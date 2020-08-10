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疫情中作好數位準備 以新科技面對產業變局

聯合新聞網 / 智動化
圖2 : 在逆全球化趨勢下，遠距會議已成為製造業的必要溝通平台。（source：Tangram Interiors）
圖2 : 在逆全球化趨勢下，遠距會議已成為製造業的必要溝通平台。（source：Tangram Interiors）

[作者 王明德]

相較於其他國家，疫情對台灣的影響較輕，多數製造業者已開始著手導入新技術、起動數位轉型，現在仍持觀望態度的業者，可開始評估企業內外的資源，盡速開始智慧化布局，以迎接疫情結束後的龐大商機。

COVID-19成為製造業近年來最大的噩夢，2020年1月23日中國武漢封城，疫情迅速蔓延到全球各國，先是日、韓兩國開始出現病例，後來歐洲、美國也相繼淪陷。這場災難不僅影響社會活動，多數國家的製造業也受到衝擊，即便率先傳出疫情的中國已在5月復工，但需求端的歐美市場成為重災區，而且從目前的狀況來看，疫情非但沒有減緩，反而在6月中掀起另一波高峰，在供需兩端接連受害的情況下，多數業者認為2020整年經濟已經難以回復，部分業者甚至將反轉期拉長到2021年下半年。即便面對如此巨大的災難下，製造業仍須追求企業永續，多數業者開始變更策略，以全新的營運思維與技術面對產業變局。

遠距設備監控逆勢成長

這波疫情雖然讓絕大多數產業陷入嚴苛挑戰，但也有少數產業逆勢崛起，遠距技術就是其一。遠距系統導入產業已久，遠距醫療、遠距會議、遠距教學、設備遠距監控都是其一，無論是技術或應用都相當成熟，不過對於多數使用者來說，不管是遠距醫療或遠距會議都並非習慣的模式，直接面對面的交談、接觸仍然是溝通的首選，因此即便功能再強、畫面語音再清晰，市場還是無法有效推動，一直到這波疫情來襲才出現驚人的成長。

遠距技術在製造業的最大應用是設備監控。過去製造系統的設備多採用人為管理，在廠內的機台設備，由現場人員在作業時順道監控運轉狀態，廠外的設備就需要派遣專職人員，到設置地點巡查。從管理層面來看，這種管理模式容易因人員怠惰、數據抄寫錯誤等缺失，導致管理效能不彰，不過由於此方式已行之多年，一旦變動，牽涉的範圍會相當大，再加上這些缺失並非當務之急，因此多數業者都認為一動不如一靜，暫且先抱持觀望態度。

圖1 : 遠距機台監控可減少人員管理弊病，讓設備管理更精準有效率。（source：Siemens）
圖1 : 遠距機台監控可減少人員管理弊病，讓設備管理更精準有效率。（source：Siemens）

不過，此一心態在疫情來襲時出現轉變。今年初開始有工廠產線因為疫情停擺，遠端設備因工作人員無法開工，導致無人監控維護，業主擔心復工後設備故障，進而影響產能，因此開始長時導入遠端監控機制，就有自動化系統業者指出，近半年來市場對工業雲的詢問度激增，需求明顯增加。

從智慧製造的導入階段來看，遠端監控是智慧化的第一步，當企業開始擷取設備數據，並使用雲端平台管理資訊後，就有機會跨入下一階段進程，嘗試利用AI分析數據、優化製程，最後則可藉此制定出最佳化營運策略，並延伸出更多元的商機。

創造全新營運模式

除了設備監控外，遠距技術在製造業的另一項應用在會議部分。這波疫情讓全球供應鏈出現斷鏈，未來的生產模式將從現在的集中轉變為分散，貼近需求地設廠將成為製造業主流。如果依照過去的人員親為方式，散置在各地的大量廠房，會帶來龐大的溝通成本，因此遠距會議將成為必須。

遠距技術除了溝通雙方訊息外，也可應用於研發端，服務型機器人新創公司睿智通，就透過遠端方式，讓身處歐美的工作人員充分使用位於台北內湖的實驗場域。睿智通在美國與歐洲都有分公司，再加上台灣總公司，企業內共有三個時區的辦公室，由於服務型機器人需要有實際的試驗場域，但受限於資源，不可能每個據點都設置，因此睿智通透過遠端技術，讓各國研發人員可從所在地為內湖的機器人輸入程式，並從攝影畫面觀察機器人的動作。

由於台灣、美國、歐洲三地的時區正巧交替，各時區的工作時間可以完整分配在一天24小時中，這讓睿智通的試驗場域得以被充分使用，同時透過遠距技術的跨地域特色，該公司各據點之間的訊息溝通也更緊密。

服務機器人應用多元

再談到睿智通的機器人研發。事實上，服務型機器人也會成為製造業對抗疫情的重要設備。現在服務型機器人的最大應用是在醫療體系中，現在部分國家的醫護機構使用機器人為隔離者送餐，此一作為讓過去未曾接觸過機器人的業者與病患、隔離者有了第一次經驗，這些經驗將會降低過去因陌生而產生的排斥感，進而提升未來的使用意願。另外，從商業角度來看，現在服務機器人的商業模式大多是採租賃方式，使用者需要簽訂一定期間的契約，因此除非是機器人的運作損及原來的營運工作效率，否則至少在契約期間，醫護業者都會盡可能完整的使用機器人。

在隔離醫護機構所用的服務型機器人，大多是作為遞送餐飲與其他物資之用，不過，現在這類服務機器人都不是專為特定應用設計，其功能調整非常彈性，遞送餐飲物資的機器人也可作為工廠夜間巡檢、區域消毒之用，這些功能讓機器人可橫向使用於工廠廠區等，

**刊頭圖（source：Immunodiagnostic Systems）

【欲閱讀更豐富的內容，請參閱智動化SmartAuto雜誌 2020年8月號(第61期)】

2020.8月(第61期)工業4.0新布局
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