材料、生物可分解等友善環境的材料。同時搭配最佳化與節能的生產方式及流程，須能快速因應創新材料的新生產需求，將製造過程的耗能與耗材降到最低。讓產品盡可能以最高價值、最低環境影響的方式保留於循環系統中，不造成資源浪費，進而創造製造端、使用者及環境三方的互利，機械設備升級乃成為這波轉型浪潮的關鍵舵手。

台灣塑橡膠產業因為具備高度彈性、客製化的智慧製造技術實力，又融入本地機械與資訊的軟硬整合競爭實力、累積逾70年的塑橡膠產業Domain knowledge，已打造不同領域代表性的智慧塑橡膠製造設備及解決方案。

例如透過強大的整線能力，將多步驟生產機台整合為單一產線，專為特殊成型需求而打造的「one for all」一機多用解決方案，消弭單機對應單一生產產品線的限制、開發綠色永續材料生產（bio PET、PLA、PP等）等綠色加工技術；同時提供整廠輸出的綠色製程服務方案，協助客戶仍具備高良率及生產效率，更減少能源及塑料浪費，達到兼顧永續循環的智慧化生產。且台灣設備廠也持續打造全電式射出成型機，攜手全球客戶創造競爭力，讓限塑不再是唯一的環保途徑。

工研院產業科技國際策略發展所也指出，因應最近10年來氣候變遷、國家政策、科技進展、消費需求，造成製造人力、產業生態破碎化等全球大趨勢，引發製造業需求變革。現代企業受到需求驅動，開始藉著建立數位化企業與供應鏈，提升客製化與個性化商品製造能力；同時建立具獲利能力的高度彈性化生產能力，才能有效縮短產品研發與製造周期，提高人員工作效率與價值；進而重建國家及區域性製造體系、持續在製造體系中進行節能減碳。

圖2 : 隨著工業4.0潮流，國內外塑橡膠機械大廠也陸續導入新世代機械設備，以強化智慧服務、智慧機械、智慧生產等製造業能力。（source:工研院產業科技國際策略發展所）

在上屆Taipei PLAS期間，已可見到隨著工業4.0潮流，國內外塑橡膠機械大廠也陸續導入新世代機械設備，以強化智慧服務、智慧機械、智慧生產等製造業能力。其與傳統自動化最大不同，在於面對更多變與未知環境，係以系統架構使用感測器感知周遭環境，並透過各類資料分析與控制模型、物聯網、機器人等軟硬體關鍵技術，自動調整機械在不同製造領域應用的反應活動，來完成特定任務。並藉此推進機械產品智慧化發展的關鍵議題，約可概分為：

1. 數位化與連結，通過數位化感測與連結，達成設備、產線與工廠數位化，加入工業物聯網應用開發平台，導入數位3D模型→Digital Twins應用。

2. 資料分析與加值應用，陸續達成關鍵資訊可視化，巨量資料分析之後，可透過人工智慧、深度學習來輔助預測與自適應決策，以實現設計與控制最佳化、水平供應鏈智慧化。

3. OT與IT系統整合，待MES與ERP系統完成整合後，即可進行設備及資產運作管理，提高生產效能、彈性，進而實現資源使用最佳化，確保資訊與設備安全。

4. 人機介面與人機協同，強調最佳智慧工廠絕非無人工廠，還須以人為核心，搭配協同機器人(Co-Robot)、AR/VR/MR等人機共工，與環境整合，提高人均產值。

5. 製造服務商業模式，最終基於服務的新獲利模式，，改變台灣在全球供應鏈地位；進而與國際大廠發展智慧製造夥伴關係。

歐日系大廠製造服務 滿足個人化與大批量客製化需求

舉例來說，Krauss Maffei曾提出「Plastics 4.0」解決方案，即透過導入機台間通訊標準來獲得更佳生產力與能源使用效率，進行整合式生產；再利用具備自我感知及調適能力的智慧化機械，以獲得穩定的生產品質；交互式服務，減少停機時間，並提供預測維護服務。

日本Fanuc公司則以機器人模型自動化生產系統，展示其在智慧生產領域的解決方案，一旦從手機接獲客戶訂單後，智慧產線就會依據需要生產的機器人模型，製作生產排程。包含自動化生產系統，使用Fanuc塑膠射出成型機、工業機器人及自動倉儲設備，可執行零件加工、模型組裝、成品檢驗、成品入庫等生產程序；透過訂單與製造資訊管理系統，讓自動化產線擁有追蹤訂單資訊、製程參數紀錄，與追溯、品檢資訊可視化等功能。

同時利用人工智慧（AI），協助機械產品智慧化。2018年Fanuc便與Hitachi、Preferred Networks(PFN)3家公司合資成立「Intelligent Edge System」公司，開發出使用人工智慧（AI）技術的智慧邊緣（Edge）運算系統AI Backflow Monitor。

藉此不必再經終端感測元件蒐集巨量資訊後上傳雲端，恐造成不必要的延遲或塞車，而可改由分散式邊緣運算更即時、快速處理，協助Fanuc的ROBOSHOT、α-SiA系列電動塑膠射出成型機實現預防維護，不必像傳統塑膠射出成型機進行健康狀態檢測，須要靠操作者自行依據預設作動次數、時數，或能顯示樹脂回流狀況的機台運作波形變化，以評估止回閥的磨損狀況。

圖3 : 現在Fanuc能經過建構於邊緣運算系統中的深度學習技術自動建立演算法、模型來分析波形，決定更換閥門的最佳時機，不僅延長使用壽命，也降低更換成本。（source:工研院產業科技國際策略發展所）

現在改由建構於邊緣運算系統中的深度學習技術（Deep learning），自動建立演算法、模型來分析波形，並將磨損量數位化之後，再依實際狀況評估和預測機台中的易損件，如止回閥的磨損狀態等，決定更換閥門的最佳時機；以便於故障前自動通知操作員，不僅延長設備使用壽命，也降低更換成本。

ARBURG數位轉型解決方案 兼顧個人化與大量客製化生產

值得留意的是，全球塑橡膠機械產銷大國─德國的最新發展情勢，除了維持向來以高價機種在出口市場表現強勁，當地約有220家製造廠且多為百年大廠，但在民間減塑的聲浪下，包裝消費品容器塑料用機械與車用零部件銷售已受到負面影響，射出成型、中空與熱壓成型項目首當其衝，甚至讓德國塑橡膠機製造業的10年榮景可能生變。因此促進塑橡膠產業轉型，必須加速邁向環保與客製化，進而優化機器製程，新型塑橡膠機械在設計上均以採用可追求無廢料產生，或是在製程中立即回收的新科技應用。

德國塑膠射出成型機大廠阿博格公司（ARBURG）智慧化生產單元，繼推出結合QR Code、近距離無線通訊（NFC）晶片及3D列印設備的塑膠產品自動化生產單元之後，得以滿足個人化與大量客製化生產需求。即使今年受到疫情衝擊，無法再度參展，卻因為早在2019年布局該公司數位化模組解決方案，已建立全新入口網站「arburg X world」，影響相對輕微。

一開始從4個免費App起步：「機器中心」實現生產透明化、降低組織成本，並允許客戶訪問中央備件目錄；「服務中心」允許客戶隨時啟動服務工單，包含尚未處理的工單、當前處理進度和計畫的工程師分派情況都一目瞭然；在「商城」可線上訂購已歸類於「機器中心」設備的的備份零件，隨時隨地都可方便訂購。還能透過「日曆」，清楚看到待處理的保養事項和其他工作安排。

此外，數位化解決方案的一大關鍵，就是通過OPC-UA介面將塑膠射出機及周邊整體環境聯網，還能用於線上連結上層系統，通過IIoT提供所需製程資訊，為執行包含：遠端服務（ARS）、用於蒐集和提供製程資訊的交鑰匙（Turnkey）控制模組（ATCM）、中央管理系統（ALS）等不同數位服務，提高了靈活度。

德商阿博格機械公司台灣分公司總經理黃良?進一步指出，該公司原本要於今年Taipei PLAS大舉展示雲端服務成果，可針對自家設備、零組件、用料管理，並提供預診服務，縮短客戶2~3天備料時間，可惜因為疫情而無法如願。但他也坦言，相較於德國市場大幅衰退，許多大廠客戶的投資停滯、轉型或迷失方向，台灣業務在這段期間受影響相對輕微。

主因除了ARBURG早已轉型線上數位服務，現在只要客戶願意登錄帳號，就能看到尚未交機數量、到貨時間、機器型號、狀態等資訊。加入「arburg X world」之後，現在每部機器出廠前都會配備網路端點，只要客戶願意加價選購服務，即可開啟連結，讓德國總部專家可直接在線上排除故障。「即使在疫情期間人員管制，也能藉此提供遠端、虛擬服務、維修，或通知即時更換零組件、直接購買，ARBURG也能相對精簡人事成本。」

且因為宅經濟起飛，帶動運動器材領域成長，一舉超越傳統汽車零配件，僅次於3C、醫療領域。黃良?指出，ARBURG以生產650 tons以下的中小型射出機，早期以加工汽車內飾件市場為主，而不像其他生產大噸數鎖模力的設備同業從汽車製造起家，再逐步下放小噸數市場布局。所以可依客戶加工件厚薄、環境、模具等不同要求，提供各種油壓/油電混合/全電式動力射出機。

否則，許多客戶往往只看售價，卻忽略後續設計、服務的重要性。有些模具或無塵室仍須透過數位介面控制油路，以免像全電式機種完全無從掌控；即使採行油電混合動力，也應外接泵、油路，而被視為設計不足，難以經過介面整合、控制，以精準記錄其出力強度、頻率等參數，確保每次生產的品質一致。

面對國際節能減碳趨勢，

2020.8月(第61期)工業4.0新布局

**刊頭圖：（source:s3-prod.plasticsnews.com）