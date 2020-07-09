善用口罩國家隊經驗 為後疫情時代儲備製造能量

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圖1 : COVID-19衝擊全球，無論是民眾活動或經濟發展都受到嚴重的影響。（source：SOAS University of London）
圖1 : COVID-19衝擊全球，無論是民眾活動或經濟發展都受到嚴重的影響。（source：SOAS University of London）

【作者 王明德】

COVID-19疫情衝擊全球，台灣因地理環境較近且交流頻繁，一度被認為受害將會最重，但在政府的快速反應與民眾積極配合下，成功防堵破口，還被英國知名學庫評為全球最安全的國家之一。在防疫過程中，匯集台灣製造能量的口罩國家隊發揮了重要戰力，在短短一個月中衝高產能，如今台灣疫情已經趨緩，口罩國家隊成員各自回到原本的產業，而從這次的經驗中，台灣製造業可以思考如何善用過去累積的優勢，在後疫情時代強化競爭力。

雖然近期COVID-19在全球各國有再度復燃之勢，台灣防疫政策也僅是放寬而非放鬆，但整體而言，初步仍算成功；而其成功的原因之一是善用當年SARS疫情所累積的經驗。2003年的SARS疫情，造成全球超過8,000人感染，導致包括醫務人員在內的774例病患死亡，台灣當時的醫護人員也深受疫情所害，犧牲很多優秀的醫護人員。疫情結束後，政府隨即召開檢討會議，並制定出傳染病防治特別條款，這些經驗在這次疫情中發揮極高的作用。

應變疫情發展　口罩國家隊迅速成軍

疫情發展初期，對於COVID-19確診感染病患可能傳播的各種傳染途徑無法全面確認，依照行政院的防疫物資需求規劃，口罩是重要物資，讓口罩覆蓋率逐漸增加，是避免疫情擴散最實際的方法，若能將口罩覆蓋率達到50%，甚至是70%以上，確診感染病患傳染給其他人的機率就會降低很多。

因此，在1月21日台灣發生首例確診後，經濟部預期國內口罩需求將會增加，為了讓民眾放心，旋即在1月24日限制紡織口罩出口，將國內已有的防疫物資留給第一線醫護人員使用，惟面對民眾恐慌心理造成口罩需求量大增的情況，仍難以滿足。

疫情期問，防疫物資的戰備存量及後續供補，是維護全體國人生命安全之最重要關鍵，國內醫用口罩工廠生產的口罩產量，優先供應國內防疫需求，以確保防疫物資可足量且充分供應，使國內民生戰略物資的製造業，具有供補戰備存量能量。

當時就加速盤點口罩在內的戰略物資，從需求量、進口量及國內供應量等方面去進行整體評估。一般時期國內口罩需求量每日約250萬片，國產供應130萬、進口120萬片，而台灣的口罩產能約188萬片，加強產能最多每日244萬片;過年期間，經濟部盤點產能後，盤整出三班人力與機台產能加總，能達到每日420 萬片的極大產能。

然而過年期間，配送到超商的口罩總是很快售完，讓經濟部意識到即使年後開工，以當時國內每日最高產能420萬片無法滿足需求，至少要外加 600萬片，提高日產能至1,000萬片以上，才能對抗疫情。

除口罩外，隔離衣及防護衣也是重要的防疫物資，台灣的聚陽公司過去SARS時期曾有製造防護衣的實力，若是國內疫情日趨嚴竣，國內自產P1隔離衣及P2、P3等級防護衣，有機會能達到自主量產規模，供應國內防疫需求。在此同時，製藥產業也持續不斷找解方；各國研究團隊持續研發疫苗及新藥，試圖找出有效治療 COVID-19有最佳解藥，台灣也是其中之一。

這是一場跟自己的比賽，由於沒有前例可循，當時工業局設下的時間與標準是以1,000萬片為目標、提出60條產線構想，以每台新機以80%稼動率來算，可日產10萬片，新增600萬片需60台新增購口罩機設備口罩產線計畫。

不過由於徵召的兩家口罩機廠商，從未接過這麼短時間內的大數量訂單，以原本廠區人力，如果要完成任務，恐需要半年以上，只能加緊輪班趕工，在人力急需後接與補給的情況下，熟稔機械技術的金工中心、工研院、精機中心全力支援，再加上工具機業者主動參與，最後口罩國家隊正式成軍，並打出一場漂亮的防疫之戰。

跨入後疫情時代 台商須找出成長新動能

圖2 : 進入後疫情時代，台灣製造業者應積極轉型，提升數位化能力，以因應未來變局。（source：ISchneider Electric）
圖2 : 進入後疫情時代，台灣製造業者應積極轉型，提升數位化能力，以因應未來變局。（source：ISchneider Electric）

進入後疫情時代，國家隊成員也各自歸建，台灣製造業面對新變局，應從幾個面向強化競爭力。首先是分散風險並提升風險應變能力，中美貿易戰與COVID-19等事件突顯供應鍵高度集中一地的風險，在未來業者能否採取多重投資布局，分散經營風險，並透過彈性調配產能、增加原材料或半成品採購來源及庫存等作法，提升因應外部衝擊能力，將成為重要課題。

2020.7月(第60期)廠房預診技術
2020.7月(第60期)廠房預診技術

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